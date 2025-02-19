Вьетнам добивается прорывов в развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации

19/02/2025

Стремясь стать современной индустриальной страной к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, Вьетнам рассматривает развитие науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в качестве ключевых движущих сил. По словам генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, это «золотой ключ» к достижению национального процветания.

18 мая 1963 года в Ханое прошел Первый съезд Вьетнамской ассоциации по распространению науки и техники, ставший важным этапом в истории науки и техники страны. Более 60 лет спустя состоялась Вторая национальная конференция, которая, с учетом нового масштаба и видения, продемонстрировала решимость всей политической системы и всего народа активно способствовать развитию науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.



Утром 13 января 2025 года в здании Нацсобрания в Ханое Секретариат ЦК КПВ провел национальную конференцию, посвященную прорыву в развитии науки, технологиях и цифровой трансформации. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, глава Центрального руководящего комитета по науке, технологиям, инновациям и цифровой трансформации, присутствовал на конференции и возглавил ее работу. Фото: ВИА

Утром 9 октября 2024 года Народный комитет провинции Сонла организовал конференцию в честь Национального дня цифровой трансформации 2024 года. Мероприятие прошло под девизом «Универсализация цифровой инфраструктуры и инновационные цифровые приложения для развития цифровой экономики – новой движущей силы экономического роста и повышения производительности труда». Фото: ВИА

Целью конференции являются оценка выполнения постановлений Центрального комитета КПВ, Политбюро и Секретариата ЦК КПВ по вопросам развития науки и техники. В ходе конференции рассмотрен вопрос по реализации резолюции Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года, направленной на прорывы в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации с целью создания прорывных изменений в осведомленности и реализации трансформации, способствующих развитию, процветанию страны в новую эпоху – эпоху национального развития.

В рамках реализации политики партии и государства в области науки и техники, инноваций и цифровой трансформации достигнуты многие успехи, которые внесли важный вклад в социально-экономическое развитие, обеспечение национальной обороны и безопасности, предотвращение стихийных бедствий, защиту окружающей среды, реагирование на изменение климата и устойчивое развитие страны. К концу 2024 года доля цифровой экономики в ВВП оценивается в 18,3%. В 2024 году доход индустрии цифровых технологий достиг 152 миллиардов долларов США, оборот экспорта оборудования и электроники составил в 132 млрд долларов США.



Несмотря на эти достижения, остается ряд проблем. Развитие науки, технологий, инноваций и цифровых преобразований все еще не оправдывает ожиданий, в основном из-за недостаточно быстрых темпов и отсутствия серьезных прорывов в исследованиях и применении технологий. Уровень научно-технического развития Вьетнама все еще ниже, чем в развитых странах, что сдерживает национальную конкурентоспособность.

Провинция Киензянг инвестирует в развитие инфраструктуры цифровой трансформации. Фото: ВИА

Член Центрального комитета партии и заместитель главы экономической комиссии ЦК КПВ Тхай Тхань Куй подчеркнул, что Политбюро признает решающую роль науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в развитии страны. Это важнейший прорыв в модернизации производительных сил, совершенствовании производственных отношений, реформировании государственного управления и ускорении социально-экономического развития. Такой подход также призван снизить риск технологического отставания и привести Вьетнам к устойчивому процветанию в цифровую эпоху.

Резолюция № 57-NQ/TW подтверждает, что цифровая трансформация – это национальная миссия, в которой участвуют вся партия и народ. Она направлена на раскрытие творческого потенциала, трудовых возможностей и ресурсов всего общества для стимулирования науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Партия поощряет внедрение экспериментальных и специализированных механизмов для привлечения талантов и продвижения инноваций в национальном масштабе. Также подчеркивается, что инвестиции в эти сферы должны рассматриваться как долгосрочные стратегические обязательства, а не как краткосрочные расходы. Этот подход является одним из самых инновационных и амбициозных аспектов резолюции.



Учащиеся принимают участие в школьных соревнованиях по робототехнике FPT. Фото: ВИА

Эта трансформация представляет собой глубокую и глобальную революцию во всех секторах, осуществляемую с решимостью, настойчивостью, согласованностью и синхронизацией. Она способствует реализации цели Вьетнама стать к 2030 году одной из тройки лидеров Юго-Восточной Азии и войти в число 50 лучших стран мира по уровню цифровой конкурентоспособности и индексу развития электронного правительства.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг