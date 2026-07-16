Вьетнам движется к «зелёному», умному и устойчивому сельскому хозяйству

16/07/2026

Развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации придаёт новый импульс сельскохозяйственному сектору. От изменения подходов к организации производства и формирования нового поколения «цифровых фермеров» до повышения прозрачности производственно-сбытовых цепочек - Вьетнам последовательно движется к созданию более экологичного, умного и устойчивого сельского хозяйства.

Беспилотные летательные аппараты используются для управления банановыми плантациями, ориентированными на экспорт, в провинции Зялай. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Принятая Политбюро 22 декабря 2024 года Резолюция № 57-NQ/TW «О развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» стала мощным стимулом для модернизации сельского хозяйства Вьетнама.

За десятилетия развития Вьетнам прошёл путь от страны, испытывавшей нехватку продовольствия, до одного из ведущих мировых экспортёров сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. Сегодня аграрный сектор остаётся одной из опор национальной экономики: страна занимает второе место в Юго-Восточной Азии и 15-е в мире по объёму экспорта сельхозпродукции.

Питомник по выращиванию высококачественных саженцев компании Red Pine в провинции Зялай. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Вместе с тем за этими достижениями сохраняется серьёзная задача - повышение добавленной стоимости продукции. Объём продукции, создаваемой одним сельхозпроизводителем, по-прежнему остаётся относительно низкой и составляет менее 1 тыс. долларов США.

Резолюция № 57 рассматривается как ключевой инструмент решения этой проблемы. Она предусматривает переход от модели, основанной преимущественно на научных исследованиях, к рыночно ориентированному подходу, в центре которого находятся предприятия и фермеры как основные участники инновационного процесса.

Именно такой подход подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам на торжественной церемонии по случаю 80-летия отрасли сельского хозяйства и окружающей среды 12 ноября 2025 года. Он отметил, что наука и технологии, инновации, цифровая трансформация и данные должны стать главными движущими силами развития сельского хозяйства и охватывать все этапы производственного процесса - от растениеводства, биотехнологий и автоматизации до систем прослеживаемости происхождения продукции, логистики и цифровой торговли. Генеральный секретарь ЦК КПВ также призвал укреплять взаимодействие между учёными, предприятиями, кооперативами и фермерами, подчеркнув, что система сельскохозяйственного консультирования должна быть тесно связана с практикой, а не сводиться к декларативным лозунгам.

Лаборатория по селекции высококачественных сортов сельскохозяйственных культур Центрального научно-технического института сельского и лесного хозяйства Центрального нагорья. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Экспортные цветы маркируются QR-кодами для обеспечения прослеживаемости происхождения продукции. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Такая трансформация уже способствует формированию нового поколения «цифровых фермеров». Среди них - инженер Хо Куанг Куа, создатель сортов риса ST24 и ST25; Чу Ван Шам, ежегодно получающий около 1,2 млрд донгов (почти 50 тыс. долларов США) от молочного животноводства; а также Нгуен Чи Линь, чей бизнес по выращиванию креветок приносит до 90 млрд донгов (около 3,5 млн долларов США) в год.

Одновременно всё активнее развиваются аграрные стартапы, создаваемые молодыми предпринимателями. В 2025 году многие проекты использовали искусственный интеллект для прогнозирования болезней сельскохозяйственных культур, системы датчиков для управления фермерскими хозяйствами, разрабатывали модели циркулярного животноводства и применяли технологии анализа больших данных в сельском хозяйстве. Сегодня фермеры всё чаще принимают решения не только на основе собственного опыта, но и опираясь на данные в режиме реального времени - о влажности, температуре и содержании питательных веществ, которые выводятся на экран смартфона.

Ещё одним важным прорывом стало внедрение систем прослеживаемости происхождения продукции. Цифровизация данных о земельных ресурсах, лесных массивах и районах выращивания сельскохозяйственных культур позволяет зарубежным потребителям проследить весь путь вьетнамской продукции - от поля до перерабатывающего предприятия. Такая прозрачность является необходимым условием соответствия вьетнамского аграрного экспорта требованиям самых взыскательных мировых рынков.



Линия по переработке креветок на экспорт на предприятии корпорации по производству морепродуктов Миньфу в провинции Камау. Фото: Ву Шинь/ВИА

Студенты факультета аквакультуры Вьетнамской национальной сельскохозяйственной академии изучают модель рыболовного судна, используемого рыбаками провинции Кханьхоа, знакомясь с практическими аспектами морского промысла. Фото: Ле Донг/ВИА

Чтобы научно-технологические достижения действительно находили практическое применение, Резолюция № 57 предусматривает более тесное взаимодействие государства, научного сообщества и бизнеса. Государство сосредоточивается на совершенствовании политики и развитии цифровой инфраструктуры, бизнес обеспечивает необходимые ресурсы, а учёные решают конкретные практические задачи.

Ожидается, что Резолюция № 57-NQ/TW станет важной вехой в развитии сельского хозяйства Вьетнама в цифровую эпоху. Благодаря стимулированию инноваций, развитию науки и технологий, а также формированию нового поколения «цифровых фермеров» она открывает путь к созданию более экологичного, умного и устойчивого аграрного сектора.

Австралийские специалисты в области сельского хозяйства знакомятся с моделями выращивания спешелти-кофе в провинции Даклак. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Провинция Зялай ускоряет реализацию планов по созданию зон высокотехнологичного сельскохозяйственного производства для развития экспортно ориентированного аграрного сектора. Фото: Тхань Хоа/ВИА

Провинция Камау является крупнейшим центром выращивания креветок во Вьетнаме. Общая площадь креветочных хозяйств превышает 424 тыс. гектаров, что составляет около 40% всех площадей разведения креветок в стране. Ежегодный объём производства оценивается в 566 тыс. тонн, а экспортная выручка достигает около 2,3 млрд долларов США - почти половины общего объёма экспорта вьетнамских креветок. Фото: Ву Шинь/ВИА

Практическая реализация Резолюции № 57 показывает, что обновление подходов, устранение существующих барьеров и широкое внедрение современных технологий в фермерских хозяйствах создают прочную основу для качественного прорыва сельского хозяйства Вьетнама на пути к современному, экологичному и устойчивому развитию.



Текст: Тхань Хоа - Фото: Тхань Хоа/ВИА и ВИА



