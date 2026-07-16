Вьетнам движется к «зелёному», умному и устойчивому сельскому хозяйству
Развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации придаёт новый импульс сельскохозяйственному сектору. От изменения подходов к организации производства и формирования нового поколения «цифровых фермеров» до повышения прозрачности производственно-сбытовых цепочек - Вьетнам последовательно движется к созданию более экологичного, умного и устойчивого сельского хозяйства.
Принятая Политбюро 22 декабря 2024 года Резолюция № 57-NQ/TW «О развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» стала мощным стимулом для модернизации сельского хозяйства Вьетнама.
За десятилетия развития Вьетнам прошёл путь от страны, испытывавшей нехватку продовольствия, до одного из ведущих мировых экспортёров сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. Сегодня аграрный сектор остаётся одной из опор национальной экономики: страна занимает второе место в Юго-Восточной Азии и 15-е в мире по объёму экспорта сельхозпродукции.
Вместе с тем за этими достижениями сохраняется серьёзная задача - повышение добавленной стоимости продукции. Объём продукции, создаваемой одним сельхозпроизводителем, по-прежнему остаётся относительно низкой и составляет менее 1 тыс. долларов США.
Резолюция № 57 рассматривается как ключевой инструмент решения этой проблемы. Она предусматривает переход от модели, основанной преимущественно на научных исследованиях, к рыночно ориентированному подходу, в центре которого находятся предприятия и фермеры как основные участники инновационного процесса.
Именно такой подход подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам на торжественной церемонии по случаю 80-летия отрасли сельского хозяйства и окружающей среды 12 ноября 2025 года. Он отметил, что наука и технологии, инновации, цифровая трансформация и данные должны стать главными движущими силами развития сельского хозяйства и охватывать все этапы производственного процесса - от растениеводства, биотехнологий и автоматизации до систем прослеживаемости происхождения продукции, логистики и цифровой торговли. Генеральный секретарь ЦК КПВ также призвал укреплять взаимодействие между учёными, предприятиями, кооперативами и фермерами, подчеркнув, что система сельскохозяйственного консультирования должна быть тесно связана с практикой, а не сводиться к декларативным лозунгам.
Такая трансформация уже способствует формированию нового поколения «цифровых фермеров». Среди них - инженер Хо Куанг Куа, создатель сортов риса ST24 и ST25; Чу Ван Шам, ежегодно получающий около 1,2 млрд донгов (почти 50 тыс. долларов США) от молочного животноводства; а также Нгуен Чи Линь, чей бизнес по выращиванию креветок приносит до 90 млрд донгов (около 3,5 млн долларов США) в год.
Одновременно всё активнее развиваются аграрные стартапы, создаваемые молодыми предпринимателями. В 2025 году многие проекты использовали искусственный интеллект для прогнозирования болезней сельскохозяйственных культур, системы датчиков для управления фермерскими хозяйствами, разрабатывали модели циркулярного животноводства и применяли технологии анализа больших данных в сельском хозяйстве. Сегодня фермеры всё чаще принимают решения не только на основе собственного опыта, но и опираясь на данные в режиме реального времени - о влажности, температуре и содержании питательных веществ, которые выводятся на экран смартфона.
Ещё одним важным прорывом стало внедрение систем прослеживаемости происхождения продукции. Цифровизация данных о земельных ресурсах, лесных массивах и районах выращивания сельскохозяйственных культур позволяет зарубежным потребителям проследить весь путь вьетнамской продукции - от поля до перерабатывающего предприятия. Такая прозрачность является необходимым условием соответствия вьетнамского аграрного экспорта требованиям самых взыскательных мировых рынков.
Чтобы научно-технологические достижения действительно находили практическое применение, Резолюция № 57 предусматривает более тесное взаимодействие государства, научного сообщества и бизнеса. Государство сосредоточивается на совершенствовании политики и развитии цифровой инфраструктуры, бизнес обеспечивает необходимые ресурсы, а учёные решают конкретные практические задачи.
Ожидается, что Резолюция № 57-NQ/TW станет важной вехой в развитии сельского хозяйства Вьетнама в цифровую эпоху. Благодаря стимулированию инноваций, развитию науки и технологий, а также формированию нового поколения «цифровых фермеров» она открывает путь к созданию более экологичного, умного и устойчивого аграрного сектора.
Практическая реализация Резолюции № 57 показывает, что обновление подходов, устранение существующих барьеров и широкое внедрение современных технологий в фермерских хозяйствах создают прочную основу для качественного прорыва сельского хозяйства Вьетнама на пути к современному, экологичному и устойчивому развитию.
Текст: Тхань Хоа - Фото: Тхань Хоа/ВИА и ВИА