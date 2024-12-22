Вьетнам в роли миротворца ООН в Африке

22/12/2024

В начале 2023 года подполковник Нгуен Ван Хиен прибыл в отдаленный городок Бамбари в провинции Уака Центральноафриканской Республики в качестве миротворца ООН. Это место обладает чрезвычайно суровыми погодно-климатическими условиями, а регулярные конфликты и насилие делают эту бедную и отсталую страну всегда подверженной риску нестабильности.

Благодаря храбрости, присущей «солдату дядюшки Хо», подполковник Нгуен Ван Хиен быстро преодолевает трудности, хорошо справляется со своими заданиями, а также пользуется доверием и уважением со стороны начальства, друзей и международных коллег. Г-н Хиен отметил: «У нас независимая работа в многонациональной рабочей среде, для которой свойственны различия в культуре, образе жизни и языке. Сложный характер работы требует от каждого «зеленого берета» постоянного обучения и совершенствования своих профессиональных знаний и навыков. Каждый миротворец должен стремиться преодолевать трудности, поддерживать дух международной солидарности и всегда быть готовым четко выполнять поставленные задачи».

Cán bộ Bệnh viện dã chiến Việt Nam khám bệnh cho người dân bản địa ở Nam Sudan. Ảnh: Cục gìn giữ hòa bình

Давая оценку работе вьетнамского офицера-миротворца Нгуен Ван Хиена, командующий миротворческим контингентом в Бамбари полковник Джалендра Бхаттараи отметил: «Подполковник Нгуен Ван Хиен продемонстрировал высочайшую приверженность ценностям ООН, внося позитивный вклад в наши усилия по сохранению мира в Бамбари. Он выполняет все поставленные задачи в очень сложной боевой обстановке». Полковник Рафикул Ислам, заместитель начальника штаба вооруженных сил МИНУСКА, так оценил вьетнамского офицера: «Подполковник Нгуен Ван Хиен отлично выполняет свои задачи по линии МИНУСКА, превзойдя все ожидания».

Будучи единственной вьетнамской женщиной в миротворческих силах в Центральноафриканской Республике, подполковник Нгуен Тхи Лиен удостоилась особой любви со стороны международных друзей, местных жителей и международных СМИ. Она получила прозвище «мадам Лиен».

Женщины-солдаты из полевого госпиталя Вьетнама дарят подарки детям в Южном Судане. Фото: Архив



Приехав в Центральноафриканскую Республику в июне 2019 года, мадам Лиен и ее коллеги сразу же столкнулись со множеством трудностей, поскольку страна страдала от вооруженных конфликтов, политической нестабильности и пандемии COVID-19. Помимо работы в подразделении, мадам Лиен в свободное время налаживала связи с местным населением, помогая им выращивать урожай и улучшать бытовые условия.

Г-жа Лиен рассказала, что она обучала семьи, обладающие земельными участками, выращивать овощи. В результате каждая семья в этом районе обзавелась собственным огородом. Помимо овощей, она советовала выращивать кукурузу и бобы, чтобы увеличить источники продовольствия. Подполковник Лиен научила людей готовить ростки фасоли и лепешки из маниока, а также делать порошок из зеленой фасоли, который при растворении в воде и употреблении в качестве напитка укрепляет здоровья детей. Таким образом, вьетнамская женщина подружилась с населением Центральноафриканской Республики благодаря своим действиям и поступкам. Местные жители очень полюбили ее за практичность, простоту и искренность, ласково называя женщину «мадам Лиен».

Ещё один вьетнамский офицер находился в составе миротворческих сил в Африке, преимущественно в Южном Судане. Это старший подполковник Буй Дык Тхань. В настоящее время он работает заместителем начальника военного госпиталя № 175 в г. Хошимине. Г-н Тхань поведал нам о своих суровых днях в Южном Судане. Помимо лечения сотрудников миссии, г-н Тхань вместе с товарищами заботились о местных жителях, проживавших в районе их дислокации, поэтому каждый раз, видя солдат с изображением красного флага с желтой звездой на груди, местные до сих пор радостно восклицают: «Вьетнам!».

Истории о подполковнике Нгуен Ван Хиене, подполковнике Нгуен Тхи Лиен и старшем подполковнике Буй Дык Тхане - это истории об ежедневных подвигах, которые на протяжении последних 10 лет совершают вьетнамские «зеленые береты», чтобы принести мир и счастье людям в отдаленной Африке.

Напомним, что в июне 2014 года Вьетнам официально направил первых двух офицеров для службы в миссии ООН по поддержанию мира в Южном Судане. В настоящее время Вьетнам занимает 39-е место в списке 117 стран, отправляющих своих военнослужащих в миротворческие миссии ООН в Африке. В этих миссиях побывало уже 274 вьетнамских военнослужащих, в том числе 36 женщин.

За 10 лет участия в миротворческих операциях ООН подразделения и офицеры Вьетнамской народной армии всегда успешно выполняли все задачи, поставленные ООН и Министерством обороны Вьетнама. Многие из них по истечению срока службы удостаивались высокой оценки со стороны ООН за успешное выполнение своих обязанностей и награждались почетными грамотами и благодарственными письмами.

Миротворцы вместе с местными жителями Южного Судана играют в вьетнамскую народную игру «Поймай козу». Фото: Нгуен А

Так, все офицеры Вьетнамской народной армии были награждены медалями «За участие в миротворческой миссии ООН». Число вьетнамских офицеров, успешно выполняющих задачи, намного выше, чем в среднем по ООН и по другим странам.

Так, выполняя резолюцию 1325 СБ ООН о женщинах, мире и безопасности, Вьетнам за последние 10 лет направил около 100 женщин-военнослужащих для участия в миротворческой деятельности, около 20% из которых -офицеры. Таким образом, количество женщин-военнослужащих, отправленных Вьетнамом для участия в миротворческих миссиях ООН, в 2 раза выше по сравнению со средним показателем по ООН, составляющим менее 10%.

Кроме того, вьетнамские женщины-военнослужащие составляют 16-21% всего личного состава отряда полевого госпиталя 2-ой степени. Женщины-военнослужащие составляют около 12% личного состава инженерных отрядов Вьетнама, в то время как в инженерных отрядах миротворцев других стран женщин нет вообще.



Капитан Фам Ван Ха и младший лейтенант Лыу Туан Хынг во время посещания местного рынка, расположенного недолегко от базы полевого госпиталя Вьетнама в Южном Судане. Фото: Нгуен А.

Вьетнамские миротворческие силы взаимодействуют с миротворческими силами ООН в Южном Судане. Фото: Нгуен А.

Жители Южного Судана исполняют танцы коренных народов. Фото: Нгуен А.

В ходе выполнения задач в данном регионе вьетнамские «зеленые береты» продемонстрировали качества «солдат дядюшки Хо», поддерживая хорошие отношения с местными жителями и органами власти, вызывая у них симпатию, доверие и уважение. Благодаря поддержке и практической деятельности вьетнамские военнослужащие помогают местным жителям улучшать их качество жизнь. Вьетнамские военнослужащие строят дороги, обучают детей, изготовляют школьные парты и стулья, строят дома и учебные классы, бурят колодцы, передают электрогенераторы, предоставляют медицинское обследование и лечение, дарят медицинские маски для предотвращения эпидемий и бесплатные лекарства.

Новый подход Вьетнамской народной армии (ВНА) получает положительную оценку со стороны зарубежных коллег. Командование миссии и руководство ООН оценивают вьетнамские инициативы как хороший пример, «глоток свежего воздуха» в деятельности миротворческих миссий ООН.



Миротворческие силы ВНА прикладывают немало усилий для выполнения поставленных задач, демонстрируя профессионализм, творческий подход и высокую дисциплинированность, а также оставляя множество хороших впечатлений у командования миссий ООН, международных друзей и коллег.

Вьетнамские миротворческие силы взаимодействуют с миротворческими силами ООН в Южном Судане. Фото: Нгуен А.

Можно отметить, что участие вьетнамских вооруженных сил в миротворческих операциях ООН является новой политикой партии и государства, следующим шагом по углублению внешней оборонной политики вьетнамской армии. Участие и вклад Вьетнама во всемирную миротворческую миссию способствуют утверждению Вьетнама в качестве ответственного члена международного сообщества, что повышает его положение, престиж и роль в решении международных проблем. Участие в миротворческих операциях ООН создает благоприятные условия для развития международного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, укрепляет стратегическое доверие, поддерживает мирную и стабильную среду для национального развития.

Текст: Тхонг Тхиен - Фото: Нгуен А, Тхонг Хай - Переводчик: Чан Хиеу



