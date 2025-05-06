Вьетнам выступает за адаптивную и дальновидную административную систему

06/05/2025

Находясь на решающем историческом этапе, в преддверии новой эры, Вьетнам вновь подтверждает свою решимость укреплять организацию политической системы на основе более гибкой, эффективной и результативной модели. Этот процесс направлен на создание новых импульсов и повышение оперативного потенциала для социально-экономического развития, а также на улучшение материальных и духовных условий жизни народа.

Национальное собрание приняло законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона об организации Национального собрания. Фото: ВИА

В своей статье «Оптимизированная, компактная, сильная, эффективная, оперативная действенная политическая система» Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам подчеркнул, что на всех этапах революции партия и государство уделяли особое внимание укреплению руководящей, управляющей и боевой способности КПВ, а также повышению эффективности, результативности и действенности функционирования политической системы. Несмотря на глубокие преобразования, которые страна пережила за 40 лет обновления, с развитием социалистического правового государства и научно-техническими достижениями, организационная структура политической системы, хотя и подвергалась реформам, по-прежнему основывается на модели, разработанной десятилетия назад. Многие ее элементы больше не отвечают требованиям новой реальности, что противоречит законам развития и порождает ощущение, что «слова не всегда подкрепляются действиями».

После шести месяцев реализации реорганизации политическая система пережила энергичные движения, начав функционировать с новым мышлением и большей динамичностью для создания новых импульсов и повышения эффективности социально-экономического развития и улучшения уровня жизни населения. Политбюро и Секретариат ЦК КПВ работали с большой оперативностью, Национальное собрание, Правительство и Отечественный фронт Вьетнама решительно и гармонично координировали усилия для выполнения задач. Их целью было устранение узких мест, ликвидация препятствий и преодоление барьеров, тормозящих экономический рост и затрудняющих повседневную жизнь граждан.



Операционная зона центрального диспетчерского пункта включает оборудование 1960-х и 1970-х годов. Фото: ВИА

В рамках реализации Резолюции 18-NQ/TW «Некоторые вопросы продолжения реформы и реорганизации аппарата политической системы для повышения эффективности и результативности работы» число комиссий ЦК КПВ было сокращено до шести: Организационный отдел ЦК КПВ, Отдел ЦК КПВ по внутренним делам, Отдел ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, Контрольно-ревизионная комиссия ЦК КПВ, Канцелярия ЦК КПВ и Комиссия ЦК КПВ по политике и стратегии.

На своем девятом внеочередном заседании Национальное собрание рассмотрело и приняло законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона об организации Национального собрания, а также резолюции об организационной структуре парламентских органов и численности состава Постоянных комитетов Национального собрания XV созыва.

Заместитель председателя Национального собрания Нгуен Кхак Динь подчеркнул, что до реорганизации парламентский блок насчитывал 14 органов, число которых в настоящее время сокращено до девяти, то есть на 37,5%. Что касается департаментов и подразделений, подведомственных Аппарату Национального собрания, то их количество уменьшилось более чем на 51%. Это стало результатом больших усилий, предпринятых в весьма сжатые сроки соответствующими учреждениями.



Ранний сбор урожая зимне-весеннего сезона на полях общины Лонгдык, уезда Лонгфу, провинции Сокчанг. Фото: Туан Фи/ВИА

Тем временем организационная структура Правительства на срок полномочий 2021-2026 годов была оптимизирована: количество министерств и ведомств было сокращено до 14 министерств и трех ведомств соответствующего уровня, что на пять единиц меньше, или на 22,7%. Новая структура включает: Министерство обороны, Министерство общественной безопасности, Министерство юстиции, Министерство промышленности и торговли, Министерство культуры, спорта и туризма, Министерство иностранных дел, Министерство образования и подготовки кадров, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство строительства, Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, Министерство науки и технологий, Министерство внутренних дел, Министерство по делам национальностей и религий, Аппарат Правительства, Государственную инспекцию и Государственный банк Вьетнама.

Пять агентств, подведомственных Правительству, продолжат свою работу. К их числу относятся Вьетнамская академия наук и технологий, Вьетнамская академия социальных наук, Вьетнамское телевидение, радиостанция «Голос Вьетнама» и Вьетнамское информационное агентство.



Компания B'LaoFood (город Баолок, провинция Ламдонг) в настоящее время является крупным переработчиком сельскохозяйственной продукции на экспорт, обеспечивая работой более 200 человек со средним доходом 10 миллионов донгов в месяц на человека. Фото: ВИА

Оптимизация административной системы сопровождается сокращением штата и реструктуризацией команды должностных лиц, обеспечив при этом, чтобы оставшиеся сотрудники обладали необходимой квалификацией и этикой для выполнения своих обязанностей. Эта реформа направлена не на механическое сокращение, а на устранение избыточных должностей и неэффективных функций, что позволяет перераспределить ресурсы в стратегические области и привлечь подходящих специалистов для каждой функции.

Реализованные меры придали новую динамику миссии по защите, строительству и развитию страны, способствуя достижению целей и планов развития на 2025 год. Кроме того, они закладывают прочную основу для решительного движения к целям, поставленным в Резолюции XIII съезда Партии.



Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг