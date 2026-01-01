Вьетнам встречает новый 2026-й год

По мере приближения конца года Вьетнам находится в переходном периоде страны, знаменующей начало своей трансформации. Атмосфера встречи нового 2026 года пронизывает всю страну. Это не просто смена времен, но и момент слияния веры, надежды и стремлений к будущему.

Яркие фейерверки освещают переход от старого года к новому 2026 году в районе озера Хоанкием в Ханое. Фото: Ле Донг - ВИА

Вокруг озера Хоанкием собралась большая толпа, чтобы насладиться фейерверком в честь наступления нового 2026 года. Фото: Кхань Хоа - ВИА

Атмосфера в Тхайнгуене, где люди встречают новый 2026 год. Фото: Чан Чанг

Культурные представления, посвященные встрече Нового 2026 года, прошли в приграничной коммуне Тханьтхуи (провинция Туен Куанг). Фото: Дык Тхо - ВИА

Жители провинции Куангнинь вышли на улицы, чтобы отпраздновать Новый 2026 год. Фото: Тхань Ван - ВИА

Дананг встречает Новый 2026 год ночным забегом «Освещая реку Хан — бег в будущее». Фото: Чан Ле Лам

В Ламдонге состоялось впечатляющее культурное представление, богатое национальной самобытностью, в честь наступления Нового 2026 года. Фото: Хынг Тхинь - ВИА

Программа «Обратный отсчет до 2026 года» привлекла в Хюэ большое количество людей, желающих насладиться праздником и отсчитать последние секунды до наступления Нового года. Фото: Ван Зунг - ВИА

Тысячи местных жителей и туристов наблюдали за новогодним художественным представлением 2026 года на площади 2 апреля в Нячанге (провинция Кханьхоа). Фото: Нгуен Тхань - ВИА

Тысячи зрителей заполнили трибуны площади Ламвьен в Далате (провинция Ламдонг), чтобы посмотреть специальную программу «Встреча Нового 2026 года». Фото: Нгуен Зунг - ВИА

Музыкально-танцевальное представление «Народ Кантхо» отметило приезд 2026 года. Фото: Нгуен Ханг - ВИА

Торжественное мероприятие в рамках художественной программы «Тайнинь встречает Новый 2026 год». Фото: Минь Фу

Многочисленные люди собрались перед зданием Народного комитета города Хошимин, чтобы встретить Новый 2026 год. Фото: Тху Хыонг

На набережной Бахданг в районе Сайгон толпа собралась, чтобы посмотреть фейерверк в честь Нового 2026 года. Фото: Тху Хыонг - ВИА

Сохранение воспоминаний в период перехода от 2025 года к новому 2026 году. Фото: Хоанг Хиеу - ВИА

Иностранные туристы отмечают Новый год в Ханое. Фото: Хоанг Хиеу - ВИА

Иностранные туристы радостно празднуют Новый год в Ханое. Фото: Хоанг Хиеу - ВИА

В крупных городах, таких как Ханой, Хошимин и Дананг, центральные улицы ярко освещены флагами и цветами, а общественные пространства оформлены в современном стиле, гармонирующем с культурной самобытностью. Среди шумных толп, празднующих Новый год, отчетливо ощущается динамичный, открытый Вьетнам, который стремительно интегрируется в международное сообщество.



Вне зависимости от региона, атмосфера встречи Нового 2026 года во Вьетнаме отражает общую нить: сплоченность общества и веру в будущее. В потоке глобальной интеграции Вьетнам вступает в новый год с непоколебимым духом, бережно сохраняя традиционные ценности и открываясь новым возможностям. Это образ преобразующейся страны, дружелюбной, богатой самобытностью и полной надежды в глазах международного сообщества.