Вьетнамское наследие – уникальные нюансы для человечества

04/05/2026

От гравюр Донг Хо, выставляемых в галереях Нью-Йорка, до завораживающих звуков дан-дай (длинношейной лютни, обычно с тремя струнами) в Париже, до пения ка-тру в старинных переулках Ханоя или ярких красок чамской керамики в современных пространствах: во Вьетнаме разнообразные формы искусства выступают в роли настоящих культурных послов, носителей историй, знаний и чувств.

«Вьетнамское наследие – уникальные нюансы для человечества» предлагает путешествие в сердце четырех культурных «генов»: гравюр Донг Хо, пения ка-тру и ксоан, а также чамской керамики. Вместе эти формы, каждая по-своему, вносят свой вклад в обогащение мирового культурного наследия.

СИМВОЛ ВЬЕТНАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ



На берегах реки Донг Хо (провинция Бакнинь) развилась уникальная традиция народной живописи. Ее производство основано на раннем экологическом подходе: гравюры создаются на бумаге «дьеп», получаемой из бумаги до (изготавливаемой из коры дерева Rhamnoneuron), покрытой смесью порошка раковин и клейкого рисового клея. Яркость работ придают краски, все натурального происхождения: красный — из гравия, зеленый — из листьев, желтый — из дерева софора, а черный — из древесного угля или бамбуковой золы.

«Использование исключительно натуральных материалов в гравюрах Донг Хо свидетельствует о мудрости вьетнамского народа: народа, уважающего окружающую среду и живущего в гармонии с ней — бесценное послание в современном мире», — сказал представитель офиса ЮНЕСКО в Ханое.



После печати картины Донхго сушат на солнце, чтобы чернила дольше держались. Фото: Конг Дат

Известный мастер Нгуен Данг Че передает свои навыки следующему поколению. Фото: Конг Дат

Помимо своей эстетической привлекательности, эти изображения отражают общество, управляемое ритмами времен года. Сцены сельской жизни — такие как «Брак мышей» или изображения домашних животных — передают стремление к гармонии и процветанию.

«Гравюры Донг Хо — это благословение и воплощение стремлений; каждая работа несет в себе душу наших предков», — говорит Нгуен Данг Че, уважаемый мастер и хранитель этого вида искусства.

Мастера народной живописи Донгхо выполняют процесс печати с помощью печатных блоков. Фото: Конг Дат

Это выражение, глубоко укоренившееся в сельском мире, находит свое отражение в ка тру, языке, издавна ассоциирующемся с образованной элитой. Эта песня, известная своей высокой музыкальной и поэтической изысканностью, исполняется трио: певицей, сочетающей вокальные техники с легкой перкуссией, в сопровождении исполнителя на дан-дай и хвалебного барабана. Некоторые представления ка тру также включают танец.

В каxу деревянная погремушка (пхач) символизирует сердцебиение, лютня — мысль, а голос — дыхание. Певица не просто «поёт» горлом: она резонирует со своей душой. Когда поднимается барабан, это не просто восхваление, это глубокая связь между артистом и аудиторией», — объясняет покойная народная артистка Куач Тхи Хо.

Выступление с традиционным вьетнамским народным пением для туристов в храме Куанде (Ханой). Фото: Тат Сон

Истоки пения ксоан («весенней песни») восходят к ритуальным формам, связанным с верованиями предков и праздниками, связанными с королями Хунг. Эта практика сочетает в себе пение, танцы и перкуссию: барабаны и погремушки придают репертуару свою уникальную динамику. Структура пения разворачивается в трех частях: Хат тхо: религиозная песня, посвященная королям Хунг, духам-хранителям и предкам; Хат куа кач: ритуальные песни, призывающие к удаче, обильному урожаю и процветанию; Хат хой: праздничные песни, предназначенные для коллективного празднования.

«Пока существует деревенский общинный дом и люди продолжают любить друг друга, народные песни Хоан никогда не исчезнут» - сказала народная артистка Нгуен Тхи Лить (руководительница клуба народных песен Хоанан).



Наконец, чамская керамика свидетельствует о замечательной непрерывности ремесла. Изделия, созданные вручную женщинами без гончарного круга, обжигаются на открытом воздухе, под воздействием окружающей среды. Каждое изделие, отмеченное этим методом, обладает уникальной индивидуальностью. Помимо техники, чамская керамика также отражает социальную организацию и культурные ценности, связанные с историей чамских общин и богатством Вьетнама.

Развитие туризма, ориентированного на изучение гончарного ремесла в деревне Баучук (Кханьхоа), также является способом сохранения этого традиционного ремесла. Фото: Конг Дат

Керамика обжигается на открытом воздухе, впитывая солнце, ветер и дым от дров, поэтому цвет изделий совпадает с цветом земли — грязный, но прочный» сказала выдающаяся мастерица Данг Тхи Фан (деревня гончаров Баучук).

ГОСУДАРСТВО И ОБЩИНА ВМЕСТЕ С СОХРАНЕНИЕМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



Политика сохранения культурного наследия во Вьетнаме опирается на два столпа: действия государства и участие общин. Пение Хоан — яркий тому пример. Включенное в 2011 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, в 2017 году оно было переведено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, что является редким достижением.

В провинции Футхо пение соан в основном исполняется в общинных домах и храмах. Фото: Тат Сон

Эта динамика основана на четко выраженной политической воле и на мобилизационных усилиях, проводимых на местном уровне. Государство, в частности, инвестировало в реставрацию общинных домов и храмов, поддерживало ремесленников и организовывало учебные мастер-классы в деревнях, где до сих пор практикуется пение Хоан. Передача знаний также осуществляется через школы: наследие интегрировано в учебную программу, чтобы дать молодому поколению необходимые основы для продолжения обучения.

«Возрождение находящегося под угрозой наследия — это пример, из которого, как мы надеемся, многие другие страны почерпнут вдохновение», — заявила Ирина Бокова, бывший генеральный директор ЮНЕСКО.

Мастер Нгуен Тхи Лить знакомит детей с историей пения соан в общинном доме Антхай (Футхо). Фото: Конг Дат

Опираясь на эти достижения, страна сейчас занимается сохранением ка-тру посредством документирования и оцифровки, а также укреплением местных ассоциаций. В отношении гравюр Донг Хо и чамской керамики стратегия сочетает сохранение с экономическим развитием, в частности, посредством программ OCOP («Одна коммуна, один продукт») и культурного туризма.



В этой динамике ключевую роль играет креативность. Мотивы Донг Хо вдохновляют современную моду, чамская керамика влияет на архитектуру, а ка-тру и ксоан приобретают все большую известность благодаря цифровым платформам. Для Вьетнама наследие должно не только сохраняться: оно должно оставаться живым, поддерживаемым практиками и участниками сообщества. Международное признание дает импульс и обеспечивает видимость; однако устойчивость зависит прежде всего от населения.