Вьетнамский крабовый суп с лапшой

07/09/2022

Основным ингредиентом блюда, конечно же, является крабовое мясо. Мясо краба богато питательными веществами, которые помогают похудеть и предотвратить рак, а также полезны для сердца и зрения. Самка краба является лучшим выбором для блюда из-за наличия икры.

Основные ингредиенты крабового супа с лапшой

Следует выбирать крабов среднего размера. Крабов моют, а затем с них снимают хитиновый панцирь. Крабовая икра отделяется и обжаривается с луком и маслом, чтобы стать ароматной, насыщенной и заварной.

Туловище и ноги краба смешивают с солью и ополаскивают перед перетиранием в фарш. После вещество фильтруют, чтобы удалить крупные куски хитинового покрова. Оставшийся фарш варят до тех пор, пока он не закипит, а крабовое мясо не образует плавающие на поверхности воды блоки. Крабовое мясо достают и кладут рядом с обжаренной крабовой икрой.

Чтобы усилить вкус супа, некоторые добавляют костный бульон. Чтобы бульон получился хорошего цвета, в него добавляют помидоры. Немного уксуса придает бульону легкую кислинку.

Когда бульон готов, вермишель кладут в миску с блестящей желтой крабовой икрой и нарезанным зеленым луком сверху.

Крабовый суп подают с сырыми листьями овощей, такими как салат, перилла, майоран и цветы банана. Благодаря простым ингредиентами, которые можно легко найти в сельской местности, крабовый суп с лапшой — это питательный и полезный выбор в жаркие летние дни./.

Крабовый суп с лапшой — популярное в летнее время блюдо.



Фото и текст: Чан Тхань Занг

Перевод: Ча Да



