Вьетнамские ремесленные деревни в дельте Красной реки: от традиций к современности
Культурные традиции и быт ремесленных деревень региона дельты Красной реки Вьетнама формировались на протяжении веков, обогащая историю страны. В книге «Традиционные ремесленные деревни Вьетнама» доктор Фам Кон Сон подчеркивает: «Ремесленная деревня — это историческая административная единица, где сосредоточены организованные трудовые процессы и уникальные обычаи». Основой такой деревни служат коллективный труд, экономическое развитие и сохранение национальной идентичности.
Дельта Красной реки - земля ремесленных деревень
Традиционные ремесленные деревни в северных провинциях Вьетнама имеют глубокие корни. Каждая из них часто ассоциируется с определенными ремеслами, такими как гончарное дело, вышивка, плетение из бамбука и ротанга, изготовление шляп и бумаги. Эти ремесла не только создают уникальные изделия, но и передают истории и секреты, которые передаются из поколения в поколение.
Несмотря на потерю некоторых деревень, в Северном регионе Вьетнама все еще сохранилось множество населенных пунктов с яркими культурными традициями. Среди них выделяются четыре знаменитые деревни, известные как «четыре столпа» древней земли Тханглонг: шелковое ремесло в деревне Йентхай, гончарное дело в деревне Батьчанг, бронзовое литье в деревне Нгуса, ювелирное дело в деревне Диньконг.
Среди множества других ремесленных деревень можно назвать деревню Фувинь (плетение из бамбука и ротанга), деревню Тхатьса (бамбуковых стрекоз) и деревню Чуонг (изготовление конических шляп). Деревня лаковых изделий Хатхай, деревня вееров Чангсон и кукольная деревня также имеют свою известность. Деревня Даотук, цветочная деревня Тэйтыу и деревня вышивки Куатдонг славятся продукцией, признанной национальными брендами, такой как шелк Ванфук, керамика Батчанг и приготовление зелёного риса Мечи.
Помимо Ханоя, Намдинь издавна известен как «земля ста профессий». В этом районе находятся сотни традиционных ремесленных деревень с многовековой историей. Здесь можно встретить такие типичные деревни, как литье бронзы Тонгса, резьба по дереву Ла Сюйен, лакировка Катданг, плетение из бамбука и ротанга Виньхао, а также водный кукольный театр Бантхать и изготовление тюрбана Зяпнят.
Помимо Ханоя, Намдинь издавна известен как «земля ста профессий». В этом районе находятся сотни традиционных ремесленных деревень с многовековой историей. Здесь можно встретить такие типичные деревни, как литье бронзы Тонгса, резьба по дереву Ла Сюйен, лакировка Катданг, плетение из бамбука и ротанга Виньхао, а также водный кукольный театр Бантхать и изготовление тюрбана Зяпнят.
В этих ремесленных деревнях поколения мастеров и ремесленников работают не покладая рук, продолжая сохранять и развивать традиции своих предков. Их творчество и страсть к ремеслу вдохновляют будущие поколения, поддерживая живую связь с культурным наследием страны.
Ремесленные деревни в эпоху 4.0
В настоящее время ремесленные деревни в Северном регионе страны трансформируются в рыночные механизмы с двумя прорывами: применением науки и технологий в производстве и развитием туризма. Например, гончарная деревня Батчанг г.Ханой быстро применила науку и технологии, усовершенствовала производственные процессы, конструкции и повысила качество продукции, чтобы адаптироваться к разным тенденциям рынка.
Местные торговцы керамическими изделиями в Батчанг активно развивают продажу через каналы электронной коммерции. Торговцы Чан Зыонг Кюи сказал, что он уже 4 года занимается онлайн-бизнесом керамические изделия Батчанг. Его изделия достигли внимания среди 8 миллионов потребителей только на странице Facebook. Можно сказать, что электронная коммерция вывела бренд Батчранг на новый уровень популярции. Многие оптовики в других провинциях узнают о новых линейках продукции компании в Батчанг через веб-сайт и соцсеть Facebook.
Г-жа Ха Тхи Винь, директор компании "Quang Vinh Ceramics Company Limited" стала одним из первых предпринимателей в Батчанг, развивающих керамическую промышленность. Она сказала: "У компании есть 2 производственных цеха, которые хорошо работают в Батчанге (Ханой) и уезде Донгчиеу (пров. Куангнинь). На сегодняшний день более 90% керамической продукции компании экспортируется в более чем 20 стран, что не только способствует увеличению доходов компании, но и распространению уникальных особенностей вьетнамской культуры среди друзей за рубежом".
Не оставаясь в стороне от конкуренции по совершенствованию производства и развитию рынка, деревня лаковых мастеров Хатхай (район Тхыонгтин, Ханой) также активно внедряет инновации в формы и методы продаж. В частности, местные местера применяют цифровые технологии, цифровую трансформацию в деятельности управления, производства и продажи. Наряду с инвестициями в современное производственное оборудование, многие домохозяйства в ремесленных деревнях ищут нове рынки через социальные сети и платформы электронной коммерции.
Приехав в землю сотен ремесел в пров.Намдинь, мы узнали активизацию применения новых технологий в производстве. Местные ремесленники провели поездки для осмотра опыта во многих провинциях. А затем они смело инвестировал в современное оборудование и автоматические технологии, такие как: станки для резьбы по дереву с ЧПУ, художественная резьба по дереву с ЧПУ… Эти современные станки помогли умелым рукам и творчеству ремесленников в ремесленных деревнях создавать изделия, которые прекрасны по форме и богаты по дизайну.
Сочетание навыков и мастерства ремесленников с современным оборудованием помогло плотникам в деревне Биньминь производить множество деревянных изделий с высокой эстетической ценностью и долговечностью, таких как: шкафы, столы, стулья, картины, статуи, кровати, диваны, предметы культа...
Смелое применение науки и технологий в производстве помогло развитию бренда плотницкой деревни Биньминь, что прочно закрепится на рынке, способствует экономическому развитию и увеличению доходов многих домохозяйств.
Традиционная деревня литейного искусства из металла Тонгса (пров.Намдинь) использует популярцию в стране и мире. Она раньше специализировалась на литье небольших бытовых и культовых изделий, таких как горшки, сковородки, курильницы, кадильницы и т. д. В настоящее время местные мастера применяют современные технологии и оборудование в прозводстве, особенно технологий 3D и 4D. Это позволяет мастерам создавать изделия гораздо более высокой сложности и изысканности, чем раньше, например.
Помимо традиционных изделий ручной работы, благодаря применению науки и техники мастера ремесленной деревни Тонгса также успешно отлили множество крупных бронзовых памятников международного значения. Среди них можно рассказать самые известные изделия, такие как: Памятник Победы под Дьенбьенфу высотой 16,2 м и весом 220 тонн; Статуи 14 королей династии Чан, расположенные в историко-культурном реликтовом комплексе Тхиенчыонг (пров.Намдинь); 35-тонная статуя Будды Татхагаты в уезде Сокшон (Ханой); 50-тонная статуя Будды Татхагаты в пагоде Байдинь (Ниньбинь).
В частности, каждая ремесленная деревня в регионе дельты Красной реки теперь стала туристическим направлением, привлекающим отечественных и иностранных туристов. В Ханое, Намдине, Тхайбине, Бакзянге многие ремесленные деревни были использованы для развития туризма благодаря своей уникальности, пропитанности традиционными ценностями и самобытной культурой, что позволяет туристам всегда чувствовать впечатления. А благодаря развитию туризма эти ремесленные деревни внесли свой вклад в сохранение и распространение вьетнамской культурной самобытности среди друзей за рубежом.
Текст: Тхонг Тхиен - Фото: Тхань Жанг, Конг Дат, Тхонг Тхиен,
Кхань Лонг, Вьет Кыонг (ИЖВ) и Чан Тхе Фонг
Переводчик: Чан Хиеу