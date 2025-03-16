Вьетнамские ремесленные деревни в дельте Красной реки: от традиций к современности

16/03/2025

Культурные традиции и быт ремесленных деревень региона дельты Красной реки Вьетнама формировались на протяжении веков, обогащая историю страны. В книге «Традиционные ремесленные деревни Вьетнама» доктор Фам Кон Сон подчеркивает: «Ремесленная деревня — это историческая административная единица, где сосредоточены организованные трудовые процессы и уникальные обычаи». Основой такой деревни служат коллективный труд, экономическое развитие и сохранение национальной идентичности. Дельта Красной реки - земля ремесленных деревень

Традиционные ремесленные деревни в северных провинциях Вьетнама имеют глубокие корни. Каждая из них часто ассоциируется с определенными ремеслами, такими как гончарное дело, вышивка, плетение из бамбука и ротанга, изготовление шляп и бумаги. Эти ремесла не только создают уникальные изделия, но и передают истории и секреты, которые передаются из поколения в поколение.

В деревне Кочат в пров.Намдинь работают многие шелкомотальщики.

Это традиционное ремесло существует со времен династии Чан (в XIII векe). Фото: Архив ИЖВ

Несмотря на потерю некоторых деревень, в Северном регионе Вьетнама все еще сохранилось множество населенных пунктов с яркими культурными традициями. Среди них выделяются четыре знаменитые деревни, известные как «четыре столпа» древней земли Тханглонг: шелковое ремесло в деревне Йентхай, гончарное дело в деревне Батьчанг, бронзовое литье в деревне Нгуса, ювелирное дело в деревне Диньконг.

Ремесленная деревня Сондонг (Ханой) специализируется на традиционной резьбе по дереву. Местные мастеры занимаются изготовлением статуй Будды и известных предметов. Фото: Чан Тхань Жанг - ИЖВ

Среди множества других ремесленных деревень можно назвать деревню Фувинь (плетение из бамбука и ротанга), деревню Тхатьса (бамбуковых стрекоз) и деревню Чуонг (изготовление конических шляп). Деревня лаковых изделий Хатхай, деревня вееров Чангсон и кукольная деревня также имеют свою известность. Деревня Даотук, цветочная деревня Тэйтыу и деревня вышивки Куатдонг славятся продукцией, признанной национальными брендами, такой как шелк Ванфук, керамика Батчанг и приготовление зелёного риса Мечи.

Помимо Ханоя, Намдинь издавна известен как «земля ста профессий». В этом районе находятся сотни традиционных ремесленных деревень с многовековой историей. Здесь можно встретить такие типичные деревни, как литье бронзы Тонгса, резьба по дереву Ла Сюйен, лакировка Катданг, плетение из бамбука и ротанга Виньхао, а также водный кукольный театр Бантхать и изготовление тюрбана Зяпнят.

Деревня Мидонг (гХайфон) известна чугунолитейным производством, которое существует уже сотни лет. Фото: Чан Тхе Фонг

Де ревня Киеуки (Ханой) была основана в XIV веке. Она специализируется на изготовлении статуй Будды, позолоченных лаковых картин. Фото: Кхань Лонг - ИЖВ

Помимо Ханоя, Намдинь издавна известен как «земля ста профессий». В этом районе находятся сотни традиционных ремесленных деревень с многовековой историей. Здесь можно встретить такие типичные деревни, как литье бронзы Тонгса, резьба по дереву Ла Сюйен, лакировка Катданг, плетение из бамбука и ротанга Виньхао, а также водный кукольный театр Бантхать и изготовление тюрбана Зяпнят.

Гончарная деревня Фуланг (пров.Бакнинь), основанная в XIV веке. Она специализируется на изготовлении керамических изделий. Фото: Чан Тхе Фонг

В этих ремесленных деревнях поколения мастеров и ремесленников работают не покладая рук, продолжая сохранять и развивать традиции своих предков. Их творчество и страсть к ремеслу вдохновляют будущие поколения, поддерживая живую связь с культурным наследием страны.

Ремесленные деревни в эпоху 4.0

В настоящее время многие домохозяйства в ткацкой деревне Фунгса (Ханой) инвестируют в современные машины и оборудование для промышленного производства. Фото: Конг Дат - ИЖВ

В настоящее время ремесленные деревни в Северном регионе страны трансформируются в рыночные механизмы с двумя прорывами: применением науки и технологий в производстве и развитием туризма. Например, гончарная деревня Батчанг г.Ханой быстро применила науку и технологии, усовершенствовала производственные процессы, конструкции и повысила качество продукции, чтобы адаптироваться к разным тенденциям рынка.