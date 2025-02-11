Вьетнамская народная культура оживает благодаря творчеству поколения Z

11/02/2025

Организованная Tired City в сотрудничестве с Центром культурной и научной деятельности при Храме литературы (Первый национальный университет), выставка покорила сердца любителей искусства по всей стране.

На выставке представлено множество видов художественного творчества – от изобразительного и исполнительского искусства до литературы, предлагая многогранное исследование народной культуры. Уходя корнями в историю и устные предания, эти традиции воплощают в себе непреходящее духовное наследие Вьетнама. Народная культура процветает благодаря своей доступности и адаптивности, легко вписываясь в современную жизнь.

Вьетнамское исполнительское искусство представлено молодыми художниками сквозь призму абстрактных и уникальных произведений, которые сохраняют культурную сущность и красоту вьетнамского народа.

Посетители могут насладиться красотой народной культуры Вьетнама, исследуя творческие интерпретации молодежью традиционных форм искусства. В центре внимания – уникальное восприятие народной живописи Донгxо, исполнительское искусство Хатбой (пение «бой»- классическая вьетнамская опера) и венойнгыок (перевернутые рифмы), которые раскрывают культурные особенности Вьетнама в неожиданном свете.



«Хатбой», или «туонг» (классическая вьетнамская опера), – это яркое исполнительское искусство, объединяющее театральное искусство, музыку, литературу, танец и боевые искусства. Вдохновленный драматическими визуальными эффектами этого вида искусства, от тщательно прорисованных лиц до богато украшенных костюмов и головных уборов, художник Вей Вей создал две серии работ, названные «Бойты и Бойки». В первой серии – «Бойты» он использует стилизованную каллиграфию для иллюстрации терминов и символов «Хатбой». В серии “Бойты”, основанной на успехе «Бойки», отражается более глубокое знание автора о знаменитых пьесах и основных понятиях этого традиционного вида искусства, что вызывает восторженные отклики в обществе.

