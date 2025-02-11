Вьетнамская народная культура оживает благодаря творчеству поколения Z
Организованная Tired City в сотрудничестве с Центром культурной и научной деятельности при Храме литературы (Первый национальный университет), выставка покорила сердца любителей искусства по всей стране.
На выставке представлено множество видов художественного творчества – от изобразительного и исполнительского искусства до литературы, предлагая многогранное исследование народной культуры. Уходя корнями в историю и устные предания, эти традиции воплощают в себе непреходящее духовное наследие Вьетнама. Народная культура процветает благодаря своей доступности и адаптивности, легко вписываясь в современную жизнь.
Посетители могут насладиться красотой народной культуры Вьетнама, исследуя творческие интерпретации молодежью традиционных форм искусства. В центре внимания – уникальное восприятие народной живописи Донгxо, исполнительское искусство Хатбой (пение «бой»- классическая вьетнамская опера) и венойнгыок (перевернутые рифмы), которые раскрывают культурные особенности Вьетнама в неожиданном свете.
«Хатбой», или «туонг» (классическая вьетнамская опера), – это яркое исполнительское искусство, объединяющее театральное искусство, музыку, литературу, танец и боевые искусства. Вдохновленный драматическими визуальными эффектами этого вида искусства, от тщательно прорисованных лиц до богато украшенных костюмов и головных уборов, художник Вей Вей создал две серии работ, названные «Бойты и Бойки». В первой серии – «Бойты» он использует стилизованную каллиграфию для иллюстрации терминов и символов «Хатбой». В серии “Бойты”, основанной на успехе «Бойки», отражается более глубокое знание автора о знаменитых пьесах и основных понятиях этого традиционного вида искусства, что вызывает восторженные отклики в обществе.
«Венойнгыок» (перевернутые рифмы) – литературный жанр, уходящий корнями во вьетнамский фольклор, давно очаровывает слушателей своей игрой слов и причудливым повествованием. Часто сравниваемые с баснями, перевернутые рифмы сочетают сатиру с лирической натурой народных песен, предлагая ценные уроки, обернутые в юмор. Вдохновившись популярным стишком «Bao gio cho den thang Ba» («Когда придет март?»), иллюстратор ПАО оживляет этот жанр с помощью игривых визуальных образов.
Картины Донгхо – визитная карточка вьетнамского народного искусства, продолжают вызывать отклик своими изображениями повседневной жизни и духовных традиций северной равнины. Опираясь на это наследие, художница Meaptopia переосмысливает жанр в современном контексте, создавая серию работ «Донгмео». Серия с юмором изображает озорные моменты с кошками, сочетая традиционную технику с новой формой выражения, пропитанной молодым и ярким взглядом. Этот творческий сплав соединяет прошлое и настоящее, делая традиционное искусство более доступным для современной аудитории.
«Представленные работы наглядно демонстрируют непреходящую жизненную силу вьетнамской культуры, поддерживаемую и переосмысленную благодаря творчеству художников поколения Z. Выставка символизирует продолжение и эволюцию культурного наследия страны, повышая его ценность для разных поколений и способствуя богатству и разнообразию культурной идентичности Вьетнама» – отметил Ле Суан Кьеу, директор Центра культурной и научной деятельности при Храме литературы.
Текст: Нган Ха - Фото: Кхань Лонг - Перевод: Динь Хонг