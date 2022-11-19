Вьетнамская мода в работах дизайнеров поколения Z

19/11/2022

20-21 августа 2022 года в отеле Melia (г.Ханой) проходила Graduation Fashion Weekна тему “Re:birth” (“Возрождение”), организованная филиалом Лондонского института дизайна и моды (IDML) в Ханое. Это стало одним из крупнейших событий IDML в Ханое с момента начала пандемии COVID-19. В рамках “Re:birth” были представлены коллекции, отражающие образ мышления молодых дизайнеров поколения Z.

Преподаватель кафедры моды филиала IDML в Ханое Мэй Кортацци рассказала: «За два года воздействия пандемии, изоляции и необходимости обращаться внутрь себя, чтобы раскрыться, наши студенты сформировали уникальные взгляды на современный мир от концептуализации и производства до маркетинга и презентации самых инновационных коллекций на подиуме».

“Re:birth” фокусируется на 3 темах, которые отражают изменения в реинкарнации вьетнамских дизайнеров поколения Z, включая “Re:vive” (“Возрождение”), “Re:Grow” (“Пробуждение”) и “Re:New” (“Обновление”).

В рамках тематической группы “Re:vive” дизайнеры представили коллекции, отражающие их новый взгляд на проблемы общества, природы и окружающей среды. Так, коллекция «Паразиты» дизайнера Нгуен Тхи Тхуи Зунга вдохновлена формой и взаимодействием хозяина и паразита. Коллекция представляет собой сочетание уличного и вечернего стилей с инновационными техниками 3D обработки материалов, подходит для клиентов от 25 до 40 лет.

Коллекция «Паразиты» дизайнера Нгуен Тхи Тхуи Зунга

Коллекция дизайнера Дао Нгок Зиеп «Открой глаза, чтобы увидеть небо» рассказывает историю нейтральных концепций, которые создают состояние невозмутимости и приводят зрителя к базовой стадии внимательности. Коллекция представляет собой гармоничное и креативное сочетание материалов и нейтральных цветов.

Коллекция дизайнера Дао Нгок Зиеп «Открой глаза, чтобы увидеть небо».

Тем временем тематическая группа “Re:Grow” включила в себя коллекции, вдохновленные процессом самопознания дизайнеров, а также предсказанием человеческой жизни в будущем. Можно упомянуть коллекцию дизайнера Нгуен Тхань Хиена «Покори небо», основным материалом которой стала металлизированная ткань, светоотражающая ткань и светоотражающая ткань в сочетании с высокопрочными хаки. Коллекция рассказывает о том, как люди превращают свои мечты о покорении неба в реальность.

Коллекция «Покори небо» дизайнера Нгуен Тхань Хиена.

Кроме того, можно отметить коллекцию «Отправляйся на луну» дизайнера Чинь Ха Фыонг, в которой сочетаются модные стили мод и хиппи – типичные субкультуры 1960-х годов.

Коллекция «Отправляйся на луну» дизайнера Чинь Ха Фыонга.

Тематическая группа “Re:New” представила творческий подход в сочетании с традиционной культурой. Сюда вошли коллекции, уважающие и представляющие новый взгляд на традиционные вьетнамские ценности. В эту тематическую группу вошла коллекцию дизайнера Чан Куок Аня «Тихое семейное счастье», вдохновленная романом Ву Чонг Фунга «Счастливая судьба».

Коллекция дизайнера Чан Куок Аня «Тихое семейное счастье», вдохновленная романом Ву Чонг Фунга «Счастливая судьба».

Коллекция дизайнера Фам Куинь Ань «Ностальгия» отражает период государственного снабжения во Вьетнаме. Она направлена на почитание и популяризацию культурных ценностей с использованием современных шелковых тканей, но при сохранении традиционных черт. Дизайны Куинь Ань интересным и ярким образом отражают период государственного снабжения во Вьетнаме, выраженный через принты и мультфильмы.

Коллекция дизайнера Фам Куинь Ань «Ностальгия» отражает период государственного снабжения во Вьетнаме.

Можно сказать, что “Re:birth” — это возможность восхвалить творчество и свободу, продемонстрировать ориентированное на будущее мышление вьетнамских дизайнеров поколения Z. Творчество молодых дизайнеров будет способствовать позитивному, свежему мышлению и переменам в индустрии моды./.

Текст: Нган Ха - Фото: Тхань Занг