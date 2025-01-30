Вьетнамская каллиграфия в современную эпоху
В последние годы "каллиграфия вьетнамского шрифта" или "каллиграфия Куокнгы" (латинский шрифт) расцвела по всей стране и превратилась в яркое движение. Ее печатают в книгах и газетах, пишут на календарях, рисуют на одежде, вышивают на тканях, демонстрируют на больших и малых выставках, вызывая всеобщий интерес. Кроме того, было создано множество клубов и классов по обучению каллиграфии.
Каллиграфия куокнгы возникла одновременно с созданием шрифта куокнгы. Изначально куокнгы в основном использовался для административных документов в сфере образования. Однако благодаря неустанному творчеству художников куокнгы постепенно поднялся до художественного уровня, став средством выражения личной идентичности, эмоций и мышления писателя.
Слова: выбор слов, их расположение и их значение играют решающую роль в передаче сообщения произведением.
Мазки: каждый штрих несет в себе собственное значение. Динамичная и гибкая вариация штрихов придает произведению живость и разнообразие.
Композиция: Расположение текста на бумаге создает баланс, гармонию и фокусные точки, которые завораживают зрителя.
Цвет: Цвета усиливают эстетическую привлекательность работы, отражая эмоции и настроение писателя.
Материалы: Бумага, кисти и чернила являются незаменимыми инструментами. Выбор подходящих материалов максимизирует эстетическое воздействие произведения.
Каллиграфия куокнгы: это различные стили, от традиционных до современных, каждый из которых имеет свои отличительные особенности.
Традиционная каллиграфия: сохраняет классическую красоту вьетнамских иероглифов, при написании которых часто используются кисти и китайская тушь.
Современная каллиграфия: объединяет современные элементы, такие как цвета и материалы, для создания инновационных и уникальных работ.
Стилизованная каллиграфия: формирует символы творческими, нетрадиционными способами, четко отражая индивидуальность автора.
Традиционная каллиграфия: сохраняет классическую красоту вьетнамских иероглифов, при написании которых часто используются кисти и китайская тушь.
Современная каллиграфия: объединяет современные элементы, такие как цвета и материалы, для создания инновационных и уникальных работ.
Стилизованная каллиграфия: формирует символы творческими, нетрадиционными способами, четко отражая индивидуальность автора.
Текст: Кхань Лонг - Фото: Конг Дат - Пeревод: Динь Хонг