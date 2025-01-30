Вьетнамская каллиграфия в современную эпоху

Каллиграфия куокнгы:

Традиционная каллиграфия:

Современная каллиграфия:

Стилизованная каллиграфия:



Помимо письма на бумаге, каллиграфия Куокнгы применяется в различных областях, таких как дизайн, мода, архитектура и реклама. Каллиграфия Куокнгы - уникальная и многообещающая форма искусства. Благодаря своему постоянному развитию она будет все больше утверждать свои позиции и обогащать культурную и духовную жизнь вьетнамского народа.

это различные стили, от традиционных до современных, каждый из которых имеет свои отличительные особенности.сохраняет классическую красоту вьетнамских иероглифов, при написании которых часто используются кисти и китайская тушь.объединяет современные элементы, такие как цвета и материалы, для создания инновационных и уникальных работ.формирует символы творческими, нетрадиционными способами, четко отражая индивидуальность автора.Каллиграфия Куокнгы - это не только форма искусства, но и глубокая культурная и социальная значимость. Она помогает сохранять и продвигать национальную культуру, повышает осведомленность людей о языке и письме, развивает терпение и концентрацию, помогает расслабиться и снять стресс, а также способствует развитию творческих способностей.

Текст: Кхань Лонг - Фото: Конг Дат - Пeревод: Динь Хонг