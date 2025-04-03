Выставка «Хоангша, Чыонгша – форпосты Родины на волнах»

03/04/2025

Недавно в городе Камрань провинции Кханьхоа Командование 4-го военно-морского округа совместно Военно-морской силы с Политическим управлением ВМС, Национальным архивным центром №4 и Ханойским клубом фотожурналистов открыло выставки на темы: «Хоангша, Чыонгша – форпосты Родины на волнах» и «Героический вьетнамские народные ВМС – 70 лет защиты морских рубежей». Это мероприятие проводится по случаю 50-летия освобождения архипелага Чыонгша (29 апреля 1975 г.) и 70-летия создания ВМС (7 мая 1955 г.).

Делегаты перерезают ленточку на открытии выставки. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Заместитель политкомиссара 4-го военно-морского округа полковник Нгуен Хыу Минь выступает с приветственной речью на открытии выставки. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На выставке было представлено 200 ценных документов, изображений и артефактов из Национального архивного центра Вьетнама, Музея военной истории Вьетнама, Музея ВМС, а также множество документов, собранных в американских и французских архивных центрах, национальных библиотеках и т. д. Кроме того, впервые были опубликованы многие документы о Хоангша (город Дананг) из Национального архивного центра Вьетнама, охватывающие период с XIX века до наших дней, включая документы королевского указа, деревянные печатные доски династии Нгуен, фотографии Хоангша 1930-х годов и многое другое.

Представители Ханойского клуба фотожурналистов познакомили офицеров и военнослужащих 4-го военно-морского округа с работами членов клуба. Фото: Конг Дат/ИЖВ

В частности, на выставке также представлены 50 пресс-фотографий, сделанных членами Ханойского клуба фотожурналистов в период с 2009 года по настоящее время. 50 фотографий наглядно отражают жизнь жителей архипелага Чыонгша: от боевой подготовки и повседневной жизни военнослужащих и людей до трудностей, связанных с защитой священного суверенитета моря и островов Отечества.

Работа «Юный военнослужащий» Чан Хуана – корреспондента газеты Ванхоа (газета «культура»). Фото: Конг Дат/ИЖВ

Работа «Кадры, военнослужащий и народ на острове «Большой Чыонгша» прощаются с рабочей группой» Динь Дык Тунга – корреспондента газеты Сельского хозяйства Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Ханойский клуб фотожурналистов – профессиональная организация при Ассоциации журналистов Ханоя, объединяющая фотожурналистов столицы и созданная для укрепления профессиональных связей и карьерного роста своих членов. Основанный в начале XXI века, Клуб стал важной платформой для фотожурналистов обмениваться опытом, совершенствовать профессиональные навыки и поддерживать друг друга в работе. Клуб провел выдающиеся мероприятия, такие как организация фотовыставок серии «Впечатления» (проведенные в 2017, 2019 и 2022 годах). Посредством семинаров, выставок и учебных курсов, Клуб играет важную роль в сохранении и развитии искусства фотожурналистики в Ханое и по всей стране. Члены клуба – не только профессиональные фотожурналисты из информационных агентств, но также студенты, стажеры и любители фотографии, что делает сообщество клуба разнообразным и динамичным. Фиксируя и документируя важные моменты общественной жизни, Ханойский клуб фотожурналистов вносит значительный вклад в отражение и продвижение важнейших национальных событий и современных проблем с помощью мощного и креативного визуального языка.

Работа «Церемония поднятия флага на острове «Большой Чыонгша»» Вьет Чунга – корреспондента газеты «Народная армия».

Работа «Приветствие делегации, посетившей остров» Нгуен Тьен Ань Туана – корреспондента электронной газеты «Занчи».

Выступая на церемонии открытия, полковник Нгуен Хыу Минь, заместитель политкомиссара 4-го военно-морского округа, сказал: «Это выставка особой важна. Офицеры и военнослужащие 4-го военно-морского округа с нетерпением ждут и приветствуют это событие».

Работа «Закат на острове Намиет» автора Динь Чонг Хая из газеты «Народная армия».

Выставка помогает офицерам и военнослужащим всего региона более полно и глубоко понять значимость, огромное значение и огромную историческую ценность Великой Победы Весны 1975 года в целом и освобождения Чыонгша в частности, а также 70-летний путь защиты моря ВМС.

Благодаря выставке кадры, военнослужащие, народ, студенты и т. д. вместе обретают уверенность и гордость за славные традиции нации, армии и ВМС, успешно выполняя задачу по защите священного суверенитета моря, островов и континентального шельфа Отечества.



Текст и фото: Конг Дат/ИЖВ