Ву Тхань Ан: фехтовальщик номер один во Вьетнаме

09/10/2024

На протяжении многих лет Ву Тхань Ан известен как фехтовальщик номер один во Вьетнаме и в Юго-Восточной Азии, имеющий в своем послужном списке международные медали, что является мечтой любого спортсмена, идущего в большой спорт. Он выиграл золотую медаль на турнире Азии по фехтованию среди юношей до 23 лет; 8 золотых медалей на 5 Играх ЮВА подряд (с 28-ых по 32-ые); 2 бронзовые медали Азии.



Ву Тхань Ан (справа) успешно защитил золотую медаль в индивидуальных соревнованиях по сабле на 31-х Играх стран ЮВА.

Ву Тхань Ан (слева) поднял национальный флаг, успешно защитив золотую медаль в мужских индивидуальных соревнованиях на 31-х Играх стран ЮВА .

Благодаря своим выдающимся достижениям Ву Тхань Ан был выбран знаменосцем вьетнамской спортивной делегации на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г., затем - в Азиаде 2018 г. и Играх ЮВА.

Говоря о своем знакомстве с фехтованием, относительно новым видом спорта во Вьетнаме, Ву Тхань Ан отметил, что сначала он тренировался просто ради удовольствия. Однако после года тренировок он увлекся этим видом спорта. По его мнению, победа и поражение в фехтовании создают совершенно особые ощущения.