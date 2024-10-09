Ву Тхань Ан: фехтовальщик номер один во Вьетнаме
Благодаря своим выдающимся достижениям Ву Тхань Ан был выбран знаменосцем вьетнамской спортивной делегации на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 г., затем - в Азиаде 2018 г. и Играх ЮВА.
Говоря о своем знакомстве с фехтованием, относительно новым видом спорта во Вьетнаме, Ву Тхань Ан отметил, что сначала он тренировался просто ради удовольствия. Однако после года тренировок он увлекся этим видом спорта. По его мнению, победа и поражение в фехтовании создают совершенно особые ощущения.
Начав заниматься фехтованием, когда ему было лишь 15 лет, Ву Тхань Ан, как и многие другие спортсмены, стремился сразу добиться побед и достижений, однако ему не удавалось осуществить свои амбиции.
По этой причине Ву Тхань Ан временно покинул команду. Однако через некоторое время тренер пригласил его обратно. Понимая, что страсть к фехтованию все еще пылает внутри, Ву Тхань Ан согласился вернуться в команду. Он осознал, что успех требует труда и времени, поэтому пересмотрел свои цели и образ мышления. Теперь он каждый день заставлял себя делать немного больше.
Говоря о достижениях Ву Тхань Ана, невозможно не упомянуть его тренера. Тренер был тем человеком, кто помог Ву Тхань Ану изменить его образ мышления, не позволять страху проиграть настигать его прежде, чем тот выходил на поединок. Ву Тхань Ан сказал: «Когда встречаешь соперника, главное — найти его слабые места, а не думать о том, кто он. Когда я проигрываю, я точно знаю, почему проиграл. Но это точно не потому, что я боюсь проиграть».
Кроме того, тренер изменил методику тренировок, согласно которой Ву Тхань Ану разрешалось выступать непрерывно, при этом после каждого соревнования тренер анализировал вместе с Анем его слабые стороны, изучая видеозаписи. Этот метод очень подошел страстному фехтовальщику, преисполненному желания побеждать. «Он был тем, кто помог мне пройти путь со дна Юго-Восточной Азии к ее вершине, а затем и к вершине Азии», — поведал Ан о своем тренере, изменившем его жизнь.
По мнению Ву Тхань Ана, спорт, особенно фехтование, не только приносит ауру победы, но и помогает спортсменам расти и совершенствоваться. Первый фактор - это настойчивость. В спорте спортсмен должен всегда стремиться превзойти свои собственные возможности, никогда не отступать и не сдаваться, а также иметь хорошую дисциплину. Ву Тхань Ан отметил, что этот вид спорта требует от спортсмена не только жесткого соблюдения определенной техники, но и умения импровизировать.
По словам Ву Тхань Ана, занятие фехтованием – это еще и способ тренировки ума. Это одна из причин, по которой Ву Тхань Ан в конце 2023 г. открыл Вьетнамский клуб фехтования, ставший первым клубом фехтования во Вьетнаме, тем самым поспособствовав популяризации этого аристократического вида спорта.
Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Жанг - Переводчик: Чан Хиеу