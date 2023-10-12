Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США

12/10/2023

В ходе государственного визита президента США Джо Байдена во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, который проходил 10-11 сентября 2023 года, две страны официально перешли к всеобъемлющему стратегическому партнерству, открыв новую веху в истории двусторонней дружбы и сотрудничества.

Впервые президент США совершил государственный визит во Вьетнам по приглашению генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама. Визит состоялся по случаю 10-летия со дня установления отношений всеобъемлющего партнёрства между двумя странами. Также данное событие стало логическим продолжением почти 30-летней традиции дипломатических отношений между Вьетнамом и США. Президент США Джо Байден провел переговоры со всеми четырьмя ключевыми лидерами Вьетнама. Также впервые в истории президент США приехал в Национальное собрание Вьетнама, чтобы встретиться с его председателем, где стал свидетелем церемонии вручения памятных вещей ветеранам двух стран.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг проводит переговоры с президентом США Джо Байденом. Фото: Чи Зунг/ВИА

Выступая на пресс-конференции сразу после переговоров, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул: «Ради блага двух народов и благодаря стремлению к укреплению партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития, от имени наших стран Джо Байден и я приняли Совместную декларацию, устанавливающую всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития».

Выразив радость по поводу улучшения отношений, президент Джо Байден подчеркнул, что это чрезвычайно важный шаг для обеих стран, поскольку он демонстрирует прочность самих отношений перед лицом проблем, с которыми сталкиваются страны, влияющих на будущее региона и мира.

По словам президента США, прогресс в нынешних отношениях между двумя странами является результатом усилий лидеров и народов обеих стран.

За почти 30 лет с момента нормализации отношений и 10 лет с момента установления всеобъемлющего партнерства отношения между Вьетнамом и США претерпели глубокие изменения на всех трех уровнях: двустороннем, региональном и международном. В частности, экономика, торговля и инвестиции по-прежнему остаются ярким пятном и движущей силой двусторонних отношений, в 2022 году двусторонний товарооборот превысил 123 млрд долл. США. Сотрудничество между двумя странами в таких областях, как наука и техника, образование и подготовка кадров, безопасность и национальная оборона, преодоление последствий войны, реагирование на изменение климата, программы двустороннего обмена и др. продолжает приносить плоды.

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и президент США Джо Байден стали свидетелями церемонии передачи памятных вещей и военных дневников. Фото: Зоан Тан/ВИА

В целях эффективной реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь предложил сторонам продолжать укреплять сотрудничество по всем каналам, включая партийный, государственный и народный. Премьер-министр предложил американской стороне в ближайшее время признать вьетнамскую экономику рыночной, а также обновить Рамочное соглашение о торговле и инвестициях, продолжая поощрять американские высокотехнологичные предприятия вести бизнес во Вьетнаме.

Президент США Джо Байден выразил согласие с премьер-министром Фам Минь Чинем в отношении направлений и мер по реализации новых рамок двусторонних отношений, а также приоритетных областей сотрудничества, включая здравоохранение, социальное обеспечение, зеленую энергетику, высокие технологии и т.д.

Джо Байден предложил сторонам укреплять сотрудничество в цепочке поставок полупроводников посредством программ подготовки кадров для Вьетнама, тем самым постепенно стимулируя Вьетнам более активно участвовать и в конечном счете стать важным звеном в цепочках поставок в регионе и мире.

Улучшение отношений между Вьетнамом и США является важным шагом, открывающим новый этап сотрудничества между странами. Это поспособствует реализации стремлений двух народов к светлому и динамичному будущему, поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире./.



Премьер-министр Фам Минь Чинь и президент США Джо Байден принимают участие во Вьетнамско-американском саммите по инвестициям и инновациям. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Впервые Вьетнам поддерживает отношения на уровне стратегического партнерства со всеми пятью странами-постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китай, Россия, США, Великобритания и Франция), что создает основу для стабильных и долгосрочных отношений с важными партнерами, способствующих укреплению внешнеполитических позиций страны.

Заместитель генерального директора Вьетнамского информационного агентства Доан Тхи Тует Нюнг представляет фотовыставку премьер-министру Вьетнама Фам Минь Чиню и президенту США Джо Байдену. Фото: Зыонг Занг/ВИА

Наука, технологии и инновации являются прорывными областями. Кроме того, обе стороны также придают важное значение сотрудничеству в решении глобальных проблем, таких как участие в миротворческих миссиях и реагирование на изменение климата, в том числе в дельте реки Меконг и т.д.



Текст и фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг