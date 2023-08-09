Врач Хироаки и история реабилитации пациентов в Куангчи

09/08/2023

Кавамура Хироаки (34-летний доброволец из Хоккайдо, Япония) — один из японских специалистов, работаюших в сфере реабилитации в рамках волонтерской программы организации JICA во Вьетнаме. Несмотря на языковые, культурные и связанные с пандемией проблемы, Хироаки оказывает помощь пациентам центральной больницы провинции Куангчи. Его главные цели — обеспечение наилучшего ухода за пациентами и обмен своими обширными медицинскими познаниями с вьетнамскими врачами.

Кавамура Хироаки (34-летний доброволец из Хоккайдо, Япония) — один из японских специалистов, работаюших в сфере реабилитации в рамках волонтерской программы организации JICA во Вьетнаме

В реабилитационном отделении больницы общего профиля Куангчи Хироаки помог пожилой пациентке Фам Тхи Нга. 70-летняя г-жа Нга, уроженка провинции Тханьхоа, сейчас проживает в Куангчи. Она перенесла два инсульта. В этом году она прошла три этапа реабилитационного лечения в больнице общего профиля Куангчи под присмотром Хироаки.

«Я впервые живу и работаю за границей. Мне очень приятно находиться во Вьетнаме. Я получаю теплоту и поддержку от своих вьетнамских коллег, что очень мотивирует меня работать» - отметил Хироаки

С помощью массажа рук и кистей рук Хироаки помогал г-же Нга двигать руками, советуя ей держать их расслабленными. Несмотря на несовершенное владение вьетнамским языком, он старается эффективно общаться со своими пациентами. Делая все возможное, Хироаки вставал на колени, чтобы помочь г-же Нга надеть куртку, и подавал ей трость. Он выполнял свои задачи с великой радостью и мастерством.



Пациенты, которые проходят реабилитационное лечение в больнице общего профиля Куангчи, испытывают чувство удивления, поскольку они вновь обретают способность говорить или выполнять даже самые простые действия. Выражая японскому врачу благодарность, дочь Фам Тхи Нга подчеркнул: «Хироаки во многом способствовал прогрессу в лечении моей матери. Он стал близким человеком для нашей семьи». Кроме того, Хироаки помог и другим пациентам. При общении с каждым пациентом Хироаки проявляет вдумчивость и чувство юмора.

Хироаки является один из первых добровольцев JICA, прибывших во Вьетнам после годичного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. С марта 2021 года он работает в больнице общего профиля Куангчи. Пациенты в отделении быстро привыкают к присутствию Хироаки и получают огромное удовольствие от его внимания.

Хироаки отметил: «Я впервые живу и работаю за границей. Мне очень приятно находиться во Вьетнаме. Я получаю теплоту и поддержку от своих вьетнамских коллег, что очень мотивирует меня работать».



Волонтерская программа организации JICA стартовала во Вьетнаме в 1995 году. В рамках данной программы более 700 японских волонтеров приехало во Вьетнам, чтобы работать в десятках провинций, в том числе в отдаленных районах страны. Кроме того, Хироаки щедро делится знаниями со своими вьетнамскими коллегами. Он обучает их методам реабилитации пациентов, перенесших острый инсульт, подчеркивает важность ранней госпитализации и делится информацией о системе медицинского страхования Японии.

Заместитель директора больницы общего профиля Куангчи Фан Суан Нам высоко оценивает передовые медицинские знания Хироаки, а также его готовность рассказывать о процедурах по уходу за пациентами и предлагать свой профессиональный опыт для быстрого выздоровления пациентов.

Старший врач больницы Куангчи Фан Суан Нам подчеркнул: «Наша больница уже несколько раз принимает волонтеров JICA. Пациенты ценят помощь, оказываемую волонтерами, а наши вьетнамские врачи получают от них ценный опыт».

У Хироаки почти нет времени скучать по дому. Пациенты, которых выписывают из больницы, поддерживают с ним связь, выражая благодарность и информируя о своем прогрессе в лечении и продолжая реабилитацию дома. Некоторые даже записывают видео и делают фотографии своих домашних упражнений, чтобы поделиться ими с Хироаки. Его действия выходят за рамки простой профессиональной ответственности, создавая тем самым подлинную связь с вьетнамском народом.

«Вьетнам — одна из первых стран, в которых Япония возобновила проведение волонтерской программы JICA после пандемии COVID-19. За последние 26 лет волонтерская программа во Вьетнаме показала прекрасные результаты», - отметил представитель JICA во Вьетнаме Симидзу Акира.

Текст и фото: Вьет Кыонг - Переводчик: Чан Хиеу