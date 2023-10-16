Врач Нгуен Ван Дау, приносящий детям улыбки

16/10/2023

В медицинской сфере мало кто не знает доктора Нгуена Ван Дау, который за последние 35 лет подарил улыбки тысячам детей с врожденными расщелинами губы и неба.

Доктор Нгуен Ван Дау

Врач Нгуен Ван Дау начал работать в Детской больнице №1 в 1988 году, сразу после окончания Хошиминского университета медицины и фармации. Тогда он вместе со своими коллегами по больнице начал проводить первые операции детям с заячьей губой.

На протяжении более 30 лет работы доктор Нгуен Ван Дау всегда сохранял привычку приходить в больницу рано утром. По словам доктора, его рабочий график очень загруженный и напряженный. Иногда целый день приходится проводить множество сложных операций. Однако сформированная за долгие годы привычка рано вставать и ездить на работу помогла врачу сформировать свой образ жизни. По словам г-на Дау, каждый день с 8 часов утра до 3 часов дня ему приходится оперировать педиатрических больных. Зачастую у него даже нет времени на обед.

Доктор Нгуен Ван Дау также отметил, что для него каждый ребенок – ангел, о котором нужно заботиться. Его работа дарит здоровье и улыбки детям, что является приоритет в многолетней карьере врача.

Он не только лично проводит операции тысячам детей с дефектами губ, но также регулярно сотрудничает с отечественными и зарубежными волонтерскими организациями, создав фонд «Поезд детских улыбок» для проведения бесплатных хирургических операций для детей. Г-н Дау считает, что заживление ран и обретение улыбки не только исцеляет болезнь, но и исцеляет душу и меняет жизнь ребенка.

В августе 2022 года организация «Поезд детских улыбок» совместно с Детской больницей №1 открыли первый в городе Хошимине Научно-учебный центр по комплексному лечению расщелин губы и неба. Центр стал местом проведения исследований и обучения врачей, образцом комплексного лечения заячьей губы в регионе.

В результате сотрудничества организации и команды Детской больницы №1 врач Нгуен Ван Дау за последние 10 лет успешно провел более 10 тыс. бесплатных операций детям с расщелиной губы и неба.

В начале текущего года Детская больница №1 и доктор Нгуен Ван Дау были удостоены награды «Вьетнамские медицинские достижения» за возвращение голосов и улыбок детям с расщелиной губы и неба.

Нежная улыбка и голос врача Нгуен Ван Дау произвели впечатление на тех, кто с ним общался. Сегодня несмотря на то, что он вышел на пенсию, врач Нгуен Ван Дау продолжает работать профессиональным консультантом в отделении стоматологии Детской больницы № 1.