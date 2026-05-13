Впервые во Вьетнаме проходит Азиатско-Тихоокеанская стоматологическая конференция

13/05/2026

Общий вид конференции. Фото: ВИА

Вечером 12 мая в Ханое состоялось официальное открытие 47-й Азиатско-Тихоокеанской стоматологической конференции и 2-й Научной конференции и международной стоматологической выставки в Ханое (APDC - HAIDEC 2026).



Конференция организована Ассоциацией стоматологов Вьетнама совместно с Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерацией (APDF), Центральной стоматологической больницей Ханоя и Всемирной стоматологической федерацией (FDI). Азиатско-Тихоокеанская стоматологическая конференция впервые проводится во Вьетнаме и собрала более 4 000 делегатов — специалистов, учёных и стоматологов из Вьетнама и зарубежных стран.



Конференция и выставка проходят с 12 по 14 мая 2026 года в конференц-центре VinPalace, Донгань, Ханой.



В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Дао Хонг Лан; представители Всемирной стоматологической федерации, Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерации; национальных стоматологических ассоциаций и ассоциаций территорий, а также профессора, эксперты и учёные из Вьетнама и зарубежных стран.



Выступая на церемонии открытия, постоянный заместитель министра здравоохранения Ву Мань Ха отметил, что проведение во Вьетнаме 47-й Азиатско-Тихоокеанской стоматологической конференции и 2-й Научной конференции и международной стоматологической выставки Ханоя является большой честью для стоматологической отрасли Вьетнама. Это также свидетельствует о признании и доверии со стороны регионального и международного стоматологического сообщества к профессиональному потенциалу, интеграционным возможностям и всё более активной роли Вьетнама в сфере охраны стоматологического здоровья.

Посетители осматривают экспозицию 2-й Международной стоматологической выставки Ханоя. Фото: ВИА

Доцент, доктор Чан Као Бинь, президент Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерации, председатель Ассоциации стоматологов Вьетнама, директор Центральной стоматологической больницы Ханоя подчеркнул, что конференция является важной вехой, отражающей глубокую интеграцию и активную роль стоматологической отрасли Вьетнама в региональном и мировом стоматологическом сообществе. Под темой «Применение научных достижений в стоматологической практике» конференция предоставляет делегатам возможность обменяться опытом, ознакомиться с новыми тенденциями, соединить современные научные достижения с повседневной клинической практикой, способствуя повышению качества стоматологической помощи населению. Конференция также служит важной площадкой для учёных, экспертов и практикующих врачей для обмена знаниями, опытом и укрепления исследовательского сотрудничества.



Научная программа конференции включает следующие основные направления: предконференционную программу с тремя специализированными докладами по дентальной имплантологии, ортодонтии и эстетическому протезированию; основную научную программу с почти 80 тематическими докладами, научными исследованиями и клиническими обновлениями, представленными более чем 60 экспертами из почти 20 стран и территорий; научный форум E-Poster, на котором представлены 18 исследований стоматологов из различных стран.



В рамках конференции также проходит Международная стоматологическая выставка с участием около 400 стендов транснациональных корпораций и предприятий, представляющих стоматологическое оборудование, технологии и материалы.



Ранее, с 8 по 11 мая, состоялись заседания Азиатско-Тихоокеанской стоматологической федерации.



По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3,5 млрд человек во всём мире страдают заболеваниями полости рта. Это делает стоматологические заболевания наиболее распространённой группой неинфекционных заболеваний в настоящее время.



Во Вьетнаме более 90 % населения в той или иной степени сталкивались со стоматологическими заболеваниями.



В 2026 году Ассоциация стоматологов Вьетнама инициировала месяц бесплатных осмотров, консультаций и мероприятий по уходу за стоматологическим здоровьем для населения. Более 50 государственных и частных стоматологических учреждений уже зарегистрировались для участия в программе и проведут осмотры более чем для 47 000 детей и жителей по всей стране./