Восхитительный пляж Даняй

18/10/2023

Благодаря поэтической природной красоте, дарованной морем, горами и лесами, а также различным туристическим услугам, пляж Даняй (Бочать-Куангбинь) привлекает все больше и больше посетителей.

Пляж Даняй расположен примерно в 30 километрах от центра города Донгхоя в провинции Куангбинь. Чтобы попасть на него, необходимо проехать по национальному шоссе 1А в сторону перевала Лихоа (уезд Бочать). Там вниманию туриста предстанет уникальный скалистый горный комплекс – знаменитое туристическое место пляжа Даняй.

По словам старейшин деревни Лихоа, Даняй означает «прыгающие камни», это название существует с древних времен. Благодаря воздействию волн скалы разных размеров, казалось бы, неодушевленные, оживают, принимают самые разные формы и словно прыгают в океан. Благодаря влиянию матери-природы в Куангбине появилось особое туристическое направление.

На пляже есть колодец под названием Кок, устье которого прикрывает большая скала, что увеличивает загадочное очарование этого места. Колодец, расположенный глубоко в пещере Кок, обладает очень прозрачной и чистой водой, поэтому люди, которые идут в близлежащий храм Намхайдайвыонг (Король Хамнай), набирают воду из колодца, чтобы пить ее во время церемоний.

В Даняе также расположено множество подземных коралловых рифов, которые очень подходят для различных морских видов, что делает этот район прекрасным местом, где можно попробовать свежие морепродукты.

В этом месте посетители не только восхищаются умиротворяющей природной красотой, но и могут насладиться интересными впечатлениями, такими как плавание, катание на лодках и экскурсии по осиновым лесам. Прямо рядом с морем расположены лагеря отдыха, которые предлагают, помимо других услуг, аренду палаток и вкусную еду, поэтому здесь также можно проводить тимбилдинги, разводить костры, петь и играть, что подарит веселье и множество запоминающихся воспоминаний.