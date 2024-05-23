Воспоминания о Вьетнамской войне глазами французского иллюстратора

23/05/2024



Книга «Жить» с простыми и нежными диалогами Хай Ань и иллюстрациями Полин Гиттон - это яркое литературное произведение, пронизанное любовью к Вьетнаму. Недавно издательство «Кимдонг» выпустило книгу «Жить», написанную дуэтом Хай Ань и Полин Гиттон. До этого книга была опубликована во Франции и получила высокое признание. Хай Ань и Полин Гиттон вплели в сердца читателей прекрасные узы, предложив удивительный взгляд на образ жизни как Вьетнама, так и Франции. Благодаря этому сотрудничеству они создали крепкий мост между двумя культурами, вызвав глубокое чувство ностальгии и признательности за общую историю и традиции Вьетнама и Франции.

Благодаря ярким иллюстрациям Полин Гиттон, страницы книги Хай Ань «Song» («Жить») представляют собой гобелен национальных исторических воспоминаний, изображающий образы вьетнамского народа от периода военного времени и до наших дней.

Кроме того, в книге отражены взаимодействие между матерью и ребенком, сопротивление и мир, национальная идентичность и интеграция. Книга служит мостом, соединяющим прошлое с настоящим, связывающим культуры Франции и Вьетнама.

Полин Гиттон - соседка Хай Ань во Вьетнаме, обе родились в 1993 году. После учебы в Школе изящных искусств в Кане Полин переехала во Вьетнам, поселившись по соседству с Хай Ань. Во время своего пребывания во Вьетнаме Полин открыла для себя множество культурных красот, что позволило ей ярко воссоздать их в своих иллюстрациях в книге «Жить». Хай Ань выбрала свою подругу для иллюстрирования книги с гуманистической и творческой точки зрения, которая отражает уникальное художественное видение Полин.

Хай Ань отметила: «Я встретила Полин, когда мне было десять лет, и с тех пор я всегда восхищалась ее рисунками. Она обладает удивительной энергией, позволяющей ей иллюстрировать вьетнамскую и французскую культуры».

«Жить» рассказывает историю Вьет Линь, матери Хай Ань, которая поделилась с дочертю своими воспоминаниями о жизни и работе на революционной базе во время войны сопротивления против США в 1969-1975 гг. За семь лет, проведенных в зоне боевых действий, Линь подружилась с солдатами-революционерами, которые познакомили ее с сопротивлением и кинопроизводством. Вместе со своим отцом и товарищами она жила и упорно трудилась в нищете, среди падающих бомб и грохота самолетов в небе. Благодаря стараниям в учебе и жизни Линь стала известным современным режиссером.

Истории поколений между матерью и дочерью в «Жить» не только помогают воссоздать историю Вьетнама по памяти, но и отображают отношения между матерью и ее дочерью, а также предпринимают попытку понять молодого вьетнамца, родившегося и выросшего за границей.

Читая книгу «Жить», написанную простым языком, выполненную в мягком стилем и украшенную увлекательными иллюстрациями, наполненными красками жизни, а также красивыми, эмоциональными и свежими рисунками Полин, читатели с запоем читают каждый диалог и подробно рассматривают каждую иллюстрацию.

На презентации книги «Жить» в Ханое вьетнамская публика слушала авторов и центральных персонажей рассказа. На мероприятии также присутствовала режиссер Вьет Линь. Она была глубоко тронута, рассказывая о дуэте Хай Ань и Полин, которые элегантно и с воодушевлением представили публике произведение. «Жить» - это первая работа Вьет Ань, а также замечательное произведение, пронизанное дружбой и взаимной любовью к культуре между Вьетнамом и Францией.

"Жить" дебютировала во Франции в начале 2023 года. За короткое время книга произвела впечатление на читателей, всего было продано 8 тыс. экземпляров. Еще до публикации произведение получило поддержку Фонда поддержки издательской деятельности для выдающихся франкоязычных произведений - La Scam. В начале 2024 года, опередив множество франкоязычных иллюстрированных книг, книга получила приз Prix du Jury oecuménique de la BD2024. Книга «Жить» с яркими иллюстрациями Полин Гиттон. Фото: Тхань Занг

Текст: Бить Ван - Фото: Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг