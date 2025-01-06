Возрождение моста Чуакоу

06/01/2025

За почти четыре столетия существования мост Чуакоу - каменная пагода, считающаяся особым символическим архитектурным сооружением мирового наследия в старом квартале Хойана, - сильно разрушился. Организация международного сотрудничества из Японии при участии отечественных и зарубежных специалистов провела масштабную реставрацию с целью возрождения Чуакоу и сохранения его устойчивости на протяжении многих лет.



За почти четыре века существования Чуакоу сильно разрушился.

Чуакоу, также известный как Японский мост или Лайвиенкиеу, представляет собой сооружение особой ценности с точки зрения истории, культуры и художественной архитектуры, ставшее символом и душой старого квартала Хойана.

Под влиянием погодных условий и окружающей среды, особенно из-за ежегодных штормов и наводнений, 400-летняя конструкция получила серьезные повреждения и срочно нуждалась в реставрации.



Процесс восстановления тщательно просчитывают, выполняют и контролируют.

После длительного и исчерпывающего исследования, многочисленных опросов, семинаров, дебатов и обсуждений, направленных на согласование уникального плана, 28 декабря 2022 года начался проект реставрации реликвии, который был завершен 3 августа 2024 года.



После масштабной реставрации Чуакоу в 2024 году получил перерождение.

Эта масштабная работа стала сложным испытанием для экспертов и мастеров, которые ее проводили. Уровень повреждений был колоссальным, а от отдельных элементов не осталось и следа. Для того, чтобы восстановить сооружение максимально точно и приближенно к его первоначальному состоянию, необходимо было тщательно, точно и научно рассчитать реставрацию, основываясь на результатах археологических и полевых исследований, консультациях со специалистами и согласованиях с компетентными органами.

Многие оригинальные элементы сохранились практически в первозданном виде.

Так, реликвия впервые была отреставрирована в формате «открытой хирургии», то есть процесс проходил в самом центре старого квартала, где всегда много туристов и вообще людей, имевших возможность подходить, наблюдать, контролировать и непосредственно узнавать о ходе работ.

Параллельные фразы по обе стороны от входа.

Во время ремонта многие детали и компоненты, такие как кирпичи, плитка, балки, полы, потолки, узоры, фундамент и декоративные элементы были тщательно отмечены, засняты и сфотографированы, начиная от формы, цвета и размера до расположения, чтобы избежать ошибок при демонтаже и повторной установке.

Реставрационные работы помогли Чуакоу продлить срок службы и сохранить свои первоначальные ценности.

Благодаря бережному отношению и научному подходу после этой масштабной реставрации архитектурный стиль и структура Чуакоу в целом и его деталей в частности сохранились почти нетронутыми; оригинальные секции и объекты, представляющие историческую ценность и находящиеся в хорошем состоянии, были сохранены и использованы повторно; поврежденные части были укреплены для восстановления с использованием традиционных методов в сочетании с современными материалами и химическими веществами. Лишь несколько полностью поврежденных элементов пришлось заменить, обеспечив при этом их сходство с оригиналом.

После капитальной реставрации Чуакоу по-прежнему сохраняет присущее ему очарование и древность.

Можно сказать, что после почти полутысячелетнего противостояния времени, ветру и дождю реликвия Чуакоу благодаря реставрации получила вторую жизнь. Проект позволил почти полностью преодолеть все недостатки, значительно укрепить устойчивость и обеспечить стабильность конструкции, подарив ей возможность и дальше существовать в качестве культурного наследия Хойана и оставаться излюбленным и незаменимым местом для отечественных и иностранных туристов.

Сразу после реставрации многие отечественные и иностранные туристы с энтузиазмом вернулись в Хойан, чтобы поприветствовать возрождение Чуакоу.

Текст и фото: Тхань Хоа/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг