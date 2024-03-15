Водонапорная башня Хангдоу

15/03/2024

Водонапорная башня Хангдоу, которой уже почти 130 лет, считается одним из старейших архитектурных сооружений Ханоя. После десятилетий простоя она была отреставрирована, превратившись в арт-пространство, открытое для публики.

Водонапорная башня Хангдоу, известная также под другими названиями, такими как водяная цистерна Хангдоу или ротонда Куантхань, расположена на границе между районами Бадинь и Хоанкием. Наряду с водонапорной башней Донтхуи это сооружение сыграло важнейшую роль в обеспечении города водой в эпоху французского колониализма, а позже стало историческим памятником Ханоя. Построенная из тесаного камня 3-этажная башня с остроконечной крышей имеет цилиндрическую форму диаметром 19 м. В ее центре установлена колонна-молниеотвод, благодаря чему она считается самым значительным архитектурным достижением своего времени.

Посетители слушают экскурсию о водонапорной башне Хангдоу. Фото: Конг Дат

Башня расположена на стратегически важном месте - на центральном перекрестке шести оживленных улиц: Хангкот, Фандиньфунг, Хангдоу, Хангза, Куантхань и Хангтхан. Кроме того, к нему примыкает цветник Вансуан.

Водонапорная башня представляет собой архитектурное сооружение возрастом 129 лет. Оно застало XIX, XX и XXI века. В конце XIX века жители Ханоя испытывали растущую потребность в чистой воде.



Посетители интересуются пространством внутри водонапорной башни Хангдоу. Фото: Конг Дат

Благодаря цилиндрической конструкции, состоящей из арочных стен, внутренняя площадь башни составляет около 250 м² и включает в себя множество соединенных между собой арок, расположенных вдоль кругового пути, идущего вдоль стен башни. Когда посетители исследуют водонапорную башню Хангдоу, они движутся по кругу, проходя через арочные проемы башни. Каждый раз, когда они пересекают одну из этих арок, перед ними открываются уникальные художественные пространства, предлагающие множество восхитительных сюрпризов.

