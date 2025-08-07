Визуальный художник Йехезкиэль Синдо рассказывает истории вьетнамских городов через скетчи

В рамках личного проекта по созданию городских скетчей в Юго-Восточной Азии индонезийский художник Йехезкиэль Синдо особенно был вдохновлен Вьетнамом. Он встретился с вьетнамскими художниками из группы Heritage Art Space Vietnamдля обмена знаниями о местной культуре, а также принял участие в программе обмена резиденциями для практиков культурного искусства между Ханоем и Семарангом. Так и они инициировали проект «Азиатская карта искусства: рассказы о городах».

Портрет визуального индонезийского художника Йехезкиэля Синдо. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

В 2024 году Йехезкиэль посетил Вьетнам, а в 2025 году снова приехал в Ханой, чтобы передать живые впечатления о городечерез свои скетчи.

Множество молодых людей пришли послушать рассказ художника Йехезкиэля Синдо. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Мастер-класс «Память города – рассказы через скетчи» привлек много молодых людей. В рамках мероприятия были представлены открытки с городскими зарисовками домов из Семаранга и Ханоя, что помогло участникам сравнить и прочувствовать особенности городов, исследуя их через уличное рисование

Открытки с изображениями сотен домов в центре Семаранга, созданные Йехезкиэлем Синдо, впечатляют своими красками и детальной прорисовкой фасадов. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Мастер-класс художника Йехезкиэля Синдо проходил при поддержке художника Нгуен Ву Хая, который за последние годы разработал целую серию интерактивных туров, позволяющих участникам погрузиться в городскую среду и взаимодействовать с ней напрямую. Наиболее известный из них «След реки – душа улиц» – пешеходная экскурсия, пролегающая вдоль реки Толить и рассказывающая об её влиянии на облик Ханоя в разные исторические периоды. Сотрудничество двух художников делает туры по графическим зарисовкам ещё интереснее.

Йехезкиэль Синдо рисует графические зарисовки вьетнамских городов, фиксируя стремительно исчезающие здания и старые кварталы. Он старается захватить момент и рисовать сразу, чтобы сохранить визуальную память о быстро меняющемся урбанистическом ландшафте.

Графическая зарисовка «Пагода на одном столбе». Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Графическая зарисовка «Храм литературы и каменные черепахи». Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Проект «Исследуем вместе с Синдо» расширяет путешествие по городским пейзажам стран Юго-Восточной Азии, делая графические зарисовки не только искусством, но и визуальными социальными хрониками с вечной ценностью.

Графическая зарисовка «Большой театр в Ханое». Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Графическая зарисовка деревни по производству благовоний Куангфукау. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Картина Йехезкиэля Синдо с цветовой композицией в честь ханойских памятников. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Всего с ручкой, блокнотом и коробкой красок в сумке Йехезкиэль Синдо прошёл все переулки Ханоя, рисуя в любое время: стоя, сидя, на ходу или во время чаепития. За две недели его графический дневник запечатлел «портрет» Ханоя с разных живых ракурсов.

Темы работ Йехезкиэля Синдо разнообразны. В его скетчах - жареная колбаса лапшыонг, закуточки с баоцзы, рестораны с фо, мопеды, любимые детьми животные – собаки, кошкки, медвежата, лошади, а также исторические реликвии - храм Батьма, пагода на одном столбе и старинные дома, покрытые мхом на улицах Ланонг и Хангбуом. Каждый штрих передаёт отдельную историю.



Художник Йехезкиэль Синдо рисует на улице Хангбуом. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Синдо вырос в Йогьякарте - небольшом городе, похожем на вьетнамские города с домами, покрытыми мхом и общежитиями с ограниченным пространством. С детства он любил комиксы, анимацию и классическую музыку. Окончив факультет промышленного дизайна, Синдо присоединился к группе графических зарисовок Jogja, где развивал навыки рисования городских сцен руками, глазами и сердцем. Он является автором двух детских книг: «Бартон и облачная пуговица» (2017) и «Фуго и баночка желаний» (2019), первая из которых включена в фонд библиотеки Японии.

Йехезкиэль Синдо делится впечатлениями с молодыми людьми после рисования в старом квартале Ханоя. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

В 2021 году Синдо переехал в Семаранг и начал проект по зарисовке 100 зданий в китайском квартале, чтобы запечатлеть их красоту до того, как они исчезнут. Он также рисовал муралы в соседних районах, напоминая о культурной ценности и историях, связанных с этими зданиями.

Синдо хочет рассказывать истории жизни и мечты людей Юго-Восточной Азии через свои рисунки.

Хотя его пребывание во Вьетнаме было недолгим, его преданность городским зарисовкам получила широкое признание. Он простейшим образом сохраняет воспоминания о вьетнамских городах с любовью и стремлением к познанию.



Текст: Чан Ван - Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ - Перевод: Динь Хонг