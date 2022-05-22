Визит Фам Минь Чиня в США: мощный посыл о надежном, позитивном и ответственном Вьетнаме

Визит премьер-министра Фам Минь Чиня в Соединенные Штаты для участия в специальном саммите АСЕАН-США и проведения рабочих встреч в США и ООН стал мощным сигналом о надежном, позитивном и ответственном Вьетнаме.

Дальнейшее развитие отношений между АСЕАН и США

Диалоговые отношения между АСЕАН и США были официально установлены в 1977 году, а на 3-м саммите АСЕАН-США, состоявшемся 21 ноября 2015 года, их уровень был поднят до стратегического партнерства. Соединенные Штаты учредили Постоянное представительство при АСЕАН в июне 2010 года, а в апреле 2011 года назначили постоянного посла в АСЕАН.

13 мая 2022 года (по местному времени) в Вашингтоне, округ Колумбия (США), премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь принял участие в специальном саммите АСЕАН-США. Фото: Зыонг Зянг/ВИА

В экономическом плане Соединенные Штаты в настоящее время являются вторым по величине торговым партнером и крупнейшим иностранным инвестором АСЕАН с общим торговым оборотом 308,3 млрд долл. США, при этом общий объем прямых иностранных инвестиций страны в АСЕАН достиг 34,7 млрд долл. США в 2020 году.

Специальный саммит АСЕАН-США, посвященный 45-летию установления отношений, призван подвести итоги и в целом оценить партнерство между двумя сторонами за последние 45 лет, а также определить важнейшие направления развития отношений между АСЕАН и США в ближайшей перспективе и в то же время обсудить региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Специальный саммит АСЕАН-США, посвященный 45-летию установления отношений, призван подвести итоги и в целом оценить партнерство между двумя сторонами за последние 45 лет, а также определить важнейшие направления развития отношений между АСЕАН и США в ближайшей перспективе и в то же время обсудить региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вьетнамско-американские отношения продолжают активно развиваться

Отношения между Вьетнамом и США в последнее время по-прежнему демонстрируют позитивные тенденции. Так, руководство двух стран поддерживает контакты и телефонные переговоры на всех уровнях.

11 мая (по местному времени), в рамках мероприятий во время своего рабочего визита в Вашингтон, округ Колумбия (США), премьер-министр Фам Минь Чинь выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Фото: Зыонг Зянг/ВИА

В ходе обмена мнениями американская сторона подтвердила свою приверженность поддержке сильного, независимого и процветающего Вьетнама, предприняла шаги по укреплению связей, приоритет в которых будет отдаваться торгово-экономическому сотрудничеству, безопасности и обороне, здравоохранению и сотрудничеству в области энергетики.

По данным Министерства иностранных дел, двусторонняя торговля между Вьетнамом и США продолжает активно расти. В 2021 году общий торговый оборот составит более $111,56 млрд, в связи с чем США по-прежнему остаются важнейшим экспортным рынком Вьетнама, а Вьетнам занял 9-е место в списке крупнейших торговых партнеров США.

Премьер-министр Фам Минь Чинь и делегаты прикрепляют вывеску к новой штаб-квартире посольства Вьетнама в США. Фото: Зыонг Зянг/ВИА

Что касается инвестиций, то к марту 2022 года прямые инвестиции США во Вьетнам достигли $10,3 млрд, что поставило США на 11-е место в списке 141 стран и территорий, вкладывающих ПИИ во Вьетнам. Крупные американские предприятия продолжают обращать внимание и инвестировать во вьетнамский рынок. Так, Intel объявила о дополнительных инвестициях в завод в Хошимине в размере почти 500 млн долларов США; главный производственный партнер Apple (Foxconn) дополнительно инвестирует 270 млн долларов в провинцию Бакзянг. 29 марта 2022 года корпорация VinFast подписала контракт на строительство завода по производству электромобилей и аккумуляторов стоимостью 4 млрд долларов в Северной Каролине (США).

Во вьетнамско-американских отношениях вопрос преодоления последствий войны до сих пор остается приоритетным. Продолжаются мероприятия по поиску американских солдат, без вести пропавших во время войны во Вьетнаме, а также павших вьетнамских солдат; по борьбе с диоксинами и поддержке людей с ограниченными возможностями.

Во второй половине дня 16 мая по местному времени премьер-министр Фам Минь Тинь посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Фото: Зыонг Зянг/ВИА

Обе страны продолжают координировать свои действия по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как вопросы Меконга, Мьянмы и Северной Кореи, особенно в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в рамках механизмов АСЕАН.

Премьер-министр Фам Минь Чинь встречается с зарубежными вьетнамцами, которые внесли свой вклад в развитие страны, особенно в период COVID-19, а также с некоторыми студентами. Фото: Зыонг Зянг/ВИА

Активный вклад в совместную работу Организации Объединенных Наций

На протяжении всех 45 лет нахождения Вьетнама в ООН (с сентября 1977 г.) страна является ответственным членом международного сообщества, активно вносит вклад в совместную деятельность ООН, в частности, в реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР), в операции по поддержанию мира и т.д. Также Вьетнам успешно справился с ролью члена Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в 2014–2016 гг. и непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 2020–2021 гг., тем самым подтвердив новое положение и статус Вьетнама на международной арене.

Премьер-министр Фам Минь Чинь принимает президента Генеральной Ассамблеи ООН г-на Абдуллу Шахида. Фото: Зыонг Зянг/ВИА

Система развития Организации Объединенных Наций играет важную роль в поддержке социально-экономического развития Вьетнама. В период с 2017 по 2021 гг. Организация Объединенных Наций оказала Вьетнаму поддержку на сумму более 423 млн долл. США. С начала пандемии COVID-19 Вьетнам получил почти 50 млн доз вакцин в рамках программы COVAX и медикаменты на сумму 45 млн долл. США от организаций системы ООН.

Премьер-министр Фам Минь Чинь с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Дж. Мохамед. Фото: Зыонг Зянг/ВИА



Вьетнам предложил объявить 27 декабря Международным днем профилактики и контроля заболеваний, что было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН. Вьетнам также внес 50 тыс. долл. США в Фонд ООН для реагированию на пандемию COVID-19 и 1 млн долл. США в механизм COVAX.

На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26) премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подтвердил, что Вьетнам будет разрабатывать и реализовывать меры по значительному сокращению выбросов парниковых газов, опираясь на собственные ресурсы, а также за счет сотрудничества и поддержки международного сообщества, включая реализацию установленных механизмов в соответствии с Парижским соглашением для достижения «нетто-нулевых выбросов» к 2050 году.

В области миротворчества ООН Вьетнам 493 раза направил офицеров на миротворческие миссии ООН; развернул 4 полевых госпиталя 2 уровня и 1 бригаду инженеров-саперов. Вьетнам стал одной из стран с самым большим количеством женщин, направленных на миротворческие миссии ООН.

Вьетнам и Соединенные Штаты утвердили Рамочную программу стратегического сотрудничества Вьетнама и Организации Объединенных Наций на 2022–2026 гг., в которой основное внимание уделяется инклюзивному социальному развитию, устойчивости к изменению климата, стихийным бедствиям и экологической устойчивости, экономической трансформации и управлению в целом. Целевой бюджет превысит 542 млн долларов США, что более чем на 100 млн долларов США больше по сравнению с 2017-2021 гг./.