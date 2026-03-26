Визит премьер-министра Фам Минь Чиня в Россию принес многоплановые и практические результаты

26/03/2026

По случаю завершения премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тьинем официального визита в Российскую Федерацию, проходившего с 22 по 25 марта 2026 года по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, заместитель министра иностранных дел Нгуен Тхи Тху Ханг дала интервью о важных итогах визита.

Говоря о ключевых итогах официального визита премьер-министра правительства Вьетнама Фам Минь Тьиня в Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг отметила, что, приняв приглашение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, премьер-министр правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь совершил официальный визит в Российскую Федерацию с 22 по 25 марта 2026 года. Это был первый визит одного из ключевых руководителей Вьетнама в Российскую Федерацию сразу после успешного проведения XIV всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и выборов в Национальное собрание XVI созыва и народные советы всех уровней.

По словам Ле Тхи Тху Ханг, всего за 72 часа премьер-министр правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл весьма насыщённую программу, включавшую около 30 мероприятий.

В их числе - переговоры, встречи и обмен мнениями со всеми высшими руководителями Российской Федерации: президентом Владимиром Путиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и секретарём Совета безопасности Сергеем Шойгу; провел посещение и рабочие встречи в ведущих российских экономических, научно-исследовательских и образовательных учреждениях; принял участие во Вьетнамско-российском бизнес-форуме и встречи со многими ведущими предприятиями Российской Федерации. Наряду с этим премьер-министр правительства Вьетнама уделил время встречам и выражению признательности многим традиционным друзьям из Коммунистической партии Российской Федерации, Всероссийской общественной организации ветеранов и Общества российско-вьетнамской дружбы. Сразу по прибытии в Москву глава правительства также встретился почти с 300 представителями вьетнамской общины и студентами, проживающими и обучающимися в России.

Ле Тхи Тху Ханг также сообщила, что по итогам переговоров и встреч с российскими руководителями стороны достигли весьма высокого уровня единства во мнении о том, что, опираясь на уже имеющийся фундамент традиционной дружбы, необходимо и далее углублять политическое доверие и взаимопонимание между двумя государствами и двумя народами. В ходе этих контактов высшие руководители Российской Федерации, представители партийных фракций в Государственной Думе России, а также представители ведущих российских корпораций и предприятий подтвердили поддержку дальнейшему продвижению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, которое отвечает интересам народов двух стран и вносит вклад в дело мира, сотрудничества, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

В ходе своего официального визита в Российскую Федерацию, во второй половине дня 23 марта 2026 года по местному времени (вечером того же дня по ханойскому времени), премьер-министр Фам Минь Чинь провел встречу с председателем Совета Федерации России (Сенатом) Валентиной Матвиенко. Фото: Зыонг Зянг (ВИА)

По итогам встреч с российскими корпорациями и предприятиями стороны одобрили и подписали целый ряд соглашений в сферах, отвечающих потребностям и целям развития Вьетнама в новую эпоху, включая атомную энергетику и использование ядерной энергии в мирных целях; расширение нефтегазодобычи на территориях друг друга; развитие транспортной взаимосвязанности; а также сотрудничество в развитии метрополитена - области, в которой Россия обладает значительными преимуществами как с точки зрения технологий, так и опыта. Подписание соглашения о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1» стало событием исторического значения. В перспективе этот объект станет новым символом вьетнамско-российских отношений, подобно таким монументам дружбы, как ГЭС «Хоабинь» и мост Тханглонг в прошлом.

По итогам встреч с ведущими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями двух стран была также достигнута договорённость об активизации сотрудничества в области фундаментальных исследований и подготовки высококвалифицированных кадров, особенно в таких сферах, как цифровые технологии, новые технологии, биомедицина, транспорт, фундаментальная наука и академическое искусство. Это направление полностью соответствует прочной исторической основе двустороннего взаимодействия в сфере образования: в прошлом Советский Союз, а сегодня Российская Федерация помогли Вьетнаму сформировать высококвалифицированный корпус руководителей, специалистов, деятелей искусства и учёных практически во всех областях. В условиях курса на быстрое, мощное и устойчивое развитие страны, при котором наука, технологии и инновации рассматриваются как центральный драйвер ускоренного и устойчивого развития Вьетнама, Российская Федерация и впредь будет оставаться надёжным партнёром, сопровождающим Вьетнам в новую эпоху.

Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что премьер-министр правительства Вьетнама Фам Минь Тьинь и российские руководители придают большое значение и поддерживают активизацию культурных обменов, регулярное проведение дней культуры и художественных программ в каждой из двух стран, чтобы народы двух государств, особенно молодое поколение, лучше понимали друг друга и становились ближе. Одновременно стороны договорились создавать максимально благоприятные условия для взаимных туристических поездок граждан двух стран. Обе стороны отметили роль вьетнамской общины в России как важного связующего звена, а также вклад предпринимателей и представителей интеллигенции, которые учились и сформировались профессионально в России, в развитие двусторонних отношений. Российская сторона подтвердила, что будет и впредь создавать благоприятные условия для стабильной жизни и интеграции вьетнамской общины, а также для успешной инвестиционной деятельности вьетнамских предприятий, способствуя тем самым укреплению традиционной дружбы между двумя странами.

«Визит прошёл весьма успешно, принёс многоплановые и практические результаты, со стратегическим видением на 100 лет, полностью отвечал всем поставленным целям и задачам и отразил общее понимание двух стран необходимости нового осмысления места и роли отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией и вывода их на более высокий уровень», подчеркнула Ле Тхи Тху Ханг.

Говоря о дальнейшем продвижении двусторонних отношений в соответствии с договоренностями, достигнутыми руководителями двух стран в ходе визита, Ле Тхи Тху Ханг отметила, что сторонам необходимо решительно реализовать следующие основные направления:

Во-первых, сторонам необходимо в полной мере задействовать уже действующие механизмы сотрудничества, межправительственные комиссии, комиссию по межпарламентскому сотрудничеству, а также рабочие группы, содействующие развитию взаимодействия между двумя странами. Министерствам, ведомствам и населенным пунктам обеих стран следует активно реализовывать достигнутые договорённости, инициативно разрабатывать дорожные карты и планы их выполнения, чётко определять ключевые задачи и приоритеты, искать прорывные решения, своевременно устранять возникающие трудности и не допускать, чтобы технические вопросы негативно сказывались на общем ходе сотрудничества.

Во-вторых, сторонам необходимо безотлагательно приступить к реализации достигнутых договорённостей в сферах энергетической безопасности, транспорта, логистики, науки и технологий, отвечающих целям развития страны. Необходимо как можно скорее перейти к практической реализации проекта АЭС «Ниньтхуан-1»; расширять деятельность и наращивать добычу нефти и газа через совместные предприятия «Вьетсовпетро» и «Русвьетпетро»; развивать железнодорожное сообщение, а также расширять воздушное и морское транспортное сообщение.

В-третьих, следует активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере. Сторонам необходимо наращивать взаимодействие в области образования и подготовки кадров, науки и технологий, прежде всего в подготовке высококвалифицированных специалистов и в сфере фундаментальных исследований. Следует расширять преподавание языков в обеих странах, а также на регулярной, непрерывной и разнообразной основе проводить мероприятия по культурному, спортивному и художественному обмену не только в целях продвижения туризма, но и для воспитания народов, особенно молодого поколения, в духе особой дружбы между двумя странами.

В-четвёртых, необходимо и далее расширять межрегиональное сотрудничество. В настоящее время между двумя странами уже установлены партнёрские связи между 20 парами регионов, при том что ещё у многих регионов обеих стран сохраняется потребность в налаживании контактов и раскрытии нового потенциала взаимодействия. Это направление находится в центре внимания руководителей двух стран и получает их активную поддержку.

Наконец, необходимо и далее уделять должное внимание работе в отношении вьетнамской общины в России. Это ценный и важный ресурс, способствующий укреплению связей между двумя государствами, и он должен и впредь получать внимание со стороны Партии и государства, а также поддержку и благоприятные условия со стороны властей страны пребывания, чтобы соотечественники могли спокойно жить, работать и учиться, внося активный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран и укрепление связей между двумя государствами и двумя народами.

«Благодаря усилиям и решимости руководителей, а также энергичной реализации достигнутых договорённостей министерствами, ведомствами и населенными пунктами двух стран отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией будут динамично развиваться, внося достойный вклад в дело строительства и социально-экономического развития каждой страны в новый период», подчеркнула Ле Тхи Тху Ханг.