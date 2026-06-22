Весак 2570 года буддийской эры: дух сострадания, мудрости и социальной ответственности

22/06/2026

Утром 31 мая в пагоде Вьетнамкуок, расположенной в квартале Хоахынг города Хошимина, местная Буддийская сангха торжественно провела праздник Весак 2570 года буддийской эры (2026 год по григорианскому календарю). Церемония прошла в благоговейной атмосфере с участием многочисленных высокопоставленных священнослужителей, монахов, монахинь, мирян-будистов, а также представителей государственных учреждений и общественных организаций.

Праздник Весак 2570 года буддийской эры состоялся в пагоде Вьетнам Куок Ты в квартале Хоахынг города Хошимина. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

В послании по случаю Весака в этом году подчеркиваются ценности сострадания, мудрости, единства и социальной ответственности, а верующих призывают воплощать учение Будды в повседневной жизни, распространять любовь и доброту, способствуя построению лучшего общества.



На протяжении более чем двух тысячелетий буддизм во Вьетнаме неразрывно связан с историей страны, следуя идеалам служения народу и государству. Буддизм внес значительный вклад в сохранение и развитие нравственных, культурных и духовных ценностей, в укрепление патриотизма, солидарности, терпимости и гуманизма.

В церемонии принял участие досточтимый Верховный патриарх Буддийской сангхи Вьетнама Тхить Чи Куанг. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Тысячи монахов, монахинь и верующих приняли участие в празднике Весак 2570 года буддийской эры в пагоде Вьетнамкуок. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

По случаю праздника досточтимый Верховный патриарх Буддийской сангхи Вьетнама Тхить Чи Куанг обратился с посланием, призвав последователей Будды продолжать служение обществу, воплощать учение Будды в повседневной жизни и сообща строить сплочённое, гуманное и устойчиво развивающееся сообщество.

Торжественная церемония прошла в атмосфере благоговения и почтения. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Выступая на церемонии, заместитель председателя Народного комитета города Хошимина Нгуен Ван Бай отметил значительный вклад Буддийской сангхи Вьетнама города Хошимина в развитие города. По его словам, практическая деятельность, осуществляемая под девизом "И в жизни польза, и в вере благо" (Tốt đời, đẹp đạo), способствует укреплению семейного благополучия, повышению качества жизни населения и достижению целей построения современного, цивилизованного и гуманного города.

Нгуен Ван Бай подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама неизменно уделяют большое внимание созданию благоприятных условий для деятельности религий, в том числе буддизма, в соответствии с законодательством и для реализации их позитивных ценностей в общественной жизни. Он также выразил уверенность в том, что городская буддийская община продолжит осуществлять значимые инициативы и проводить мероприятия, вместе с партийной организацией, властями и жителями города внося вклад в дело строительства и защиты Отечества на новом этапе развития.

С раннего утра тысячи монахов, монахинь и верующих из храмов и монастырей города собрались во Вьетнамской национальной пагоде для участия в празднике. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Лан Зыонг - 68-летняя участница праздника, проживающая в квартале Биньчынг города Хошимина, отметила, что Весак - это не только воспоминание о рождении Будды, но и возможностью для каждого человека переосмыслить себя, проявлять сострадание, жить в согласии и любви к окружающим.

Инсталляция, воссоздающая сцену рождения Будды. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Буддийские монахи фотографируются у статуи Будды-младенца. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Согласно посланию Буддийской сангхи Вьетнама, праздник Весак является не только памятной датой рождения Будды Шакьямуни, но и возможностью для каждого последователя Будды осмыслить глубокие гуманистические ценности его жизни и учения и воплотить их в конкретных делах и поступках, способствуя построению мирного, счастливого и устойчиво развивающегося общества.

Текст и фото: Тхонг Хай/ИЖВ

