Весак 2025: Утверждение глубоких гуманистических ценностей

14/05/2025

Буддийский флаг площадью 500 м2 гордо развевается в чистом небе. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Впервые Хошимин успешно принял празднование Дня Весак Организации Объединенных Наций 2025 года. Это также стало четвертым разом, когда Вьетнаму выпала честь быть избранным для проведения этого крупного международного буддийского культурного мероприятия. Данное событие подчеркивает растущее влияние и все более заметную роль Вьетнамской буддийской сангхи в мировом буддийском сообществе.

Отечественные и международные делегаты приняли участие в Дне Весак 2025.

Торжественная церемония открытия Весака 2025 года прошла во Вьетнамской буддийской академии в Хошимине.

Мероприятие, посвященное теме “Единство и инклюзивность во имя человеческого достоинства: буддийские идеи на мир во всем мире и устойчивое развитие”

Церемония зажжения фонарей отдает дань памяти павшим героям по случаю 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны.



Светящиеся фонари плывут по водам озера в парке Лангле. Фото: Ле Минь/ИЖВ

Почитание реликвии Будды на вершине горы Баден.

На вершине горы Баден состоялась торжественная молитва за мир во всем мире.