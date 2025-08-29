Великая Декларация независимости, рожденная в маленьком доме

29/08/2025

За 80 лет дом № 48 на улице Хангнганг в кварталеХоанкием в Ханое стал историческим «красным адресом». Здесь Президент Хо Ши Мин написал Декларацию независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам 2 сентября 1945 года.

Фасад дома №48 на улице Хангнганг, где Президент Хо Ши Мин написал Декларацию независимости, провозгласившую рождение Демократической Республики Вьетнам

В 1940-е годы дом с двумя выходами - на улицу Хангнганг (№ 48) и Хангкан (№ 35), - принадлежал шёлковой торговой лавке «Фуклой», основанной торговцем Чинь Ван Бо и его женой Хоанг Тхи Минь Хо. Это место выделялось не только своим выгодным расположением, но и было надёжной революционной базой ещё в довоенный период (до Августовской революции).



В августе 1945 года, когда революционная ситуация достигла кульминации, семья Чинь Ван Бо пожертвовала этот дом Центральному комитету партии, чтобы он служил местом проживания и работы Президента Хо Ши Мина после его возвращения из Вьетбака в Ханой.



Сегодня на первом этаже дома размещена экспозиция с артефактами, фотографиями и документами.



С 25 августа по начало сентября 1945 года здесь Хо Ши Мин совместно с Постоянным комитетом ЦК партии принимал важнейшие решения по вопросам внутренней и внешней политики в новых условиях, по устройству и составу Временного правительства, а также по организации Дня независимости.

Особенно значимо, что именно в небольшой комнате на втором этаже Хо Ши Мин cоздал текст Декларации независимости, ознаменовавшую рождение Демократической Республики Вьетнам 2 сентября 1945 года - яркую веху в истории нации.



Дом сохранился почти в первозданном виде. На первом этаже размещена экспозиция, рассказывающая об Августовской революции, портреты лидеров и простые личные вещи Хо Ши Мина. Второй этаж воссоздаёт атмосферу, где создавалась Декларация независимости, с рабочим столом, пишущей машинкой, шкафом для документов и простой тканевой кроватью.



В этой комнате Президент Хо Ши Мин начал писать Декларацию независимости - первый в Юго-Восточной Азии документ о создании народно-демократического государства.

Гостиная дома №48 на улице Хангнганг.

Дворик дома №48 на улице Хангнганг с колодцем, использовавшимся для быта в то время.

Молодёжь знакомится с историей в доме №48 на улице Хангнганг.

Говоря о значении памятника по адресу ул. Хангнганг, дом № 48, зампредседателя Народного комитета Ханоя Ву Тху Ха подчеркнула, что это место является не только местом написания Декларации независимости Президента Хо Ши Мин, но и священным символом патриотизма, самостоятельности и стремления вьетнамского народа к свободе.



Текст: Нган Ха - Фото: Конг Дат - Перевод: Динь Хонг