Вегетарианское фо в Ханое

13/06/2024

Для тех, кто придерживается вегетарианской диеты, фо (суп с плоской рисовой лапшой), приготовленный только из растительных ингредиентов, является знакомым и характерным блюдом вегетарианской кухни Ханоя.

Ингредиенты включают рисовую лапшу, лук, грибы Шимеджи и коричневые вешенки.

Бульон вегетарианского фо имеет уникальный вкус, обусловленный естественной сладостью овощей, а не костей животных. Однако блюдо сохраняет подлинный вкус ханойской кухни благодаря тщательному приготовлению.

Такие ингредиенты, как лапша, лук и грибы, готовятся заранее.

Для создания вкусного супа подбор ингредиентов очень важен и строго определен. К ним относятся: грибы Шимеджи, коричневые вешенки и разнообразные овощи.

Обязательным компонентом является бульон. В случае вегетарианского фо его обычно готовят с растительной водой и специями, добавляя морковь, грибы шиитаке, белую редьку, лук-шалот и имбирь, которые помимо питательных веществ придают блюду вкус, цвет и витамины. В конце кладут рисовую лапшу, грибы Шимеджи и жареные вешенки, немного лука и зеленого лука, после чего заливают горячим бульоном.

Для сохранения традиционного вкуса ханойского фо используются натуральные специи, такие как корица и бадьян, а также добавляют редьку, морковь, хикаму и грибы.





Помимо восхитительного вкуса, этот вегетарианский суп дарит посетителям ощущение легкости и чистоты. За этим, казалось бы, простым блюдом скрывается полная смысла философия. Говорят, что вегетарианство - это уважение к жизни, стремление к более чистому и сострадательному миру и обращение сердца к внутреннему миру.

Готовое блюдо. Вегетарианское фо можно попробовать в ресторане « Green Inn » по следующему адресу: г.Ханой, р-н Хоанкием, ул. Хангнон , д. 41 . Тел: +84 963389571

Текст и фото: Чан Тхань Занг/ИЖВ



