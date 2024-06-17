Вегетарианские летние роллы

17/06/2024

Каждый ингредиент проходит тщательную подготовку. Грибы шиитаке тонко нарезаются и обжариваются с добавлением специй. Тофу обжаривается на сковороде до золотистой корочки, затем измельчается и обжаривается вместе с нарезанной морковью для придания блюду глубины вкуса. Болгарский перец нарезается на кусочки, готовые к приготовлению.

Подготовленные ингредиенты тщательно перемешиваются, затем равномерно распределяются на увлажненных обертках из рисовой бумаги. Затем добавляется вермишель, и все это сворачивается в плотный цилиндр, который украшается ярким болгарским перцем и свежим шнитт-луком. Сопутствующий соус для макания - это симфония вкусов.

Сладкий ананас, острый перец чили и молотый арахис смешивают вместе, приправляют вегетарианским рыбным соусом, солью и перцем. В результате получается насыщенное, ароматное и невероятно вкусное дополнение к летним роллам.

Вегетарианские летние роллы - это пиршество для глаз. Их яркие цвета создают потрясающую симфонию: зелень овощей, красный цвет чили, снежная белизна вермишели и землисто-коричневые грибы. Каждый кусочек - это взрыв вкуса и текстуры. Освежающая сладость овощей смешивается с приятным вкусом вермишели, а насыщенная сливочность соуса подчеркивается едва уловимым теплом чили, что приводит к восхитительной гармонии.

Готовые вегетарианские летние роллы

Текст и фото: Чан Тхань Зянг - Перевод: Динь Хонг