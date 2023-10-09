Вегетарианские блюда Хюэ

09/10/2023

Говоря о кухне г.Хюэ, нельзя не упомянуть вегетарианские блюда, которые придают региону уникальную и особую культурную особенность. Разнообразие вегетарианских блюд в городе вызвано сильным влиянием королевской и буддийской культуры.

Вегетарианский банкет. Фото: Тхань Хоа

Вегетарианская кухня стала популярной со времен династий Ли (1009-1225 гг.). Тогда буддизм играл важную роль в культурной и религиозной жизни общества. В ХVII веке вегетарианская гастрономия стала одним из видов искусство кухни Хюэ, где расположено более 400 пагод и 230 мест буддийского поклонения. Сегодня вегетарианская кухня не только присутствует в местах отправления культа, но и становится популярной в повседневной жизни людей.

Если у вас появится возможность посетить пагоды в Хюэ в священные дни (1-е и 15-е числа каждого месяца по лунному календарю), вам предоставится возможность получить от монахов вкусную вегетарианскую еду. Фото: Тхань Хоа

Вегетарианская кухня Хюэ очень богата и разнообразна, в ней представлены сотни различных блюд, оригинальных от вкуса и до способов приготовления. Раньше употребление вегетарианских блюд ограничивалось священными днями (каждое 1-ое и 15-ое числа месяца по лунному календарю). В пагодах монахи и верующие буддисты готовили вегетарианские блюда из ингредиентов, которые собирали в собственных садах. Сейчас в Хюэ практически повсюду можно найти вегетарианские рестораны. Каждый из них предлагает свои блюда в соответствии с мастерством шеф-повара. Все они соответствуют критериям хорошего вкуса, красивого вида и пищевой ценности.

Вегетарианские блюда в Хюэ не только недороги, вкусны и полезны, но также привлекательны и красиво представлены. В этой связи не будет ошибкой сказать, что приготовление вегетарианских блюд в Хюэ - это художественный процесс, поскольку он сочетает в себе кулинарное и изобразительное искусство приготовления блюд, привлекательных и вкусных как по внешней форме, так и по цвету.

Популярность вегетарианских блюд вдохновлена королевской кухней. Фото: Тхань Хоа

Итак, приезжая в Хюэ, помимо уличной еды и королевской кухни обязательно нужно попробовать и открыть для себя богатство вегетарианской кухни, чтобы узнать больше об уникальной кулинарной культуре древней феодальной столицы.



Текст и фото: Тхань Хоа - Переводчик: Чан Хиеу