Вдохновляющий учитель

16/05/2024

Г-н Энцо получил степень бакалавра по английскому языку в Педагогическом университеты Виннебы (Гана). Много путешествуя по миру, он четыре года подряд работал учителем английского языка и спортивным тренером для учеников разных возрастов в школе Bangyikhan в Бангкоке, Таиланд. Благодаря динамичному характеру, жажде познаний и желанию искать новые возможности для пополнения своих знаний, Джозеф Кингсли Энцо отправился во Вьетнам.

Наблюдая за тем, как центры английского языка во Вьетнаме постоянно расширяются и нанимают иностранных преподавателей, он увидел в стране идеальное место для использования своего опыта в области английской педагогики и спорта, чтобы вдохновлять вьетнамских студентов. Джозеф, движимый пылом молодости и глубокой любовью к вьетнамской культуре, прибыл в Ханой в 2019 году. Сперва он начал преподавать английский язык в языковом центре. Благодаря естественному, увлекательному и юмористическому стилю преподавания уроки английского языка от Энцо вызвали настоящий интерес и энтузиазм среди вьетнамских студентов.



Через некоторое время он подал заявку и успешно получил место учителя в школе Майя. Эта возможность подарила ему замечательный опыт работы в международной школе, расположенной в фермерской деревне посреди природы, примерно в 50 км от шумного Ханоя. В школе применяется метод Монтессори, подчеркивающий важность самостоятельности учеников и их воспитания в атмосфере любви и сострадания, а также воспитании хороших ценностей, направленных на формирование всесторонне развитых личностей и содействие всестороннему развитию детей.

Энцо считает школу Майя своим вторым домом. Он отметил: «Преподавание в безмятежной природной среде экодеревни Майя наполняет меня положительными эмоциями и углубляет понимание вьетнамских культурных традиций. Это также дает мне возможность использовать свои педагогические навыки для обучения учеников».





Энцо также посетил различные регионы Вьетнама, такие как Сапа, остров Кото, Тамдао, Катба и Хошимин. Целью этих поездок был не только отдых, но и знакомство с образовательным ландшафтом мест, которые он посетил, а также получение представления о вьетнамских детях, учениках и обществе в целом.

Помимо обычных занятий по преподаванию в Ханое, Энцо зачастую посвящает выходные обучению учеников футболу. Будучи футбольным тренером, много лет проработавшим в Бангкоке (Таиланд), Энцо через свой тренерский стиль не только прививает ученикам спортивное мастерство и физическую форму, но также помогает им практиковать навыки английского языка в командной среде и в обществе. Ученикам под его руководством предлагается дискутировать с ним на различные темы, к ним относятся, как к равным. Энцо беззаботно шутит, что ему тоже приходится адаптироваться, чтобы быть готовым поддерживать своих учеников в любое время и в любом месте, даже вне обычных занятий.



Джозеф Кингсли Энцо в Халонге, провинция Куангнинь. Фото: Архив

Ганец выразил свою привязанность к Вьетнаму, намереваясь жить и работать здесь в долгосрочной перспективе, одновременно с этим приглашая новых учеников присоединяться к нему для освоения международного языка и становления гражданами, вносящими вклад в свою страну.