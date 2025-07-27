Вдохновляющая фигура вьетнамского кино: путь к международной интеграции
Хотя кандидат наук Нго Фыонг Лан нечасто появляется на экранах, она неизменно остается за кулисами, тихо играя ключевую роль в продвижение вьетнамского кино на мировой арене. Недавно Министерство культуры Французской Республики наградило ее Орденом Искусств и литературы степени офицера – одной из престижных наград, присуждаемых за особый вклад в области культуры и искусства, а также за развитие международного культурного сотрудничества.
Нго Фыонг Лан родилась в творческой семье: ее отец – народный артист Нго Мань Лан, стоявший у истоков вьетнамской анимации, а мать – народная артистка Фан Тхи Нгок Лан, известная актриса. С детства кино стало для Нго Фыонг Лан не просто увлечением, а настоящим делом жизни.
В возрасте двадцати лет Нго Фыонг Лан покинула Ханой и отправилась в Москву, чтобы учиться во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). Во время учебы она познакомилась с классическими произведениями мирового кинематографа и развила критическое мышление, находясь под глубоким влиянием уникального авторского стиля таких режиссеров, как Франсуа Трюффо, Ален Рене и другие.
Вернувшись во Вьетнам и приступив к работе в Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, спорта и туризма, госпожа Нго Фыонг Лан полностью посвятила себя развитию отечественного кинематографа. Занимая должность главы Департамента, она вдохнула новую жизнь в киноиндустрию, особенно в период значительных изменений и растущего участия частного сектора в киноиндустрии.
Нго Фыонг Лан – не только управленец, но и киновед и кинокритик, автор множества ценных научных работ. Среди них особо выделяется кандидатская диссертация «Современность и национальная идентичность во вьетнамском кино». Именно эта научая работа представляет собой важную веху на пути приближения вьетнамского кинематографа к международной публике. Эта работа была опубликована на английском языке, что способствовало широкой аудитории глубже понять богатство, сложность и эволюцию национального киноискусства.
За время работы в Департаменте кинематографии она внесла весомый вклад в проведение кинофестивалей, представляла Вьетнам в составе международных жюри, занималась научными исследованиями, преподаванием и активно участвовала в деятельности многих профессиональных организаций. Все это – отражение её преданной и страстной работ, способствовавшего утверждению позиций вьетнамского кино не только в искусстве, но и как часть стремительно развивающейся креативной экономики страны.
Ярким событием стало ее сотрудничество с Посольством Франции во Вьетнаме, властями города Сен-Мало и французскими кинематографистами и артистами, включая таких известных режиссеров, как Клод Лелуш и Режи Варенье. Результатом этого сотрудничества стал успешный Вьетнамский кинофестиваль в Сен-Мало, на котором были представлены и отмечены как избранные вьетнамские фильмы, так и французские фильмы о Вьетнаме.
После выхода на пенсию Нго Фыонг Лан основала Ассоциацию по продвижению и развитию вьетнамского кинематографа, которая выступает связующим звеном между органами управления и профессиональным сообществом. Она также поощряет провинции и города создавать новые привлекательные политики, превращая их в популярные места для съемок фильмов и видеопродукции.
В 2023 году она стала основателем Данангского Азиатского кинофестиваля (DANAFF) - первого ежегодного кинофестиваля во Вьетнаме. Во втором сезоне она организовала тематические семинары и специальные кинопоказы, чтобы почтить особые отношения между французским и вьетнамским кинематографом.
Рашида Дати, министр культуры Французской Республики, отметила: «Эта высокая награда призвана отметить выдающийся путь женщины, которая преодолела все границы и препятствия, посвятив себя кинематографу. Её влияние вышло далеко за пределы Вьетнама. Она также является ярким символом прочных отношений между Вьетнамом и Францией».
Выражая честь и гордость за получение Ордена Искусств и литературы степени офицера, врученного министром культуры Французской Республики, Нго Фыонг Лан поделилась: «За почти два десятилетия вьетнамский кинематограф мощно развивалось, особенно в масштабах рынка и качестве фильмов. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Министерство культуры, Министерство иностранных дел Франции и Институт Франции будут оказывать более регулярную и эффективную поддержку для воспитания и развития молодого, талантливого и профессионального поколения вьетнамских кинематографистов».
Фото: Нган Ха - Фото: Чан Тхань Зянг и Архив