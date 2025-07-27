Вдохновляющая фигура вьетнамского кино: путь к международной интеграции

27/07/2025

Кандидат наук Нго Фыонг Лан

Хотя кандидат наук Нго Фыонг Лан нечасто появляется на экранах, она неизменно остается за кулисами, тихо играя ключевую роль в продвижение вьетнамского кино на мировой арене. Недавно Министерство культуры Французской Республики наградило ее Орденом Искусств и литературы степени офицера – одной из престижных наград, присуждаемых за особый вклад в области культуры и искусства, а также за развитие международного культурного сотрудничества.



Нго Фыонг Лан родилась в творческой семье: ее отец – народный артист Нго Мань Лан, стоявший у истоков вьетнамской анимации, а мать – народная артистка Фан Тхи Нгок Лан, известная актриса. С детства кино стало для Нго Фыонг Лан не просто увлечением, а настоящим делом жизни.

В возрасте двадцати лет Нго Фыонг Лан покинула Ханой и отправилась в Москву, чтобы учиться во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). Во время учебы она познакомилась с классическими произведениями мирового кинематографа и развила критическое мышление, находясь под глубоким влиянием уникального авторского стиля таких режиссеров, как Франсуа Трюффо, Ален Рене и другие.



На церемонии вручения кандидат наук Нго Фыонг Лан с волнением и гордостью приняла высокую награду – орден Искусств и литературы степени офицера Французской Республики. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Министр культуры Французской Республики Рашида Дати, а также постоянный заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Ле Хай Бинь поздравили кандидата наук Нго Фыонг Лан и вручили ей цветы. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Вернувшись во Вьетнам и приступив к работе в Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, спорта и туризма, госпожа Нго Фыонг Лан полностью посвятила себя развитию отечественного кинематографа. Занимая должность главы Департамента, она вдохнула новую жизнь в киноиндустрию, особенно в период значительных изменений и растущего участия частного сектора в киноиндустрии.

Нго Фыонг Лан – не только управленец, но и киновед и кинокритик, автор множества ценных научных работ. Среди них особо выделяется кандидатская диссертация «Современность и национальная идентичность во вьетнамском кино». Именно эта научая работа представляет собой важную веху на пути приближения вьетнамского кинематографа к международной публике. Эта работа была опубликована на английском языке, что способствовало широкой аудитории глубже понять богатство, сложность и эволюцию национального киноискусства.

Орден Искусств и литературы степени офицера, врученный госпоже Нго Фыонг Лан. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

За время работы в Департаменте кинематографии она внесла весомый вклад в проведение кинофестивалей, представляла Вьетнам в составе международных жюри, занималась научными исследованиями, преподаванием и активно участвовала в деятельности многих профессиональных организаций. Все это – отражение её преданной и страстной работ, способствовавшего утверждению позиций вьетнамского кино не только в искусстве, но и как часть стремительно развивающейся креативной экономики страны.

Ярким событием стало ее сотрудничество с Посольством Франции во Вьетнаме, властями города Сен-Мало и французскими кинематографистами и артистами, включая таких известных режиссеров, как Клод Лелуш и Режи Варенье. Результатом этого сотрудничества стал успешный Вьетнамский кинофестиваль в Сен-Мало, на котором были представлены и отмечены как избранные вьетнамские фильмы, так и французские фильмы о Вьетнаме.

Госпожа Нго Фыонг Лан – живой символ прочных отношений между двумя странами, Вьетнамом и Францией. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

На пути глубокой интеграции вьетнамского кино в мировую киноиндустрию она выступает не только как стратег, но и как настоящий деятель культуры, ценящий и сохраняющий каждую духовную ценность, рождающуюся на пересечении различных кинематографических традиций. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

После выхода на пенсию Нго Фыонг Лан основала Ассоциацию по продвижению и развитию вьетнамского кинематографа, которая выступает связующим звеном между органами управления и профессиональным сообществом. Она также поощряет провинции и города создавать новые привлекательные политики, превращая их в популярные места для съемок фильмов и видеопродукции.

В 2023 году она стала основателем Данангского Азиатского кинофестиваля (DANAFF) - первого ежегодного кинофестиваля во Вьетнаме. Во втором сезоне она организовала тематические семинары и специальные кинопоказы, чтобы почтить особые отношения между французским и вьетнамским кинематографом.



Заседание Ассоциации по продвижению и развитию вьетнамского кинематографа под председательством Нго Фыонг Лан. Фото: Чан Тхань Зянг/ИЖВ

Нго Фыонг Лан на церемонии объявления программы 2-го Азиатского кинофестиваля в Дананге (2024). Фото: из личного архива Нго Фыонг Лан За свои неустанные усилия по развитию связей между вьетнамским и французским кинематографом, а также по подготовке и развитию молодых талантов для вьетнамской киноиндустрии, Нго Фыонг Лан недавно была удостоена высокого признания – Французская Республика наградила ее Орденом Искусств и литературы степени офицера.

Рашида Дати, министр культуры Французской Республики, отметила: «Эта высокая награда призвана отметить выдающийся путь женщины, которая преодолела все границы и препятствия, посвятив себя кинематографу. Её влияние вышло далеко за пределы Вьетнама. Она также является ярким символом прочных отношений между Вьетнамом и Францией».



Выражая честь и гордость за получение Ордена Искусств и литературы степени офицера, врученного министром культуры Французской Республики, Нго Фыонг Лан поделилась: «За почти два десятилетия вьетнамский кинематограф мощно развивалось, особенно в масштабах рынка и качестве фильмов. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Министерство культуры, Министерство иностранных дел Франции и Институт Франции будут оказывать более регулярную и эффективную поддержку для воспитания и развития молодого, талантливого и профессионального поколения вьетнамских кинематографистов».

Фото: Нган Ха - Фото: Чан Тхань Зянг и Архив