Важность свободы судоходства в Восточном море

22/09/2023

Восточное море расположено на важнейшем морском пути, соединяющем Тихий и Индийский океаны, Ближний Восток и Азию. Восточное море играет чрезвычайно важную роль в мировой морской торговле, является не только стратегическим районом, но и пространством выживания (развития экономики и безопасности) стран АСЕАН.

Морские пути, проходящие через Восточное море, являются "артериями" товарообмена многих азиатских стран с товарооборотом около 5,3 трлн долларов США в год. По данным Энергетического агентства США, через Восточное море транспортируется почти 30% сырой нефти и более 50% сжиженного газа.

Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия и Бруней — страны-участницы АСЕАН, граничащие с Восточным морем. Объем экспорта товаров стран Юго-Восточной Азии через Восточное море составляет 55%.

Большинство импортных и экспортных товаров Вьетнама проходит через Восточное море. Вьетнам является одной из первых стран в регионе, планирующей создание синхронной системы морских портов для обслуживания морской торговли. Управление морской администрации при Министерстве транспорта Вьетнама сообщило, что в настоящее время в стране действуют 286 портов, общая пропускная способность которых достигает более 700 млн тонн в год. Система морских портов тесно связана с центрами и крупными экономическими районами страны.

В будущем морской порт Вунгтау станет одним из крупнейших портов во Вьетнаме и в регионе.

Современный кран в глубоководном порту Фуми в провинции Бариа-Вунгтау. Фото: ВИА

Отметив важность свободы судоходства в Восточном море, на 11-м Расширенном морском форуме АСЕАН (EAMF) министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвал страны укреплять морское сотрудничество и соблюдать нормы международного права, включая Конвенцию ООН 1982 года по морскому праву (ЮНКЛОС), в интересах поддержания мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.



Ранее, в заявлении «Видение Индо-Тихоокеанского региона», АСЕАН также подчеркнула необходимость формирования новых рамок сотрудничества в морской сфере. Не так давно по итогам Форума служб береговой охраны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который впервый состоялся в Индонезии в 2022 году, была принята Декларация береговой охраны АСЕАН.



Напомним, что крупнейшие экономики мира также очень внимательно следят за ходом вопроса свободы судоходства в Восточном море. Бывший директор Японского института исследований морской политики Терашима Хироши представил стратегии подхода к проблеме Восточного моря, такие как укрепление диалога и контактов между соответствующими сторонами и учеными для интерпретации и разделения правового порядка, создания основы для разрешения споров на море, поддержания морской безопасности. Он поддержал центральную роль стран АСЕАН, особенно стран побережья Восточного моря, отметив их способность выполнять Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) и обеспечивать безопасность на море.

Обеспечение морской безопасности.

Лидеры Индии также подтвердили, что Восточное море чрезвычайно важно для экономики и безопасности Азии и мира. Профессор Индийского института оборонных исследований и анализа Джаганнатх Панда также предложил меры морского соглашения между странами региона, подчеркнув свободу судоходства как фактор, углубляющий отношения экономики и торговли между странами.



Вьетнам организует учения по поисково-спасательные учения в заливе Ланха, г. Хайфонг. Фото: ВИА

Профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Грегори Мур подтвердил, что странам, претендующим на суверенитет в Восточном море, необходимо сотрудничать и вести диалог для решения этого вопроса.