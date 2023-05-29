Буонматхуот: международное кофейное направление

29/05/2023

Вьетнамский кофе давно утвердил свою позицию на международном рынке. В 2022 году, несмотря на трудности, с которыми столкнулась мировая экономика вследствие пандемии COVID-19, Вьетнам с показателем объема производства около 1,8 млн тонн по-прежнему занимал второе место в мире после Бразилии по экспорту кофе в более чем 70 стран и территорий мира, заработав почти четыре млрд долларов США. Среди всех вьетнамских кофейных брендов на кофе из Даклака с торговой маркой «Кофе Буонматхуота» приходится более 30% объема экспорта кофе в стране. Благодаря этому фактору Буонматхуот (провинция Даклак) превратился в международное кофейное направление.

Вдохновение от Буонматхуот

Центральное нагорье славится не только объектами нематериального культурного наследия, такими как гонги, уникальные обычаи и фестивали этнических групп эде, бана, кохо, мнонг и ксоданг, но и робуста, история которого насчитывает более 100 лет. Каждые два года в Буонматхуоте, административном центре провинции Даклак, проходит национальный фестиваль кофе, в рамках которого проводится ряд мероприятий, направленных на продвижение и почитание истории, а также ценности выращивания и переработки кофе.



Французы начали выращивать робусту в Буонматхуоте в начале XX века. Тогда они обнаружили особую ценность этого сорта кофе, имеющего более высокую кислотность и более резкий вкус, чем у арабики, популярной среди французов. По этой причине робуста из этого региона в основном экспортировалась во Францию.

Многие исследователи и продавцы кофе считают робусту из Буонматхуота лучшим кофе в мире. Хотя оценка зависит от культуры, привычек и чувств каждого человека и каждого региона, фактом заключается в том, что Вьетнам является крупнейшим производителем и экспортером робусты, в основном являющемся продуктом под торговой маркой “Кофе Буонматхуот”.



На протяжении многих лет вьетнамская робуста отмечалась международными СМИ как новое интересное открытие. Например, международный кулинарный журнал TasteAtlas недавно назвал вьетнамский кофе со льдом одним из лучших кофейных напитков в мире. Вьетнамский кофе со льдом получил от кулинарных экспертов 4,6 из 5 звезд, что эквивалентно итальянскому ристретто. В 2022 году канадский журнал The Travel, специализирующийся на путешествиях, назвал Вьетнам одной из стран с лучшим кофе в мире.

Ранее, в 2020 году, в опубликованной на CNN статье под названием “Почему мир тянется к вьетнамскому кофе”, вьетнамский кофе был представлен как популярный напиток, имеющий множество способов смешивания. В том же году в The New York Times была опубликована заметка о том, что вьетнамский кофе с разнообразными и уникальными вкусами стал национальным брендом.



Робуста из Буонматхуота имеет сертификат качества и соответствует международным стандартам многих престижных организаций, таких как Rainforest Alliance, UTZ и Fairtrade. Также он завоевал множество наград на международных конкурсах “Лучший в мире” (The Best of the World) и “Международный кубок по кейтерингу” (International Catering Cup).

Выдающиеся ценности этого кофе позволили Буонматхуоту по праву стать международным кофейным направлением. Генеральный директор ведущей компании-экспортера кофе в Даклаке Simexco Daklak Ле Дык Хи отметил: «С учетом своих достижений мы можем подтвердить, что вьетнамская робуста является одним из лучших и вкуснейших сортов кофе в мире. Считается, что в ближайшем будущем во время беседы о робусте нельзя будет не упомянуть Вьетнам, в частности Буонматхуот, по аналогии с вином марки французского Бордо».

Позиционирование вьетнамской робусты на международном рынке

Источником вдохновения для превращения Буонматхуота в международное кофейное направление, вероятно, послужила робуста, получившая широкое признание благодаря своему качеству и вкусу. В настоящее время Вьетнам является крупнейшим в мире экспортером робусты. Даклак в целом и Буонматхуот в частности обладают большими возможностями для развития этого сорта кофе. На долю робусты из Даклакa приходится более 30% всего экспорта кофе страны, т.е. около 1,8 млн тонн в год. По прогнозам специалистов, темпы роста мирового рынка кофе превышают 12% в год и в настоящее время составляют около 30% от общего дохода мировой кофейной индустрии (220 млрд долларов США). Это демонстрирует, что доля рынка кофе из Даклака огромна.

Еще одним преимуществом является то, что вьетнамский экспортный рынок робусты в настоящее время прочно укоренился и находится в стабильном состоянии. Помимо Европы, крупнейшего в мире рынка потребления кофе, на долю которого приходится 30% мирового потребления кофе, и региона, где кофе из Вьетнама и Бразилии составляет более 50% от общего объема импорта, есть и множество других потенциальных рынков, таких как США, Япония, Южная Корея и Китай, предъявляющих высокие требования к импорту вьетнамской робусты.





По словам председателя Немецкой кофейной ассоциации Хольгера Прейбиша, каждый житель Германии потребляет до 169 литров кофе в год, что превышает объемы потребления пива (90 литров в год), поэтому спрос на импорт кофе огромен. Вьетнам является вторым по величине экспортером кофе в Германию после Бразилии: на него приходится 18,63% доли немецкого рынка импорта кофе. Италия, известная своим потреблением арабики, в январе 2023 года импортировала более 17 тыс. тонн робусты из Вьетнама на сумму почти 36 млн долларов США.

Знаменитый кофейный порошок Trung Nguyen Legend.

Чтобы увеличить свое влияние на мировой рынок кофе, Даклак определил кофе как ключевую культуру, занимающую первое место в экономической структуре провинции. Провинция разработала проект устойчивого развития кофейной промышленности на 2025-2030 гг., чтобы обеспечить зеленый, стабильный, устойчивый и многозначный рост. При этом не планируется расширять сельскохозяйственные угодья, но сосредоточить внимание на улучшении качества зон кофейных специалитетов, связанных с географическим положением “Кoфе Буонматхуота”.

В настоящее время Даклак сформировал множество регионов, специализирующихся на выращивании спешелти робусты. Многие предприятия-экспортеры кофе также активно строят свои собственные сырьевые зоны с моделями устойчивого кофейного кооператива. Например, компания Simexco Daklak учредила кооператив по устойчивому сельскому хозяйству Кысуе 2-9 в коммуне Кысуе 2 уезда Сы М'гар в провинции Даклак для выращивания спешелти робусты на площади 150 га. Эта модель привлекла внимание многих делегаций специалистов агропромышленного комплекса и иностранного бизнеса.





Помимо планирования сельскохозяйственных угодий, Даклак также поспособствовал развитию перерабатывающего центра, активизировал рекламную кампанию и продвижение инвестиций, а также создал мощные корпорации и предприятия для экспорта, а именно группу компаний Trung Nguyen , компанию Simexco Daklak , компанию An Thai , и компанию Dacman , занявшие нишу на мировом рынке кофе.

Все вышеприведенные меры направлены на то, чтобы увеличить стоимость экспорта вьетнамской кофейной промышленности с 4 до 10 млрд долларов США в год. Это большая, но не безосновательная надежда./.

Всемирный музей кофе в Буонматхуоте, который призван познакомить туристов с известными кофейными культурами со всего мира, включая вьетнамский кофе. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

На робусту приходится более 90% площадей, выделенных под выращивание кофе во Вьетнаме. Робуста из Буонматхуота обладает ярким янтарным цветом, сильным ароматом и насыщенным вкусом. Этот тип кофе можно использовать в чистом виде или смешивать, например, готовя черный кофе, кофе со льдом, кофе с яйцом или кофе с солью. Согласно планам, к 2025 году в провинции Даклаке под робусту будет выделено 1060 га, а к 2030 году - 2120 га. Ожидается, что к 2030 году объемы производства достигнут 1500 тонн.

Текст: Тхань Хоа - Фото: Тхань Хоа и Чинь Бо - Перевод: Динь Хонг