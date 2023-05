Вьетнамский кофе давно утвердил свою позицию на международном рынке. В 2022 году, несмотря на трудности, с которыми столкнулась мировая экономика вследствие пандемии COVID-19, Вьетнам с показателем объема производства около 1,8 млн тонн по-прежнему занимал второе место в мире после Бразилии по экспорту кофе в более чем 70 стран и территорий мира, заработав почти четыре млрд долларов США. Среди всех вьетнамских кофейных брендов на кофе из Даклака с торговой маркой «Кофе Буонматхуота» приходится более 30% объема экспорта кофе в стране. Благодаря этому фактору Буонматхуот (провинция Даклак) превратился в международное кофейное направление.

Вдохновение от Буонматхуот

Центральное нагорье славится не только объектами нематериального культурного наследия, такими как гонги, уникальные обычаи и фестивали этнических групп эде, бана, кохо, мнонг и ксоданг, но и робуста, история которого насчитывает более 100 лет. Каждые два года в Буонматхуоте, административном центре провинции Даклак, проходит национальный фестиваль кофе, в рамках которого проводится ряд мероприятий, направленных на продвижение и почитание истории, а также ценности выращивания и переработки кофе.



Французы начали выращивать робусту в Буонматхуоте в начале XX века. Тогда они обнаружили особую ценность этого сорта кофе, имеющего более высокую кислотность и более резкий вкус, чем у арабики, популярной среди французов. По этой причине робуста из этого региона в основном экспортировалась во Францию.

Многие исследователи и продавцы кофе считают робусту из Буонматхуота лучшим кофе в мире. Хотя оценка зависит от культуры, привычек и чувств каждого человека и каждого региона, фактом заключается в том, что Вьетнам является крупнейшим производителем и экспортером робусты, в основном являющемся продуктом под торговой маркой “Кофе Буонматхуот”.



На протяжении многих лет вьетнамская робуста отмечалась международными СМИ как новое интересное открытие. Например, международный кулинарный журнал TasteAtlas недавно назвал вьетнамский кофе со льдом одним из лучших кофейных напитков в мире. Вьетнамский кофе со льдом получил от кулинарных экспертов 4,6 из 5 звезд, что эквивалентно итальянскому ристретто. В 2022 году канадский журнал The Travel, специализирующийся на путешествиях, назвал Вьетнам одной из стран с лучшим кофе в мире.

Ранее, в 2020 году, в опубликованной на CNN статье под названием “Почему мир тянется к вьетнамскому кофе”, вьетнамский кофе был представлен как популярный напиток, имеющий множество способов смешивания. В том же году в The New York Times была опубликована заметка о том, что вьетнамский кофе с разнообразными и уникальными вкусами стал национальным брендом.



Робуста из Буонматхуота имеет сертификат качества и соответствует международным стандартам многих престижных организаций, таких как Rainforest Alliance, UTZ и Fairtrade. Также он завоевал множество наград на международных конкурсах “Лучший в мире” (The Best of the World) и “Международный кубок по кейтерингу” (International Catering Cup).