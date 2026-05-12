Блюдо тушёной рыбы из деревни Вудай

12/05/2026

В деревне Вудай, коммуна Намли (провинция Ниньбинь), днём и ночью горят костры: здесь готовят тысячи кастрюль тушёной рыбы для местных жителей и вьетнамской диаспоры по всему миру. Простое деревенское блюдо из тушёной рыбы постепенно стало символом традиционной кухни, внесло вклад в историю интеграции вьетнамских кулинарных традиций.

Блюдо зародилось из желания приготовить для предков самое вкусное угощение к празднику Тет (Лунному Новому году). Со временем рецепт совершенствовался на протяжении поколений. Почти полностью сохранён семейный секрет: от выбора чёрного карпа весом 5–8 кг с плотной, упругой мякотью до использования глиняных горшков, привезённых из Тханьхоа, и древесины лонгана, которая помогает поддерживать стабильный, менее дымный огонь. В состав специй входят галангал, имбирь, лук, перец, чили, крабовый бульон и рыбный соус — именно они формируют насыщенный, естественно сладкий и пикантный вкус.

Тушение занимает 10–12 часов, а иногда и 16–20 часов. Это требует от повара постоянного контроля за огнём и добавления воды в нужное время, чтобы рыба полностью приготовилась и не развалилась. После завершения приготовления в кастрюле остаётся густой, блестящий янтарно-коричневый соус. Каждая порция — стоимостью от 500 000 до 1,5 миллиона донгов — это не только вкусное блюдо, но и по-настоящему ценный подарок.

Тушеная рыба из деревни Вудай привлекает своим гармоничным сочетанием более чем 10 специй, создающих аромат, вкус и цвет. Фото: Чонг Дат

Сегодня тушёная рыба из деревни Вудай вышла за пределы Вьетнама: её можно встретить в Соединённых Штатах, Великобритании, Канаде, Германии, Японии, Южной Корее и во многих странах Европы. Пройдя путь от домашней кухни родины к международному столу, тушёная рыба из Ву Дая не только радует богатым вкусом, но и помогает распространять культурную самобытность, поддерживает дух единства и сохраняет историю вьетнамских традиций на пути к глобальной интеграции.

Текст: Кхань Лонг - Фото: Чонг Дат