Блинчики баньсео из древней деревни Локйен

13/12/2023

В фруктовом саду древней деревни Локйен проходит Фестиваль блинчиков баньсео. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Куангнам - это земля разнообразных кулинарных блюд; здесь живут умелые и трудолюбивые люди, создавшие множество вкусных и знаменитых блюд, таких как лапша куанг, каолау, куриный рис по-хойански, тушеная говядина каумонг, фо из маниоки и др. Если окажитесь в древней деревне Локйен, обязательно попробуйте блинчики баньсео.



Баньсео - традиционное блюдо народности куанг, особенно распространенное в деревне Локйен. Основные шаги его приготовления общие для всех местностей: приготовление риса, его перемол в муку, выбор овощей, приготовление соуса, подача блюда на стол и т.д. Однако рецепт блинчиков из древней деревни Локйен отличается от других рецептов по своим вкусовым качествам.

Например, тесто для них готовится из ароматного риса, выращенного на собственных полях деревни. В качестве начинки используется сладкое ароматное мясо мелких сухопутных креветок, которые в изобилии водятся в реках и ручьях региона, а также вкусное свиное брюшко и свежие ростки фасоли. Овощи, такие как кориандр, лук, центелла, рыбная мята, салат-латук, цветок банана, соевые бобы и горчичный лист, в основном собираются с домашних огородов. Помимо обычного кисло-сладкого рыбного соуса здесь также готовят особый соус из анчоусов, имбиря и арахиса, перемолотых в блендере, за счет чего он получается желтым, густым и вкусным.



Знаменитые б аньсео древней деревни Локйен. Фото: ВИА

Подача блюда тоже уникальна: рисовая бумага покрывается свежими листьями лолота (Piper sarmentosum), поэтому поднос выглядит как красивая, радующая глаз картина, умело сочетающаяся в себе цвета желтых блинов, ярко-красных креветок, белых ростков фасоли и сочной зелени свежих листьев лолота.



Подача блинчиков приносит неописуемый восторг. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Именно отличия в ингредиентах, приготовлении и подаче придают баньсео по-локйенски интересный и неповторимый вкус. В тонкую рисовую бумагу заворачивают свежий ароматный и хрустящий блинчик с различными сырыми овощами, особенно с горчичной зеленью. Вкус этих компонентов придает блинчику особый аромат. Когда его едят, то берут кусочек, завернутый вместе с сырыми овощами в рисовую бумагу, и макают его в деревенский соус собственного приготовления. Надо заметить, вкус неописуемый.

Привлекательность знаменитого баньсео из древней деревни Локйен. Фото: Тхань Хоа/ИЖВ

Еще один интересный момент заключается в том, что дегустация баньсео по-локйенски обычно проходит в тени пышных фруктовых садов, обдуваемых ветрами. Это настоящий подарок, пронизанный любовью жителей деревни Локйен.

Текст и фото: Тхань Хоа

Перевод: Динь Хонг