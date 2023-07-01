Бифштекс, приготовленный на чугунной сковороде

01/07/2023

Жительницы Хюэ Ле Тхи Хонг Хоа более 40 лет совершенствовала свой рецепт бифштекса (говяжий стейк), приготовленного на чугунной сковороде. Она открыла в Ханое собственный ресторан, где подают это вкусное блюдо. Полная порция включает в себя говядину, картофель фри, омлет, фрикадельки, хлеб, помидоры и зеленый лук.

Чтобы приготовить вьетнамский стейк, вам нужно подготовить основные ингредиенты, такие как говядина, яйца, картофель, помидоры, зеленый лук и т.д. Выберите самую свежую говядину и приправьте ее традиционными ингредиентами. Это блюдо подается с салатом из огурцов и хлебом.

Стейк подают на сковороде, при этом посетитель может слышать шипение мяса. Золотистый картофель фри, красные помидоры и зеленый лук красиво располагаются в чугунной сковороде и создают прекрасную цветовую гамму.

Вьетнамский стейк на чугунной сковороде.

Во время дегустации посетители используют ножи и вилки, чтобы нарезать говядину. Свежий вкус говядины, жирный вкус картофеля, свежесть лука, помидоров, салата из огурцов и хлеба создают нежную и насыщенную гармонию. В соответствии с предпочтениями гостей шеф-повар может приготовить мясо со степенью прожаренности от рэйр до велл дан. Это вкусное блюдо порадует всех любителей стейков./.