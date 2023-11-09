Биньнямские деревянные сандалии

09/11/2023

Традиционное ремесло изготовления деревянных сандалий в Биньняме (г. Тхуанан, провинция Биньзыонг), насчитывающее более чем 100-летнюю историю, когда-то было очень популярным во всей Юго-Восточной Азии благодаря своим прочным и уникальным изделиям.



Разнообразные и привлекательные биньнямские деревянные сандалии. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

В начале XIX века, следуя по стопам мигрантов, в южных провинциях страны стали появляться деревянные сандалии. В то время не у всех были средства покупать и носить одежду и обувь в западном стиле. Таким образом, деревянные сандалии стали модным трендом, которому следовали как мужчины, так и женщины, а также пожилые люди и дети. Стук сандалий в переулках сигнализировал о прибытии гостей или близких, вернувшихся издалека. Для многих женщин наличие 2-3 пар деревянных сандалий было обязательным: одна пара для прогулок, другая - для похода на рынок. Это был своеобразный способ выразить свой «стиль» по меркам той эпохи.



Деревянные сандалии оставались ценной частью вьетнамской культуры с древних времен, еще до появления кожаной и пластиковой обуви.

Материалы, используемые для изготовления деревянных сандалий, обычно представляют собой легкие и простые в обработке породы древесины, такие как джекфрут, манго, кокос, агар и сосна. Создание пары сандалий проходит через несколько этапов. Древесину разрезают и придают ей форму деревянных блоков, после чего их раскалывают, грубо шлифуют и придают форму сандалий с последующей шлифовкой и полировкой. На заключительном этапе крепится подошва и ремешки или наносится декоративная краска по желанию клиента.

Для того, чтобы добиться желаемой формы, жители Биньняма сушат деревянные блоки в печах, чтобы удалить лишнюю влагу, в результате чего получаютя легкие сандалии, которые удобно носить. Эти сушильные печи в каждом доме топятся сухой древесиной и опилками. После того, как блок остывает, опытный мастер удаляет все деревянные опилки, а на последнем этапе красит, прикрепляет ремешки и изготовляет готовое изделие.



Этап шлифовки, на котором подошве для деревянных сандалий придается форма, требует высокой квалификации мастера. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Со временем Биньням стал известен как «столица» деревянных сандалий во Вьетнаме. Биньням не только поставляет сандалии в южные провинции страны, но и экспортирует их в страны Юго-Восточной Азии и Европы.

Со временем, с появлением станков, процесс нарезки деревянных блоков для создания сандалий и их отделки стал быстрее. Было время, когда жители Биньнама работали не покладая рук, жертвуя сном и едой ради удовлетворения спроса на заказы.

Существуют различные типы сандалий, например, простые деревянные сандалии, расписные сандалии и сандалии, украшенные замысловатыми узорами. С ростом требований клиентов эти сандалии становятся все более креативными, часто сочетая в себе другие традиционные ремесла, такие как роспись, ручную вышивку и вышивку бисером для создания дорогостоящих и эстетически приятных сандалий.



Биньнямские деревянные сандалии пользуются большой популярностью у покупателей. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ

Благодаря своей долговечности и разнообразному дизайну деревянные сандалии из Биньняма завоевали авторитет на рынке. Местные жители продолжают совершенствовать свою продукцию, комбинируя ее с традиционной лаковой росписью, в результате чего получаются привлекательные изделия с замысловатыми узорами и цветами.

Текст и фото: Тхонг Хай - Перевод : Ли Ланг