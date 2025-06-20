Бизнес – главная движущая сила экономического роста АСЕАН

20/06/2025

Для углубления экономического сотрудничества в рамках АСЕАН государства-члены и деловое сообщество должны активизировать традиционные драйверы роста, развивать высококачественные человеческие ресурсы и активно продвигать новые двигатели роста, особенно в сферах науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Укрепление связности региональных и глобальных цепочек поставок также имеет решающее значение.

Это было подтверждено премьер-министром Фам Минь Тинем во время встречи лидеров АСЕАН с молодежью АСЕАН и представителями Деловым консультативным советом АСЕАН (ASEAN-BAC), состоявшейся в рамках 46-го Саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов в Малайзии в конце мая.



Премьер-министр Фам Минь Тинь выступает на встрече лидеров АСЕАН с молодежью АСЕАН. Фото: ВИА

Представители вьетнамской молодежи на сессии диалога. Фото: ВИА

Под девизом «Объединение рынков для общего процветания» представители ASEAN-BAC обозначили ключевые приоритеты: стимулирование внутриблочной торговли и инвестиций, усиление экономической интеграции и связности, построение инклюзивного и устойчивого будущего, а также развитие цифрового устойчивого АСЕАН.

Неделя вьетнамских товаров, проведенная в провинции Удонтхани (Таиланд) организованная корпорациями Central Retail Vietnam и Central Group Thailand совместно с Центром содействия торговле и инвестициям Хошимина (ITPC). Фото: ВИА

Сортировка куриных яиц в ООО QL Vietnam Agroresources, расположенном в деревне Тханьсуан, коммуна Моконг, уезд Танбиен, провинция Тайнинь. Фото: ВИА

Подчеркивая необходимость глубокой экономической интеграции, устойчивого развития и всеобъемлющей цифровой трансформации, ASEAN-BAC представил ряд конкретных инициатив. Среди них: создание делового сообщества АСЕАН для содействия трансграничным операциям, ускорение формирования частного рынка капитала АСЕАН и общей системы углеродного рынка, разработка стратегии привлечения молодых талантов и создание цифровых платформ для упрощения процедур и сокращения времени и издержек при совершении транзакции. Ожидается, что эти усилия позволит дополнительно увеличить ВВП АСЕАН на 5,5 миллиарда долларов США за счет цифровизации торговли.

Премьер-министр отметил, что бизнес является движущая сила роста АСЕАН. Он подтвердил приверженность правительства Вьетнама созданию «прозрачных институтов, современной инфраструктуры и интеллектуального управления» для эффективного взаимодействия с правительствами стран-членов и деловым сообществом. Цель состоит в превращении АСЕАН в динамичное, устойчивое, инклюзивное и стабильное экономическое объединение, способное адаптироваться к любым глобальным изменениям.



Церемония закладки первого камня проекта Вьетнамско-Сингапурского индустриального парка (VSIP) в провинции Тхайбинь. Фото: ВИА

Вьетнамские электрические такси Xanh SM начинают работу на индонезийском рынке. Фото: ВИА

Премьер-министр призвал правительства и бизнес-сообщество обновить традиционные факторы роста, продвигать новые драйверы и развивать высококвалифицированные кадры, отвечающие требованиям рынка труда новой эпохи. Он подчеркнул, что это должно быть достигнуто путем расширения сотрудничества между «тремя домами» (тремя участниками): государством, бизнесом и образовательными учреждениями.

В отдельной беседе с молодежью АСЕАН премьер-министр Фам Минь Тинь поделился посланием «Действуй сегодня – формируй завтра». Он призвал молодежь АСЕАН раскрывать свой новаторский и творческий дух через реализацию «пять инициатив»: в сфере образования; в инновациях и предпринимательстве; в институциональном строительстве; в международном обмене и интеграции; а также в участии в поддержании мира, стабильности и культурной самобытности АСЕАН.

Посетители осматривают швейные и автоматические запечатывающие машины на Международной выставке текстильной и швейной промышленности 2024 года. Фото: ВИА

Премьер-министр Вьетнама призвал страны АСЕАН сосредоточиться на пяти ключевых направлениях: создании открытой образовательной системы, поддержке науки, технологий и цифровой трансформации, поощрении предпринимательства, создание площадок для диалога с молодёжью, а также стимулировании участия молодёжи в защите окружающей среды и устойчивом развитии.

Во время обсуждения на тему «Молодёжь за устойчивое будущее: расширение инклюзивности и стимулирование перемен в АСЕАН» молодые делегаты выразили свои стремления и осознание ответственности за формирование будущего региона. Они призвали государства-члены инвестировать в инклюзивную инфраструктуру, активизировать государственно-частное партнёрство для реализации программ обучения по целям устойчивого развития, а также создать механизмы для подлинного участия молодёжи в процессах устойчивого развития – от сельских районов до городов.

Молодые делегаты также выступили за расширение доступа к цифровым навыкам и образованию в области искусственного интеллекта, улучшение физического и психического здоровья молодёжи, поддержку уязвимых групп населения, стимулирование предпринимательства и инноваций, а также продвижение климатических инициатив и сохранение культурного многообразия АСЕАН.

Стюардессы позируют рядом с самолётом, украшенным логотипом «Год визита в Малайзию – 2026», на церемонии запуска кампании «Год визита в Малайзию – 2026». Фото: Bernama/ ВИА

Вьетнам стремится к тесному партнёрству с АСЕАН и рассматривает всестороннее развитие молодёжи как стратегический ресурс. Премьер-министр выразил уверенность, что светлое будущее АСЕАН будет создано поколением молодых людей, способных смело мыслить, действовать и вести за собой общество на пути к сплочённому и устойчивому региону АСЕАН.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг