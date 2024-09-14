Башни-близнецы – символ культуры чамов в Биньдине

14/09/2024

Приезжая в Куинён (провинция Биньдинь), туристы могут не только исследовать прекрасные пляжи и величественные пейзажи, но и любоваться древними чамскими башнями, построенными тысячи лет назад. Среди них выделяются башни-близнецы - одно из типичных архитектурных произведений, привлекающих наибольшее количество туристов.

Башни-близнецы расположены прямо в центре города Куинёна на пространстве площадью около 6 тыс. м², что создает идеальные условия для туристов. Это один из восьми сохранившихся ансамблей башен Чампы в Биньдине, а также одна из архитектурных реликвий культуры чамов, насыщенная уникальными религиозными цветами.

Согласно историческим документам, хранящимся в отделе управления башнями-близнецами, эти башни, также известные как Башни Хунгтхань, датируются концом XII и началом XIII вв. Они являются религиозным архитектурным произведением древнего королевства Чампы. На языке чамов храмы и башни назывались каланами, что означало "мавзолеи". Их строили короли для поклонения богам. Богами, которым здесь поклонялись, могли быть бог разрушения Шива, бог благословения с головой человека и телом слона Ганеша или Будда, в зависимости от верований и убеждений каждого царя. Однако древнее общество чамов сочетало в себе королевскую власть и теократию, поэтому многие башни посвящались королям чамов.

Уникальные узоры башен-близнецов.



Сооружение имеет уникальную структуру, состоящую из двух отдельных башен. Большая башня в высоту около 25 м, а малая - 23 м, при этом главные входы обеих башен обращены на юг. Башни построены из обожженного кирпича, плотно скрепленного специальным клеем - уникальной строительной техники тямов, которую до сих пор не смогли воспроизвести. Башни состоят из трех основных частей: основание представляет собой прочно уложенные друг на друга каменные блоки (большая башня) или кирпичи (маленькая башня). Квадратный корпус башни и изогнутая вершина сложены из плотно уложенных обожженных кирпичей.

Для обслуживания туристов воссозданы древние танцевальные представления народа чама.

Что касается большой башни, то ее форма достаточно сбалансирована, а корпус и крыша изящно обработаны слегка зауженной бахромой, что делает архитектурный облик более плотным; обе стороны украшены симметричными узорами в сочетании с 21 изящно вырезанной фигуркой танцующих девушек. Часть, разделяющая крышу и корпус башни, украшена фигуркой медитирующего монаха, а по обеим сторонам от него симметрично расположены слоны. Скрупулезность чамов действительно отражает культурную самобытность нации.

Маленькая башня имеет ту же структуру, что и большая, но вместо статуй танцующих девушек на крыше на декоративных гравюрах изображено стадо из 13 оленей совершенно разных видов, кажухися очень озорными и активными.

Сегодня башни-близнецы все больше привлекают отечественных и иностранных туристов не только из-за уникальной, сложной и яркой архитектуры чамов, но и потому, что они несут особую культурную ценность, которая оставляет свой след в сердцах туристов. Танцы девушек чамов также восстановлены, чтобы туристы могли получить более яркие впечатления.

Текст и фото: Кхань Лонг - Переводчик: Чан Хиеу



