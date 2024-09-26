Батчанг GAIA: Керамическая революция

26/09/2024

Компания GAIA, расположенная в деревне Батчанге уезда Залама в Ханое, начала удовлетворять уникальные вкусы современной молодежи. Понимая их стремление к персонализированной, уникальной в своем роде керамике, GAIAвзяла на вооружение традиции ручной работы из Батчанга, чтобы создавать оригинальные изделия, выходящие за рамки обыденности.

В 1992 г. GAIA была лишь одной из многочисленных гончарных мастерских в деревне Батчанге. Как и другие, GAIA в основном производила чашки, миски и тарелки для вьетнамских семей и ресторанов. Но когда дешевая и привлекательная китайская керамика стала наводнять рынок, мастерские, подобные GAIA, стали с трудом выдерживать конкуренцию.

В 2014 г. молодой выпускник колледжа г-н Нгуен Тхе Хунг возглавил семейный гончарный бизнес. Он хотел модернизировать керамические изделия для более молодой аудитории.

Когда компания GAIA решила обновить свой гончарный магазин, их посетил японец, работавший в журнале, связывающем японские компании с вьетнамскими поставщиками. Редакция журнала была впечатлена новым дизайном GAIA, разработанным Хунгом, и рекомендовала компанию как надежного поставщика. Это привело к новым возможностям для GAIA, так как их керамические изделия стали популярными сувенирами среди японских туристов, их даже стали покупать японские рестораны во Вьетнаме.

Вслед за заказами из Японии начали поступать заказы и с рынка США. Г-н Нгуен Тхе Хунг стал более уверенно и решительно развивать выбранное направление, сосредоточившись на уникальных и сложных ремеслах.

Керамические изделия GAIA - это современный дизайн, узоры и функциональность. Основной упор делается на создание элементов декора для современных домов. Эти элементы постоянно обновляются, чтобы соответствовать тенденциям молодежи. У компании GAIA также есть линия изделий с ручной росписью портретов на керамике, которая пользуется большой популярностью среди покупателей. Это особая продукция, поскольку в ней подчеркивается уникальность каждого изделия. В настоящее время покупатели часто приобретают эту продукцию в качестве подарков для любимых и друзей.

История GAIA небольшая, но несет в себе важный смысл. Трансформация GAIA и деревни Батчанга еще раз доказывает, что следование меняющимся тенденциям - важнейший фактор выживания для любого бизнеса. Вместо того, чтобы продавать то, что уже есть, г-н Хунг тщательно изучает потребительские тенденции, чтобы предоставить клиентам те товары, которые они хотят, основываясь на производственной базе своей компании.

Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг