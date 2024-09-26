Батчанг GAIA: Керамическая революция
Компания GAIA, расположенная в деревне Батчанге уезда Залама в Ханое, начала удовлетворять уникальные вкусы современной молодежи. Понимая их стремление к персонализированной, уникальной в своем роде керамике, GAIAвзяла на вооружение традиции ручной работы из Батчанга, чтобы создавать оригинальные изделия, выходящие за рамки обыденности.
В 1992 г. GAIA была лишь одной из многочисленных гончарных мастерских в деревне Батчанге. Как и другие, GAIA в основном производила чашки, миски и тарелки для вьетнамских семей и ресторанов. Но когда дешевая и привлекательная китайская керамика стала наводнять рынок, мастерские, подобные GAIA, стали с трудом выдерживать конкуренцию.
В 2014 г. молодой выпускник колледжа г-н Нгуен Тхе Хунг возглавил семейный гончарный бизнес. Он хотел модернизировать керамические изделия для более молодой аудитории.
Когда компания GAIA решила обновить свой гончарный магазин, их посетил японец, работавший в журнале, связывающем японские компании с вьетнамскими поставщиками. Редакция журнала была впечатлена новым дизайном GAIA, разработанным Хунгом, и рекомендовала компанию как надежного поставщика. Это привело к новым возможностям для GAIA, так как их керамические изделия стали популярными сувенирами среди японских туристов, их даже стали покупать японские рестораны во Вьетнаме.
Керамические изделия GAIA - это современный дизайн, узоры и функциональность. Основной упор делается на создание элементов декора для современных домов. Эти элементы постоянно обновляются, чтобы соответствовать тенденциям молодежи. У компании GAIA также есть линия изделий с ручной росписью портретов на керамике, которая пользуется большой популярностью среди покупателей. Это особая продукция, поскольку в ней подчеркивается уникальность каждого изделия. В настоящее время покупатели часто приобретают эту продукцию в качестве подарков для любимых и друзей.
История GAIA небольшая, но несет в себе важный смысл. Трансформация GAIA и деревни Батчанга еще раз доказывает, что следование меняющимся тенденциям - важнейший фактор выживания для любого бизнеса. Вместо того, чтобы продавать то, что уже есть, г-н Хунг тщательно изучает потребительские тенденции, чтобы предоставить клиентам те товары, которые они хотят, основываясь на производственной базе своей компании.
Текст: Тхао Ви - Фото: Чан Тхань Занг - Перевод: Динь Хонг