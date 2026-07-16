Банькуон Тханьчи: квинтэссенция ханойской кухни

16/07/2026

Изысканные, утончённые и неразрывно связанные с многовековыми традициями, рисовые рулетики на пару «банькуон» из Тханьчи на протяжении многих поколений остаются одним из гастрономических символов Ханоя. Их включение в марте 2026 года в Национальный перечень нематериального культурного наследия стало не только признанием ценности этого традиционного блюда, но и подтверждением непреходящей значимости гастрономических традиций вьетнамской столицы.

Банькуон Тханьчи давно стали одним из самых популярных блюд для завтрака у жителей Ханоя. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

От традиционной ремесленной деревни до гастрономического символа Ханоя

На гастрономической карте Ханоя банькуон из Тханьчи выделяются своей кажущейся простотой и вместе с тем особой утончённостью. Блюдо зародилось в старинной деревне Тханьчи, которая сегодня входит в состав квартала Виньхынг, и на протяжении многих веков остаётся неотъемлемой частью местной кулинарной традиции.

Мастер искусно распределяет тонкий слой рисового теста. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

В отличие от большинства других разновидностей банькуон с начинкой, банькуон Тханьчи подкупают своей лаконичностью. Тончайшие, почти прозрачные рисовые листы готовят из тщательно перемолотого рисового теста, которое пропаривают на туго натянутой ткани над котлом с кипящей водой. Чтобы добиться идеальной текстуры, мастер должен поддерживать равномерную температуру и выполнять все движения быстро и с высокой точностью.

Традиционно эти рисовые листы подают охлаждёнными в сочетании с «чакуэ» - свиной колбасой с корицей, хрустящим жареным луком-шалотом и кисло-сладким соусом, что создаёт лёгкий, но насыщенный вкус.

Нгуен Ли в своей небольшой кухне в деревне Тханьчи, где домашний очаг не гаснет уже почти 40 лет. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Когда-то это блюдо предлагали уличные торговцы, обходившие ханойские кварталы. Сегодня банькуон из Тханьчи по-прежнему остаются одним из самых любимых повседневных блюд жителей столицы и одновременно становятся интересным гастрономическим открытием для иностранных туристов.

Новый шаг в сохранении и популяризации культурных ценностей

В марте 2026 года состоялась церемония оглашения решения о включении ремесла изготовления банькуон из Тханьчи в Национальный перечень нематериального культурного наследия, что стало важной вехой в сохранении и развитии традиционных культурных ценностей. Это событие не только стало признанием многовекового ремесла, но и подчеркнуло роль национальной кухни в культурной жизни Вьетнама.

На церемонии заместитель министра культуры, спорта и туризма Хо Ан Фонг отметил, что культура является духовной основой общества и одновременно важным двигателем социально-экономического развития. По его словам, национальная кухня обладает большим потенциалом и способствует продвижению образа Вьетнама в мире.

Мастера соревнуются в приготовлении банькуон на церемонии оглашения ремесла изготовления банькуон из Тханьчи объектом Национального нематериального культурного наследия. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ