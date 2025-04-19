АСЕАН поддерживает Мьянму и Таиланд в преодолении последствий землетрясения

19/04/2025





Спасатели ищут пропавших людей после землетрясения в Мандалае, Мьянма, 30 марта 2025 года. Фото: Архив ВИА

Совместное заявление АСЕАН отразило единство и солидарность организации с этими двумя странами. Министры ещё раз выразили свои глубочайшие соболезнования и сочувствие пострадавшим. Они подчеркнули, что АСЕАН стоит плечом к плечу с Мьянмой и Таиландом в преодолении последствий стихии.

Министры иностранных дел стран АСЕАН на специальном чрезвычайном заседании, проведенном в онлайн-формате под председательством Малайзии - председателя АСЕАН в 2025 году, подтвердили свою поддержку Мьянме и Таиланду в ответ на землетрясение магнитудой 7,7, которое произошло 28 марта.

АСЕАН стоит плечом к плечу с Мьянмой и Таиландом в преодолении последствий стихии. Фото: ВИА

Признавая необходимость гуманитарной помощи, АСЕАН подтвердила свою готовность поддержать усилия по восстановлению через различные механизмы, такие как Группа оценки и реагирования на чрезвычайные ситуации АСЕАН (ERAT) и Система логистики АСЕАН при чрезвычайных ситуациях (DELSA). Эта поддержка будет основываться на приоритетах, установленных Мьянмой и Таиландом.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет подтвердил, что Вьетнам будет поддерживать обе страны в их преодолении трудностей. Вскоре после этого спасательная группа Вьетнама в составе 106 человек, возглавляемая генерал-майором Фамом Ван Ти, приземлилась в аэропорту Янгона с гуманитарной помощью.

Спасатели из Вьетнама, Мьянмы и Турции несут пострадавших к машинам скорой помощи. Фото: Ву Хунг - ВИА

Старший генерал-лейтенант Хюинь Чиен Тханг заявил, что участие Вьетнамской народной армии в оказании гуманитарной помощи демонстрирует ответственность Вьетнама перед международным сообществом и подтверждает его потенциал в международных отношениях.

Для помощи Мьянме Вьетнам предоставил экстренную помощь в размере 300 тыс. долларов США. Вьетнамский спасательный отряд проведёт операции в пострадавших районах, а населению будет доставлена гуманитарная помощь. Глава делегации подчеркнул решимость команды в выполнении всех задач для помощи народу Мьянмы.

Руины после землетрясения в Мандалае, Мьянма, 30 марта 2025 г. Фото: Архив ВИА

Малайзия направила в Янгон первую группу из 10 экспертов для оценки ситуации и оказания технической помощи. Вторая группа из 40 человек также находится в Мьянме для выполнения операций по оказанию помощи.

Кроме того, Лаос, Китай, Индия и Россия направили войска для поддержки Мьянмы. Китай заявил о готовности оказать экстренную гуманитарную помощь и поддержать спасательные работы.

Организация Объединенных Наций выделила 5 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) для восстановления после землетрясения и оценки дальнейших потребностей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила землетрясение как чрезвычайную ситуацию самого высокого уровня и призвала выделить 8 миллионов долларов на экстренную помощь.

Люди лишились своих домов после землетрясения в Мандалае, Мьянма. Фото: Архив ВИА

На сегодняшний день в результате землетрясения в Мьянме погибло более 1700 человек, около 3400 получили ранения, а около 300 пропали без вести. Согласно прогнозам Геологической службы США (USGS), число погибших может превысить 10 тыс человек, а материальный ущерб — годовой объём производства страны.

Текст: ИЖВ - Фото: ВИА - Переводчик: Чан Хиеу