АСЕАН повышает устойчивость к стихийным бедствиям

12/11/2024

Благодаря географическому разнообразию, от материков до островов, Юго-Восточная Азия является одним из регионов, наиболее уязвимых к стихийным бедствиям. Для того, чтобы сделать свой регион более безопасным, страны АСЕАН обмениваются опытом и укрепляют сотрудничество с целью предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Среди стран Юго-Восточной Азии Таиланд, Лаос, Вьетнам, Индонезия и Малайзия являются «горячими точками», подверженными наводнениям, береговой эрозии и лесным пожарам. На Таиланде сильно сказывается изменение климата, стране приходится бороться с волнами жары и засухами. Повышения уровня моря примерно на 2 м затронет 28 % населения и 52 % ВВП. В Индонезии повышение уровня моря затрагивает огромные площади низменных торфяных земель, используемых для производства пальмового масла.

В 2023 г. Министерство общественной безопасности Вьетнама совместно с провинцией Куангнинь провели учения по тушению пожаров, поиску и спасению людей. Фото: ВИА

Аналогичным образом повышение уровня моря на 2 метра будет означать для Вьетнама разрушительные последствия, сказывающиеся на жителях дельты Меконга и Красной реки, где сельское хозяйство играет важнейшую роль. Согласно спутниковым данным, прибрежные районы Малайзии также пострадают.

Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют о высоком риске лесных пожаров в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) также сообщило, что в провинции Канчанабури зафиксировано наибольшее количество пожаров - 110 очагов. Помимо Таиланда, спутники зафиксировали 4056 очагов в Камбодже, 979 в Мьянме, 622 в Лаосе и 166 во Вьетнаме.





Спасатели ищут людей, пропавших без вести из-за наводнений и холодной лавы из вулкана на Западной Суматре, Индонезия. 12 мая 2024 г. Фото: Синьхуа/ВИА Изменение климата и потепление океанов, вызванные человеком, увеличивают частоту и тяжесть экстремальных погодных явлений, таких как тайфун «Яги». По данным ЮНИСЕФ, в Юго-Восточной Азии от этого тайфуна пострадало 6 млн детей, которые столкнулись с трудностями в доступе к чистой воде, образованию, здравоохранению, продовольствию и жилью. В настоящее время некоторые страны Юго-Восточной Азии обращаются к Нидерландам за решениями для борьбы с приливами и наводнениями, вызванными изменением климата. Нидерланды, обладающие многолетним опытом управления водными ресурсами, намерены помочь сократить расходы на системы ликвидации последствий наводнений на миллиарды долларов и уменьшить ущерб, наносимый людям. Оборудование готовится к установке понтонного моста взамен рухнувшего моста Фонгчау в провинции Футхо, Северный Вьетнам. 10 сентября 2024 г. Фото: ВИА