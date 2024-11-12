АСЕАН повышает устойчивость к стихийным бедствиям
Благодаря географическому разнообразию, от материков до островов, Юго-Восточная Азия является одним из регионов, наиболее уязвимых к стихийным бедствиям. Для того, чтобы сделать свой регион более безопасным, страны АСЕАН обмениваются опытом и укрепляют сотрудничество с целью предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.
Среди стран Юго-Восточной Азии Таиланд, Лаос, Вьетнам, Индонезия и Малайзия являются «горячими точками», подверженными наводнениям, береговой эрозии и лесным пожарам. На Таиланде сильно сказывается изменение климата, стране приходится бороться с волнами жары и засухами. Повышения уровня моря примерно на 2 м затронет 28 % населения и 52 % ВВП. В Индонезии повышение уровня моря затрагивает огромные площади низменных торфяных земель, используемых для производства пальмового масла.
Аналогичным образом повышение уровня моря на 2 метра будет означать для Вьетнама разрушительные последствия, сказывающиеся на жителях дельты Меконга и Красной реки, где сельское хозяйство играет важнейшую роль. Согласно спутниковым данным, прибрежные районы Малайзии также пострадают.
Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют о высоком риске лесных пожаров в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Агентство по развитию геоинформатики и космических технологий Таиланда (GISTDA) также сообщило, что в провинции Канчанабури зафиксировано наибольшее количество пожаров - 110 очагов. Помимо Таиланда, спутники зафиксировали 4056 очагов в Камбодже, 979 в Мьянме, 622 в Лаосе и 166 во Вьетнаме.
Изменение климата и потепление океанов, вызванные человеком, увеличивают частоту и тяжесть экстремальных погодных явлений, таких как тайфун «Яги». По данным ЮНИСЕФ, в Юго-Восточной Азии от этого тайфуна пострадало 6 млн детей, которые столкнулись с трудностями в доступе к чистой воде, образованию, здравоохранению, продовольствию и жилью.
В настоящее время некоторые страны Юго-Восточной Азии обращаются к Нидерландам за решениями для борьбы с приливами и наводнениями, вызванными изменением климата. Нидерланды, обладающие многолетним опытом управления водными ресурсами, намерены помочь сократить расходы на системы ликвидации последствий наводнений на миллиарды долларов и уменьшить ущерб, наносимый людям.
По мнению наблюдателей, эксперименты Нидерландов с плавучими зданиями и мерами по защите побережья могут стать руководством для усилий Юго-Восточной Азии по борьбе с повышением уровня моря. Среди инициатив, используемых в Нидерландах, штормовой барьер Масланткеринг, находящийся вблизи порта Роттердама, защищающий южное побережье страны уже более 25 лет. Этот полностью автоматизированный барьер автоматически закрывается, когда уровень моря поднимается более чем на 1,5 м, защищая страну, 40 % территории которой находится ниже уровня моря. Единственный в мире подобный штормовой барьер находится в российском городе Санкт-Петербурге.
Юго-Восточная Азия является одним из регионов, наиболее уязвимых к изменению климата, хотя деятельность ACDM достигла значительного прогресса в управлении стихийными бедствиями в регионе. Однако в условиях растущих рисков стихийных бедствий впереди еще множество проблем. Работая вместе в духе «один АСЕАН - один ответ», страны АСЕАН готовы решать эти проблемы и двигаться к тому, чтобы стать ведущей организацией в области управления стихийными бедствиями.