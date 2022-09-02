АСЕАН в действии: ответ на общие вызовы

02/09/2022

С 2 по 5 августа 2022 года в столице Камбоджи проходили 55-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН (АММ-55) и сопутствующиe ей совещания, включающие более 20 мероприятий в рамках АСЕАН, АСЕАН+1, АСЕАН+3, серий двусторонних встреч АСЕАН и диалоговых партнеров блока, министерской встречи Восточноазиатского саммита (ВАС) и регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Следуя идее «АСЕАН в действии: ответ на общие вызовы», страны обязались прикладывать усилия к реализации планов построения сообщества и концепции АСЕАН после 2025 года.

Так, страны обсудили возможности взаимодействия, сокращения разрыва в развитии, морского сотрудничества, реагирования на изменение климата, продовольственную безопасность и энергетику. Наряду с усилиями по восстановлению министры подчеркнули необходимость сотрудничества в исследованиях, производстве вакцин и укреплении систем здравоохранения в странах региона. Страны пришли к соглашению относительного того, что АСЕАН необходимо выполнять свои обязанности, сохранять солидарность, действовать сообща и гибко реагировать на любые ситуации.

Проблемы, с которыми сталкивается АСЕАН.



Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон возглавил вьетнамскую делегацию, прибывшую для участия в мероприятиях.

Делясь своими взглядами на поддержание солидарности и баланса АСЕАН, особенно на роль «честного посредника», министр Буй Тхань Сон призвал страны придерживаться общей позиции по вопросу Восточного моря, стремясь поддерживать благоприятные условия для эффективного и действенного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и UNCLOS 1982. Министр также подтвердил последовательную позицию Вьетнама по международным, а также региональным вопросам, таким как конфликт в Украине, конкуренция великих держав и ситуация в Мьянме.

В рамках AMM-55 и связанных с ней конференций министр иностранных дел Буй Тхань Сон возглавил вьетнамскую делегацию, прибывшую для участия во встречах министров иностранных дел АСЕАН + 1 и АСЕАН + 3; Восточноазиатском саммите (EAS); региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ); Конференции Комитета по Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии; Диалоге министров иностранных дел АСЕАН с представителями Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека (АМПЧ); сопредседателствовал на встрече министров иностранных дел Южной Кореи и АСЕАН; вместе с министрами стран АСЕАН приветствовал премьер-министра Камбоджи Самдека Течо Хун Сена; встретился с лидерами США, Индии, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Европейского Союза (ЕС) и Российской Федерации.

55-я встреча министров иностранных дел АСЕАН и сопутствующиe совещания. Фото: ВИА

Также по этому поводу министры иностранных дел стран АСЕАН выступили с заявлением о событиях в Тайваньском проливе, выразив обеспокоенность риском нестабильности, серьезными и непредсказуемыми последствиями для региона. Декларация призвала к максимальной сдержанности в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и TAC. Страны АСЕАН подтвердили свою поддержку политики «одного Китая», отстаивая важность сотрудничества, мирного сосуществования и здоровой конкуренции во имя мира, безопасности, стабильности, инклюзивного и устойчивого развития.

Руководствуясь откровенным и предметным диалогом, страны много времени уделили обсуждению многочисленных региональных и международных вопросов. Разделяя общие опасения, министр иностранных дел Буй Тхань Сон особо подчеркнул важность диалога, добросовестного сотрудничества и ответственного вклада в достижение общей цели мира, безопасности, стабильности и развития.

Кроме того, министр Буй Тхань Сон встретился с министрами иностранных дел Китая, Японии, Южной Кореи, России, США, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Великобритании, Бангладеша, Пакистана, Восточного Тимора и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

* На конференции Комитета Договора о Юго-Восточной Азии для зоны, не имеющей ядерного оружия (SEANWFZ), страны, приверженные осуществлению Договора SEANWFZ, договорились о продлении Плана действий по осуществлению SEANWFZ на 2022–2026 гг. Страны также договорились активизировать консультации со странами, обладающими ядерным оружием, с целью подписания Протокола о ЗСЯО ЮВА. *В ходе диалога между министром иностранных дел и представителем Межправительственной комиссии АСЕАН по правам человека (МАКПЧ) министры приветствовали выполнение МАКПЧ Плана действий на 2021-2025 гг.; поощрили AICHR к продолжению диалога, включая права человека, особенно уязвимых групп, в столпы Сообщества.

Столкнувшись с недавними событиями в регионе, министр подтвердил позиции АСЕАН и Вьетнама, призвав все стороны проявлять сдержанность, не допускать осложнения ситуации и разрешать разногласия и споры мирными средствами, а также соблюдать международное право, Устав ООН и Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (ДДС). Буй Тхань Сон также заявил, что АСЕАН будет поддерживать взаимодействие с Мьянмой, содействовать реализации Консенсуса из пяти пунктов лидеров АСЕАН на благо народа Мьянмы и во имя мира, стабильности и развития в регионе.

Также на этом мероприятии глава МИД АСЕАН стал свидетелем церемонии подписания расширенного документа TAC для Дании, Греции, Нидерландов, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара./.

Текст и фото: ИЖВ/ВИА

Перевод: Ли Ланг