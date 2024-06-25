АСЕАН: восстановление экспорта товаров

25/06/2024

После 2023 г., принесшего мировой экономике множество трудностей и проблем, в 2024 г., за счет восстановления мирового рынка и роста экспортных заказов, во внешней торговле стран Юго-Восточной Азии наметились позитивные сдвиги.

Более ускоренное восстановление экспорта окажет большее влияние на экономики, зависящие от торговли. В число стран АСЕАН с самым высоким соотношением внешней торговли к ВВП входят Сингапур (110%), Вьетнам (91%) и Малайзия (86%). В остальных странах экспорт также играет важную роль в экономическом развитии: в Таиланде он составляет 58% ВВП, в Индонезии - 22%, на Филиппинах - 20%.

Наибольший вклад в восстановление торговли вносит экспорт электронной продукции, на который приходится значительная часть экспорта Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Сингапура и Таиланда. На экспорт электронной продукции приходится около 58% экспорта из Филиппин, 38% из Малайзии, 31% из Вьетнама и 23% из Сингапура.



Сельское хозяйство по-прежнему остается одним из важнейших секторов экономики стран Юго-Восточной Азии, составляя в некоторых странах более 25 % ВВП. В Мьянме этот сектор обеспечивает более 40 % общей занятости.

АСЕАН является основным источником сельскохозяйственной продукции для многих крупнейших рынков мира. В целом Индонезия, Таиланд и Малайзия производят около 3,3 млн тонн латекса ежегодно, что составляет около 70% мирового производства.

На Индонезию и Малайзию, двух основных производителей пальмового масла в Юго-Восточной Азии, приходится почти 90 % мирового производства. Индонезия также является третьим в мире производителем какао (450 тыс. тонн в год) и восьмым по величине производителем чая, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).





Филиппины - один из крупнейших в мире производителей и экспортеров кокосов и ананасов, а также крупный производитель сахара. Согласно статистическим данным, недавно опубликованным Национальным статистическим агентством Филиппин, в первом квартале 2024 г. экспорт товаров и услуг страны вырос на 7,5%.

Вьетнам и Таиланд являются ведущими странами по экспорту риса. Вьетнам и Индонезия являются державами-экспортерами перца. Вьетнам, Таиланд и Малайзия являются крупнейшими странами-экспортерами дуриана.

В первом квартале 2024 г. товарооборот Вьетнама по экспорту оценивается в 93,06 млрд долларов, при этом сильный и равномерный рост наблюдается в трех группах товаров, а именно: продукция лесного хозяйства и водного сельского хозяйства оценивается в 8,46 млрд долларов США, что на 23,8% больше показателей предыдущего года; продукция промышленного и обрабатывающего назначения достигла $79,6 млрд долларов США, что составило 86% общего экспортного оборота; минеральное топливо достигло $1,13 млрд долларов США, что на 12,1% больше показателей предыдущего года. Кроме того, экспорт текстиля и одежды в первом квартале 2024 г. также продемонстрировал положительные признаки.

В первом квартале года Индонезия была третьим по величине рынком импорта Вьетнама в АСЕАН (после Таиланда с 2,6 млрд долларов и Малайзии с 2,41 млрд долларов). Вьетнам впервые стал крупнейшим экспортёром риса в Сингапур и 5-м партнёром по экспорту морепродуктов из этой страны. Экспортный оборот Сингапура превысил 165,94 млрд сингапурских долларов, увеличившись на 4,45% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.



Центральный банк Малайзии объявил, что рост ВВП Малайзии в первом квартале 2024 г. достиг 4,2%, что выше показателя прошлого года. Этому способствовало восстановление экспортного спроса со стороны зарубежных партнеров и значительный рост частного потребления. Экспорт Малайзии вырос на 5,2 % после снижения на 7,9 % в четвертом квартале 2023 г.

Возвращение к росту экспорта стран АСЕАН будет способствовать увеличению положительного сальдо торгового баланса, росту валютных резервов и стабилизации валюты в 2024 г, что обещает уверенное восстановление экономики стран АСЕАН.



Текст и фото: ВИА - Перевод: Динь Хонг