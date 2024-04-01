АСЕАН: благоприятное направление для ПИИ

01/04/2024

В сегодняшних условиях, когда из-за политических конфликтов и многих других проблем в мировой торговле не все так однозначно, регион Юго-Восточной Азии остается перспективным направлением для иностранных инвесторов.

На протяжении последних 30 лет в странах АСЕАН наблюдается обильный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) благодаря их значительному потенциалу роста, а также подписанию многочисленных торговых соглашений и процессам трансформации. Еще более важным фактором являются стимулы, которые государства региона предлагают своим инвесторам. Правительства АСЕАН отдают приоритет привлечению инвестиционного капитала, уделяя особое внимание таким важным секторам, как энергетический переход, цифровая экономика, а также оптовая и розничная торговля.



В 2022 г. объем инвестиционных потоков в этот регион достиг рекордных 224 млрд долларов, что составило 17% мирового капитала ПИИ. Это достижение особенно примечательно на фоне серьезного международного экономического спада, в котором ПИИ сократились на 12% из-за множества проблем, таких как геополитические конфликты и рост цен на продукты питания и энергию.

В то время как Сингапур, Малайзия и Вьетнам продемонстрировали выдающиеся результаты в сфере технологий, Индонезия и Таиланд выделяются преимущественно в секторе электромобилей. Малайзия в настоящее время занимает 45% мирового рынка полупроводниковой промышленности. Помимо производства, сфера финансовых услуг АСЕАН также продемонстрировала многообещающий рост, хотя она по-прежнему в основном сосредоточена в Сингапуре.



В последние годы Сингапур лидировал в регионе по объему ПИИ, во многом благодаря своей чрезвычайно развитой, всеобъемлющей, справедливой и прозрачной правовой системе. Страна выделяет три ключевых сектора для привлечения инвестиций: новое производство, экспорт и рабочая сила.

Совет по инвестициям Таиланда объявил, что в 2023 г. объем ПИИ составит 18,5 млрд долларов США, что на 72 % больше, чем за тот же период в 2022 г. Таиланд предлагает различные налоговые льготы, такие как освобождение или снижение налога на импорт машин и оборудования; освобождение или снижение налога на прибыль корпораций; освобождение от налога на импорт основного сырья, используемого для производства экспортных товаров.

100 % тайваньская (Китай) компания Chee Yuen Vietnam Electronic Technology Co., Ltd., производящая все виды пластиковых изделий и электронных компонентов для полиграфической промышленности, в настоящее время базируется в промышленном парке Анзыонге, расположенном в уезде Aнзыонг г. Хайфона. Фото: ВИА

В 2022 г. объем прямых иностранных инвестиций в Индонезию достиг 45,6 млрд долларов США, что стало самым высоким уровнем в истории крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), при темпах роста ВВП в 6,1% в 2024 г. Камбоджа может стать самой быстрорастущей экономикой в регионе. Страна укрепила сотрудничество посредством соглашений о свободной торговле с Китаем и Южной Кореей.

Соединенные Штаты являются крупнейшим инвестором в проекты Юго-Восточной Азии, за ними следуют Китай, страны блока АСЕАН, Южная Корея и Япония. Этот капитал направляется в основном в обрабатывающую промышленность, ключевой сектор для региона.



Вьетнам выделяется на фоне других стран региона. «Вьетнам остается магнитом для привлечения прямых иностранных инвестиций благодаря низким зарплатам, многочисленной и квалифицированной рабочей силе, молодому населению, географической близости к Китаю и переходу к высокотехнологичным цепочкам создания стоимости в экономике", — сказал Лоуренс Йео, генеральный директор AsiaBIZ Strategy (Сингапур).

В частности, в 2024 г. и в последующие годы будут еще более очевидны тенденции к перемещению производства и цепочек поставок ближе к дому или в союзные блоки (особенно после геополитических конфликтов, вынуждающих государства выбирать сторону).



Текст: Иллюстрированный журнал «Вьетнам» - Фото: ВИА

Техника и графика: Чанг Нюнг - Перевод: Динь Хонг



