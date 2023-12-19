Ансамбль Бухта Халонг - Архипелаг Катба: Всемирное природное наследие

19/12/2023

Ансамбль Бухта Халонг - Архипелаг Катба, расположенный в северной провинции Куангнинь и соседнем городе Хайфоне, является первым вьетнамским межпровинциальным объектом, внесенными Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в список Всемирного природного наследия. Признание ЮНЕСКО повысило ценность этой обширной, величественной и красивой территории.

Бухта Халонг - известный объект Всемирного природного наследия, признанный ЮНЕСКО в 1994 г. и расширенный в 2000 г.

Занимающая площадь около 1553 км2, бухта Халонг является домом для 1969 островов, 90% из которых представляют собой известняк со средней высотой 50–200 метров. Известняк в этой бухте формировался на протяжении более 500 млн лет в различных условиях и средах, а также в результате длительного процесса карстификации камней-призраков. Ядро бухты, занимающее площадь более 330 км2, густо заселено более чем 770 маленькими и большими островами.

Островки и пещеры в бухте Халонг разнообразны как по форме, так и по размеру. Этим уникальным образованиям были присвоены интересные названия, такие как Хончонгмай (Остров в форме цыпленка), Хонзонг (Остров в форме дракона), Хонконкок (Остров в форме лягушки), Хондаубэ (Остров в форме коровьей головы), Хонйеннгыа (Остров в форме седла), Хонгачой (Остров в форме бойцовскго петуха), Хондоунгыой (Остров в форме человеческой головы), Хононгбут (Остров в форме Будды), Сынгсот (Пещера сюрпризов) и Чиньны (Девственная пещера). Величественная красота бухты Халонг сделала его популярным местом как среди внутренних, так и иностранных туристов, способствуя экономическому росту и продвижению имиджа Вьетнама.





Если бухта Халонг дважды была отмечена ЮНЕСКО как объект Всемирного природного наследия, то архипелаг Катба в городе Хайфоне был признан Всемирным биосферным заповедником.

Район залива Ланха. Фото: Конг Дат/ИЖВ

В 2013 году Вьетнам подал досье на включение архипелага Катба в список Всемирного природного наследия. Однако, получив рекомендацию Комитета всемирного наследия, Вьетнам провел дальнейшие исследования и дополнил досье, объединив архипелаг Катба с бухтой Халонг, чтобы сформировать новый ансамбль наследия. Этот ансамбль может похвастаться более крупными масштабами и более разнообразным и уникальным ландшафтом.

16 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) ЮНЕСКО официально признала Бухту Халонг - Архипелаг Катба в северной вьетнамской провинции Куангнинь и соседнем городе Хайфоне объектом Всемирного природного наследия.

Это признание не только утвердило первый межрегиональный объект всемирного наследия Вьетнама, но и повысило ценность этой обширной, величественной и красивой территории. Один только архипелаг Катба занимает общую площадь 336 км2 и располагается посреди Тонкинского залива, примерно в 30 км от центра Хайфона. Вся территория представляет собой плотное скопление из 358 больших и малых известняковых островов, которые делят морскую поверхность на многочисленные бухты, заливы и песчаные пляжи, создавая захватывающий и нетронутый океанический пейзаж.



Панорамный вид на Катба сверху. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Остров Катба - самый крупный в архипелаге, его площадь составляет 153 км2, а высота его вершины составляет 331 м - третья по высоте горная вершина во Вьетнаме. Это затопленная тропическая карстовая местность с уникальным ландшафтом, напоминающим бухту Халонг.

Острова характеризуются пирамидальными образованиями и высокими карстовыми образованиями с крутыми скалами, возвышающимися над кристально чистым синим морем. Остров Катба является домом для множества пещер и впечатляющих мест, в том числе пещеры Чунгчанг, пещеры Хунгсон, коммуны острова Залуан и рыбацкой деревни Вьетхай.

Архипелаг Катба представляет собой разнообразную экосистему, включающую влажные тропические леса на известняковых островах, мангровые леса, коралловые рифы, заросли морских водорослей, системы пещер и лагуны. Эти территории богаты биоразнообразием и охраняются как всемирный биосферный заповедник согласно правилам ЮНЕСКО.



Прохладным осенним днем мы отправились на экскурсию по архипелагу Катба. Следуя советам местных жителей, мы начали свое путешествие с самого популярного тура по Катба по маршруту "Залив Ланха – Пещера Света и Тьмы – Рыбацкая деревня Вьетхай – Остров Катзыа". Наша группа арендовала у местных жителей небольшую деревянную лодку, чтобы добраться от пристани Кайбео до залива Ланха. Залив Ланха, расположенный к востоку от острова Катба, представляет собой спокойную бухту с высокой концентрацией островов и островков различных размеров. В заливе также находится более сотни природных пляжей с бирюзовой водой, создающих потрясающе красивый морской пейзаж.

Туристы садятся на лодку в заливе Ланха, чтобы исследовать Светлую и Темную пещеры. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Исследование морской экосистемы в национальном лесу Катба. Фото: Архив Туристы могут покататься на байдарках по чистой голубой воде, чтобы полюбоваться разнообразными формами островов и островков, таких как остров Бут (Будда), остров Конзуа (Черепаха) и остров Нуйдой (близнец). Они также могут исследовать пещеры Санг (Светлая) и Той (Темная), пещеры Вем и Хамзонг. Для тех, кто любит водные развлечения, пляжи Ванбой и Ванха предлагают возможность заняться снорклингом и дайвингом, чтобы оценить яркие коралловые рифы и разнообразие водных существ.

Панорамный вид на рыбацкую деревню Вьетхай. Фото: Конг Дат/ИЖВ

Рыбацкая деревня Вьетхай – излюбленное место туристов. Фото: Тхань Занг/ИЖВ Во время нашего визита в залив Ланха мы наблюдали несколько групп иностранных туристов, карабкающихся по крутым скалам. Уезд Катхай тщательно спланировал девять маршрутов для скалолазания, чтобы удовлетворить потребности туристов, ищущих приключений. Одним из популярных мест среди альпинистов является остров Тиенонг, известный своими потрясающими сталактитами. Нашей следующей остановкой была рыбацкая деревня Вьетхай - общедоступное место для экотуризма, которое в последние годы приобрело популярность среди туристов. В деревне проживает 90 семей, живущих в старых домах, расположенных в долине, окруженной скалистыми горами и старыми лесами. Многие иностранные гости предпочитают 4-часовой поход через первобытные леса национального парка Катба, чтобы добраться до деревни, а затем прокатиться на лодке, чтобы исследовать залив Ланха. Находясь в заливе Ланха, обязательно посетите место Тунггау, расположенное недалеко от рыбацкой деревни Вьетхай. Эта местность известна своей первозданной красотой и даже была показана в американском блокбастере «Конг: Остров черепа».

Красивая прибрежная дорога через остров Катба. Фото: Конг Дат/ИЖВ

На следующий день мы арендовали мотоцикл и отправились по живописным прибрежным перевалам и лесным дорогам в национальный парк Катба. Здесь мы смогли погрузиться в успокаивающий шум лесного ветра и полюбоваться бесконечной красотой лесных пейзажей. В парке растет множество ценных лекарственных растений и древних деревьев с раскидистыми корнями, покрывающими дорожки. Обладая исключительной международной ценностью с точки зрения ландшафта, геологии, геоморфологии и биоразнообразия, Бухта Халонг – Архипелаг Катба является не только сокровищницей человеческого наследия, но и обязательным местом посещения для туристов, приезжающих во Вьетнам.