Активное разведение лекарственных растений на окраине Ханоя

13/10/2024

Обладающий богатыми и разнообразными ресурсами в виде лекарственных растений Ханой решил развивать районы, специализирующиеся на их выращивании, и формировать взаимосвязанные цепочки производства, хранения и переработки. Благодаря этому Ханой постепенно превращает лекарственные растения в одну из самых мощных сельскохозяйственных культур.



Ханой решил развивать районы, специализирующиеся на их выращивании, и формировать взаимосвязанные цепочки производства, хранения и переработки.

Несколько лет назад местные жители с целью восстановления естественного леса в коммуне Намсоне уезда Соксона (г.Ханой) начали сажать лекарственные растения. Это новое направление хозяйственной деятельности не только не отражается на лесной экосистеме, но и создает устойчивый источник средств к существованию. Инициатором посадки и сохранения лекарственных растений в лесах коммуны Намсона стала директор Союза органических сельскохозяйственных и медицинских кооперативов Вьетнама (при Ассоциации кооперативов органического сельского хозяйства и лекарственных материалов Вьетнама) г-жа Фам Тхи Ли.

Коммуна Намсон, расположенная у подножия юго-восточной части горного хребта Тамдао, является местом с прекрасными условиями для посадки, сохранения и разведения лекарственных трав в лесной полосе. Именно поэтому эта коммуна была выбрана в качестве места разведения лекарственных трав и чая из желтых цветов. С 2020 г. и по настоящее время Союз кооперативов сельскохозяйственного и сельского развития Вьетнама привез в коммуну Намсон около 40 видов лекарственных растений для их исследований и разведения, при этом исследования планируется продолжать.

Г-жа Фам Тхи Ли подчеркнул: «При поддержке властей и жителей коммуны Намсона к настоящему моменту мы привлекли ряд домохозяйств к работам по сохранению лекарственных трав на площади более 50 га у подножия горного хребта Тамдао».





Г-жа Фам Тхи Ли (темная рубашка, в центре фотографии) представляет местным чиновникам провинции Тхайнгуен устойчивую модель выращивания лекарственных растений.