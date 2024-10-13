Активное разведение лекарственных растений на окраине Ханоя
Обладающий богатыми и разнообразными ресурсами в виде лекарственных растений Ханой решил развивать районы, специализирующиеся на их выращивании, и формировать взаимосвязанные цепочки производства, хранения и переработки. Благодаря этому Ханой постепенно превращает лекарственные растения в одну из самых мощных сельскохозяйственных культур.
Несколько лет назад местные жители с целью восстановления естественного леса в коммуне Намсоне уезда Соксона (г.Ханой) начали сажать лекарственные растения. Это новое направление хозяйственной деятельности не только не отражается на лесной экосистеме, но и создает устойчивый источник средств к существованию. Инициатором посадки и сохранения лекарственных растений в лесах коммуны Намсона стала директор Союза органических сельскохозяйственных и медицинских кооперативов Вьетнама (при Ассоциации кооперативов органического сельского хозяйства и лекарственных материалов Вьетнама) г-жа Фам Тхи Ли.
Коммуна Намсон, расположенная у подножия юго-восточной части горного хребта Тамдао, является местом с прекрасными условиями для посадки, сохранения и разведения лекарственных трав в лесной полосе. Именно поэтому эта коммуна была выбрана в качестве места разведения лекарственных трав и чая из желтых цветов. С 2020 г. и по настоящее время Союз кооперативов сельскохозяйственного и сельского развития Вьетнама привез в коммуну Намсон около 40 видов лекарственных растений для их исследований и разведения, при этом исследования планируется продолжать.
Г-жа Фам Тхи Ли подчеркнул: «При поддержке властей и жителей коммуны Намсона к настоящему моменту мы привлекли ряд домохозяйств к работам по сохранению лекарственных трав на площади более 50 га у подножия горного хребта Тамдао».
Опираясь на успешную реализацию деятельности по сохранению и устойчивому развитию лекарственных растений, власти Ханоя опубликовали План разведения лекарственных растений на 2024–2025 гг. Ханой отдает приоритет развитию 16 видов лекарственных растений, в том числе: желтой камелии, жимолости, полисциаса кустарникового, черного галангала, женьшеня, базилика, стевии, мяты, хризантем, куркумы, имбиря и кордицепса. Кроме того, в зависимости от преимуществ и фактических условий, населенные пункты могут самостоятельно определять и выращивать другие лекарственные травы, имеющие экономическую ценность.
Согласно указанному плану, в Ханое должны ежегодно проводиться лекции по обучению методам управления и организации для менеджеров и технического персонала в области производства и потребления лекарственных средств.
На сегодняшний день в Ханое имеется около 250 га лекарственных растений, сосредоточенных в основном в таких уездах, как Соксон, Фусуен, Донгань, Сонтей, Куокоай, Чыонгми и Бави. Сорта лекарственных растений, выращиваемых в Ханое, весьма разнообразны. 170 видов трав представлено в Соксоне и Бави - в горно-лесистых уездах с подходящими для выращивания лекарственных растений климатическими условиями.
Начальник отдела качества, переработки и развития рынка г.Ханоя г-жа Нгуен Тхи Тху Ханг отметила: «С 2020 года в Ханое внедряются пилотные проекты по выращиванию лекарственных растений на устойчивой и стабильной основе. Они изначально имеют высокую эффективность, создают цепочки, связывающие производство с потреблением и переработкой лекарственных растений, и способствуют увеличению доходов населения. В то же время эти проекты открывают новые направления для экономического развития и обогащения горных районов».
Заместитель начальника Управления сельского хозяйства и развития сельских районов г. Ханоя Та Ван Тыонг подчеркнул, что для выращивания устойчивых лекарственных растений необходима тесная связь между предприятиями и производителями, поскольку производство лекарственных растений требует соблюдения строгих стандартов и правил.
Таким образом, при реструктуризации сельскохозяйственной отрасли власти г.Ханоя определили, что активное разведение лекарственных растений и формирование связанных с ними цепочек производства являются стратегическими и важными задачами, направленными на постепенное превращение лекарственных растений в одну из доминирующих культур.
Текст и фото: Хоанг Ха - Переводчик: Чан Хиеу