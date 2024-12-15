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ທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ສັນຍາລັກທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ນັ້ນແມ່ນການແບ່ງປັນຂອງທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ (30-10-1949 ຫາ 30-10-2024) ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຢູ່ພິທີ, ບັນດາທະຫານອາສາສະໝັກ, ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນຫວມຄືນບັນດາຄວາມຊົງໃຈທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ... ໃນຍຸກຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກຫົວເມືອງຂຶ້ນຝລັ່ງ, ທະຫານອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ ໄດ້ມີໜ້າຢູ່ທຸກບັ້ນຮົບລາວ ນັບແຕ່ຊຳເໜືອ, ຊຽງຂວາງ ຕະຫຼອດຮອດ ຜົ້ງສາລີ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ຝືກຊ້ອມໃຫ້ກຳລັງປະກອບອາວຸດລາວ, ສ້າງຖານທີ່ໝັ້ນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. ຫຼືໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກຈັກກະພັດ ອາເມລິກາ, ທະຫານອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍກຳລັງປະເທດລາວ ໃນບັນດາບັ້ນຮົບໃຫຍ່ຄື ບັ້ນຮົບປົດປ່ອຍທົ່ງໄຫຫີນ - ຊຽງຂວາງ, ປະກອບສ່ວນຕັດສິນໃຈເຂົ້າໃນໄຊຊະນະລວມໃນປີ 1975.
ບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງເປັນນ້ຳໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືພິເສດໃນໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຖືກກັບຄຳຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຂອງການນຳພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ: “ໃນດິນແດນລາວ, ບໍ່ມີບ່ອນໃດບໍ່ມີຮອຍຕີນຂອງທະຫານອາສາສະໝັກຫວຽດນາມ, ບໍ່ມີໄຊຊະນະໃດບໍ່ມີການເສຍສະຫຼະ, ການປະກອບສ່ວນຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ”.
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ໃນສົງຄາມ, ທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງປະເທດລາວ, ກໍ່ສ້າງຫຼາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳຄັນຄື: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ຄົມມະນາຄົມ. ເຂົາເຈົ້າທັງແມ່ນນັກຮົບ, ທັງແມ່ນນັກເຕັກນິກ, ທ່ານໝໍ, ຄູສອນ - ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ ຍາມໃດກໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດລາວ ຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍັງຈັດສົ່ງນັກຊ່ຽວຊານກະສິກຳໄປຍັງລາວ, ໄປຍັງເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງລາວ, ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.
ບໍ່ມີກອງທັບຂອງປະເທດໃດ ໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແພງເບິ່ງແຍງດູແລຊ່ວຍເຫຼືອຄືທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານຫວຽດນາມ. ສຳລັບພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ, ກອງທັບກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງລາວແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຫາຍຮ່ວມຂຸມຄອງດຽວກັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນອ້າຍນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວກັນ. ພວກເຮົາຊ່ວຍເພື່ອນດ້ວຍຈິດໃຈເພື່ອນມິດມູນເຊື້ອ, ອ້າຍນ້ອງຄີງໆ, ມີຕົ້ນກຳເນີດດຽວກັນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ອິນໂດຈິນ ມີສັດຕູໂຕດຽວກັນ, ຮ່ວມຂຸມຄອງດຽວກກັນ. ຊ່ວຍເຫຼືອແບບໄຮ້ເຫດຜົນ, ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ໃສແຈ້ງ, ເຄົາລົບນັບຖື, ຮັກແພງເພື່ອນ, ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວນັບແຕ່ໃນແນວຄິດເທົ່ານັ້ນ.
ຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານການທະຫານຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ນັ້ນແມ່ນນ້ຳໃຈສັກກະລະບູຊາ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ທ້າທາຍ, ພ້ອມກັນກໍ່ສ້າງອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ. ການເສຍສະຫຼະ, ການອຸທິດສ່ວນຂອງເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈຖານອ້າຍນ້ອງແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ອີກດ້ວຍ.